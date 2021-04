Rostock

Lara Lembke ist am Pauken: Kommende Woche beginnen ihre Abschlussprüfungen. Die 20-jährige Rostockerin beendet im Sommer ihre Ausbildung zur Kauffrau im Groß- und Außenhandel. „Das ist gerade ganz schön stressig. Durch das ständige Zu-Hause-Sitzen fällt es mir schwer, mich zum Lernen zu motivieren“, meint Lara.

Eigentlich stünde ihr dauerhaft Präsenzunterricht zur Prüfungsvorbereitung zu, doch weil die Klasse so groß ist, darf immer nur die Hälfte in den Unterricht kommen. „Da fehlt einiges an Zeit“, bedauert die Rostockerin. Die Prüfungen sollen aber ganz normal ablaufen – sogar ohne Testpflicht. „Zumindest aktuell. Wer weiß, was bis nächste Woche noch kommt“, gibt sie zu bedenken.

Unter Kindern statt am Schreibtisch

Es gibt aber einen Grund zur Freude: Im Spätsommer beginnt Lara die Ausbildung zur Erzieherin. Noch eine Ausbildung? „Ja, ich habe gemerkt, dass mir die Bürotätigkeit nicht so viel Spaß macht wie der Umgang mit Kindern“, erzählt die 20-Jährige, die nebenbei auch die jüngsten Kicker des FC Förderkader trainiert. Schon als Kind begleitete sie ihre Oma, die auch Erzieherin war, oft zur Arbeit. „Die Kleinen bringen mich zum Strahlen“, sagt sie – und strahlt dabei.

Von Maria Baumgärtel