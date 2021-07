Rostock

„Ich bin gerade sehr glücklich und zufrieden“, sagt Anna Olsson aus Rostock. Ihre Lebensfreude ist nicht zu übersehen und das hat auch einen Grund oder – besser gesagt – mehrere Gründe: „Das liegt zum einen daran, dass ich endlich wieder am Meer in meiner Heimatstadt Rostock lebe und zum anderen an den vielen lieben Menschen an meiner Seite. Ich bin sehr dankbar für meinen Partner und meine Söhne, für meine Familie und Freunde – die alten, die neuen, die speziellen und besonderen –, aber auch für Bekannte, Verwandte, Nachbarn und die nette Frau, die mir vorgestern half, mein Handy im Rossmann-Regal wiederzufinden“, zählt die 42-Jährige lachend auf.

Das Beste im Menschen sehen

Ohne diese wundervollen Menschen in ihrem Leben, die das Beste in ihr sehen, würde sie oft ganz schön alt aussehen und wäre nicht da, wo sie jetzt steht, ist Anna überzeugt. „Wenn wir die Menschen um uns herum für das Beste, was wir in ihnen sehen, wahrnehmen, statt des Schlechten, würden wir das Beste in ihnen entfachen, nähren und von ihnen erhalten“, zitiert sie den indischen Yogapraktiker Sadhguru und wünscht allen einen schönen Sommer.

Von Maria Baumgärtel