Rostockerin organisiert virtuelles, internationales Laufevent mit 240 Teilnehmern

Die Corona-Zeit ist auch für Läufer eine Krisen-Zeit. Auf allen Kontinenten wurden offizielle Läufe abgesagt. Alternativ bieten viele Veranstalter virtuelle Events an. Das motiviert, bringt die Menschen zusammen. Ein ganz besonderer virtuelle Lauf startet am 1. Juni: „The Great Race Around the Baltic“ – zu deutsch: „Das Große Rennen um die Ostsee“.

240 Läufer aus 39 Ländern vereint

Organisiert hat das die Rostockerin Kati Jaeger. Mit Hilfe ihrer Lauffreunde aus der ganzen Welt ist es gelungen, zwölf internationale Teams zusammenzustellen. Die Regel: in jedem Team, das aus jeweils 20 Teilnehmern besteht, mussten mindestens fünf Länder vertreten sein. „Am Ende gibt es jetzt sogar ein Team, in dem kein Land zweimal vertreten ist, das also 20 Länder repräsentiert“, freut sich die Organisatorin.

Organisatorin Kati Jaeger hat viel Herzblut in den "Race around the baltic sea" gesteckt. Quelle: Privat

Insgesamt gehen 240 Läufer aus 39 Ländern von sechs Kontinenten an den Start und wollen im Team einmal um die Ostsee laufen. Dafür haben sie bis zum 30. August Zeit. Immerhin müssen sie 7080 Kilometer sammeln. Jeder Läufer muss im Durchschnitt 354 Kilometer zurücklegen, pro Woche und Läufer rund 30 Kilometer. In jedem Team gibt es Läufer, die weniger schaffen und andere, die mehr laufen. Schätzungsweise laufen die Sportler zwischen 10 und 100 Kilometer pro Woche. Die Teamleistung zählt.

Erstes Team könnte Distanz im Juli ins Ziel kommen

Start des Laufes ist Rostock. Nach Schätzung von Kati Jaeger könnte das erste Team schon Mitte Juli wieder in Rostock ankommen, nachdem es die Ostsee entgegen dem Uhrzeigersinn umrundet hat.

Die Team-Kapitäne sind eng verbunden, auch wenn auch sie aus der ganzen Welt kommen, von Myanmar bis Mexico. Sie wünschen den Läufern schon im Vorfeld auf der Facebook-Seite „The Great Race Around the Baltic“ viel Erfolg und viel Spaß. Der soll auch immer im Vordergrund stehen.

Die Teilnehmer aus Rostock und der Region sendeten vorab einen Gruß an die anderen Nationen und gaben den Startschuss für das Rennen. Quelle: Privat

„Kein Team muss das erste sein, denn wer ankommt, hat auch keinen Spaß mehr“, sagt Kati Jaeger mit einem Schmunzeln. Jedenfalls guckt die Welt zunächst einmal nach Rostock. „Damit rückt unser ,kleines Hansestädtchen’ in den Blick der Läufer“, erklärt sie. Mit dem Event werden zugleich Rostock und die Region in den Mittelpunkt gerückt.

14 Teilnehmer aus der Hansestadt und der Umgebung

Die 14 Rostocker Läufer, darunter einige aus der Umgebung, haben kurz vor Beginn noch die anderen Nationen gegrüßt und damit sozusagen den Startschuss gegeben.

Zweimal pro Woche soll es ein Update geben, welches Team sich gerade wo befindet. „Und dann werden wir irgendwann alle wieder in Rostock begrüßen – dieses Jahr virtuell, nächstes Jahr haben wir dann hoffentlich 200 Touristen mehr als sonst bei uns“, sagt Jaeger.

Von OZ/KJ