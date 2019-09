Rostockerin verbrennt auf Balkon Kontoauszüge

Rostock

Eine junge Frau hat am Mittwochvormittag in Rostock ihre Kontoauszüge auf dem Balkon ihrer Wohnung verbrannt – und damit einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie es von der Polizei hieß, hatte eine besorgte Bürgerin aus der Entfernung Rauch und Qualm von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Olof-Palme-Straße wahrgenommen und den Notruf gewählt.

Die Feuerwehrleute löschten den kleinen Brand zügig. Quelle: Stefan Tretropp

Als die Feuerwehr im Stadtteil Toitenwinkel eintraf, war die junge Bewohnerin überrascht. Sie habe nur ihre Kontoauszüge in einer Feuerschale verbrannt, teilte sie den Einsatzkräften mit. Die Feuerwehrleute löschten den kleinen Brand. Ob die Bewohnerin nun für die Kosten, die der Großeinsatz auslöste, aufkommen muss, blieb unklar.

Von Stefan Tretropp