Rostock

Im Anatomischen Institut der Unimedizin Rostock ist Laura Hiepe zu Hause – und das ist nicht übertrieben. Die 34-Jährige hat in ihrem Job als Leiterin der Klinischen Anatomie ihre Bestimmung gefunden. „Es war schon immer ein Wunsch von mir, mit Verstorbenen zu arbeiten“, erzählt sie von den Anfängen ihrer Begeisterung für diesen Beruf.

„Als Elf- oder Zwölfjährige habe ich bei einer Freundin, die Jura studierte, Fälle aus der Rechtsmedizin gelesen. Da hat es mich gepackt.“ Trotzdem wird die gebürtige Leipzigerin erst mal Gesundheits- und Krankenpflegerin, bevor sie sich zur Sektions- und Präparationsassistentin ausbilden lässt.

Am Anatomischen Institut der Unimedizin Rostock forscht und arbeitet Laura Hiepe, Leiterin der Klinischen Anatomie in Rostock. Quelle: Martin Börner

Dankbarkeit, Respekt und Würde bei der Arbeit

An ihre erste Leiche erinnert sich die Wahl-Rostockerin noch ganz genau. „Bei meiner ersten Sektion hatte ich das Gefühl, im Job endlich angekommen zu sein.“ Mit der gleichen Dankbarkeit, die sie für ihren Beruf empfindet, geht sie auch an ihr „Arbeitsmaterial“ heran. „Der Tod ist für mich Teil des Lebens. Ich bringe dem Menschen, der seinen Körper gespendet hat, Würde und Respekt entgegen. Ich spreche die Leichen bis zum Schluss der Präparation mit ihrem Namen an.“ Auch die olfaktorischen Herausforderungen wie der scharfe Geruch von Formalin können Laura Hiepe dabei nichts anhaben.

Wie funktioniert eine Körperspende? Wer seinen Körper an die Uniklinik Rostock spenden will, muss über 55 Jahre alt sein und zu Lebzeiten persönlich Kontakt mit der Chefsekretärin Gabriele Janik des Anatomischen Instituts in Rostock aufnehmen. Es muss eine Einverständniserklärung unterschrieben werden, die jederzeit widerrufbar ist. Nur Menschen aus Rostock und der näheren Umgebung kommen infrage, eine Frage der Kosten und Logistik. Einmal im Jahr werden die Körper nach Beendigung der Präparation beigesetzt, je nachdem, welche Wahl der Verstorbene zuvor getroffen hat – ob Urnengrab, Beisetzung im Friedwald oder Seebestattung. Ein Kostenanteil der Bestattung ist von den Körperspendern selbst zu tragen.

„Alles, was den Mensch bewegt hat, halte ich in der Hand“

Hiepe verliert im Umgang mit den Körperspenden nie den Blick dafür, dass in ihrem Leichenkeller Menschen mit einer eigenen Geschichte liegen. „Alles, was den Mensch bewegt hat, was er gefühlt hat, ging durch sein Herz, durch sein Hirn und das halte ich in der Hand.“ Auch wenn es eine anatomische Vielfalt gebe, so sind die Menschen „innen doch sehr ähnlich.“ Laura Hiepe weiß: „Die Gründe der Spender, ihren Körper zur Verfügung zu stellen, sind mannigfaltig.“

Mit dem Ableben noch einen Sinn erfüllen

Viele, die an einer wenig bekannten Erkrankung leiden, möchten, dass nach ihrem Tod an ihnen geforscht werden kann, um in Zukunft anderen Betroffenen besser helfen zu können. Auch mit dem eigenen Ableben, noch einen Sinn zu erfüllen, treibt manche um. „Was mich überrascht hat, ist, wie viel Forschung neben der hauptsächlichen Lehrarbeit in der Hansestadt Rostock betrieben wird. Die Aufgaben im Institut sind sehr vielfältig und nur durch die Unterstützung meines Teams zu bewältigen“, erzählt Laura Hiepe.

Körperspenden für Präparierkurse und Lehre

Benötigt werden die Körperspenden an der Rostocker Unimedizin vor allem für die Präparierkurse für Studenten der Zahn- und Humanmedizin. Auch für angehende Chirurgen sowie als Weiterbildung für bereits ausgebildete Ärzte bietet die Anatomie die Möglichkeit, ihre Praxiserfahrung weiter auszubauen. Trotz höchster Präzision beim Sezieren oder Operieren am Lehrobjekt trennen die Studierenden auch mal versehentlich einen Nerv verkehrt durch. Aber besser in der Anatomie als später an lebenden Patienten im Operationssaal.

Von Anja von Semenow