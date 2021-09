Rostock

Eine 60 Jahre alte Frau ist bei einem Wohnungsbrand in der Nacht zum Dienstag in Rostock schwer verletzt worden. Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses stürzte unglücklich in die Flammen. Die Verbrennungen auf ihrer Haut waren so schwer, dass sie in eine Spezialklinik nach Berlin geflogen werden musste.

Zu dem Vorfall kam es laut Aussagen eines Feuerwehr- und Polizeisprechers gegen 0.45 Uhr in der Wohnung der 60-Jährigen in der Martin-Niemöller-Straße im Stadtteil Toitenwinkel. Eine brennende Kerze hatte eine Fernsehzeitung in Brand gesetzt. Die Frau bemerkte die Flammen, stand aus dem Tiefschlaf auf und stürzte mit dem Kopf gegen ein Sideboard. Dabei verlor sie laut Polizei kurzzeitig das Bewusstsein und fiel unglücklich auf die brennende Zeitung.

Trotz Verletzungen löschte Frau selbst den Brand

„Die Haut der Frau verbrannte zu 35 Prozent“, beschrieb ein Feuerwehrsprecher die Verkettung der unglücklichen Umstände. Trotz der Schwere der Verletzungen gelang es der 60-Jährigen noch, die Flammen zu löschen.

Die eintreffende Feuerwehr traf auf die 60-Jährige, die bereits auf der Treppe vor dem Haus auf Hilfe wartete. Die Frau musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Berlin geflogen werden.

