Rostock

Wer seinen Traumjob gefunden hat, kann sich in der Regel glücklich schätzen. Nur was passiert, wenn dieser plötzlich wegbricht. Für Kathrin Behrens (54) aus Rostock ist es ein großes Drama, dass sie keine Straßenbahn mehr lenken kann.

Mit 18 erlebte sie den ersten Todesfall in der Straßenbahn

1983 begann Kathrin Behrens ihre Ausbildung zur Straßenbahnfahrerin. Mit 18 fuhr sie bereits alleine Straßenbahn. „Heute muss man 21 Jahre alt sein wegen der geistigen Reife“, erzählt die Frau mit den dunklen Locken, während sie nervös mit der Hand immer wieder fest einen kleinen stacheligen Ball drückt. „Damit ich mich spüre“, sagt Kathrin Behrens. Die 54-Jährige kann mittlerweile nicht mehr Straßenbahn fahren, sie leidet an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Dabei würde sie nichts lieber als wieder eine Bahn zu führen. „Aber es geht nicht“, meint sie verzweifelt und mit leerem Blick.

„Sie war 74 und wollte die Bahn nicht verpassen“

„Ich hatte in den mehr als 30 Jahren, die ich Straßenbahn fahre, 20 Unfälle, dabei zwei Todesfälle und eine schwere Entgleisung.“ Und das sind nur die Unfälle, die sie selbst miterlebte. An den ersten tödlichen Unfall erinnert sie sich noch genau. „Ich war gerade 18. Da war eine ältere Frau. Sie rannte, wollte die Straßenbahn um 7.30 Uhr nicht verpassen. Dabei hat man in dem Alter doch Zeit“, wundert sich Kathrin Behrens noch heute. „Ich bin extra langsamer gefahren, damit sie aufhört zu laufen. Ich hätte doch gewartet“, sagt sie. Es passierte am Steintor in Rostock. Die „Steintor-Omi“, wie Behrens sie liebevoll nennt, erreicht die Bahn, steigt ein und bricht zusammen. 74 Jahre ist sie alt. „Ich bin sofort zu ihr hin und habe das Programm abgespult, welches man für solche Fälle in der Ausbildung gelernt hat.“

„Man muss die Leute anschreien, damit sie helfen“

Doch Behrens’ Versuche, die alte Frau zu retten, sind vergebens. Die 74-Jährige stirbt in den Armen der damals erst 18-jährigen Straßenbahnfahrerin. Andere Fahrgäste seien einfach aus der Bahn gestiegen, ohne zu helfen. „Man muss die Leute anschreien, damit sie einem helfen. Sonst laufen sie nur weg“, weiß Kathrin Behrens heute aus vielen schmerzlichen Erfahrungen. „Diese alte Dame, die in meinen Armen stirbt. Das kriegst du nicht mehr aus dem Kopf. Es ist dieses Gefühl der Hilflosigkeit. Ich konnte ja nichts tun“, sagt sie mit Tränen in den Augen.

Die Jahre vergehen, aber vergessen kann sie den Vorfall nicht. Nach mehr als 30 Jahren plagen sie immer noch Schuldgefühle. „Wäre ich doch noch langsamer gefahren, dann hätte sie vielleicht aufgehört zu rennen.“ Die Gedanken nagen an ihr, ohne dass sie es merkt. Sie versucht wie immer in ihrem Leben stark zu sein, weiterzumachen. Versteht die Rettungssanitäter nicht, die damals die tote Frau nicht mitnehmen wollen. Sie muss auf den Bestatter warten. Kathrin Behrens hat zur Erinnerung einen Baum an ihre Wohnungswand gemalt. Auf einem Zweig sitzt die „Steintor-Omi“. „Sie schwebt über mir wie ein Heliumballon.“

Selbstmörder, die sich vor die Straßenbahn werfen

2018 dann kommt der Unfall, der laut Behrens „nicht mal der Schlimmste“ war, sie aber nachhaltig aus der Bahn wirft. „Ich war immer sehr stark, hatte auch starke Nerven. Es ist nicht immer leicht zu ertragen, was dir Fahrgäste an den Kopf werfen. 100 Prozent Aufmerksamkeit reicht bei dem Job nicht mehr.“ Ein Fahrgast fällt Kathrin Behrens in der Bahn vom Sitz. „Er war dunkelblau angelaufen“, erinnert sie sich. Neben den Todesfällen in der Bahn wirken sich auch andere Unfälle auf Behrens’ Psyche aus. Mehrere Selbstmörder werfen sich im Laufe der Dienstjahre vor ihre Straßenbahn. „Niemand, der sich umbringt, denkt daran, was aus dem Fahrer wird. Wie viele Dinge können wir ertragen“, fragt sie nachdenklich. Die Summe der Un- und Todesfälle schwächen Seele und Körper. Eine posttraumatische Belastungsstörung hindert Kathrin Behrens mittlerweile daran, den Job als Straßenbahnfahrerin weiter ausüben zu können, dabei ist es immer noch ihr größter Wunsch, wieder fahren zu können. „Mein Arbeitsleben ist vorbei, man nimmt mir meine Straßenbahn. Es macht mich so traurig, dass ich nicht mehr fahren kann.“

„Wenn das Leben einen zurückwirft, wird man mürbe“

Die 54-Jährige reagiert extrem empfindlich auf Geräusche jeglicher Art, vor allem Hubschrauber, Motorräder, Hundegebell, unvermittelt auftretende Geräusche. Bei dem letzten Unfall, in den ihre Straßenbahn verwickelt war, war auch ein Hubschrauber im Einsatz. „Wenn das Leben einen derart zurückwirft, dann wird man mürbe“, erzählt die Straßenbahnfahrerin müde. Ihr Leben lang musste sie stark sein, verdrängte alle Sorgen und Nöte. Trennung, Scheidung, zwei Kinder, alleinerziehend. Und ihre Straßenbahn. Die Arbeit ist es, die sie durchs Leben trug und ihr Leben gleichermaßen zerstörte. „Ich war eine leidenschaftliche Straßenbahnfahrerin. Ich hätte mir nie was anderes vorstellen können.“

Von Anja von Semenow