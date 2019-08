Rostock

Als Landtagsabgeordnete müssen die Politiker aus Rostock ganz Mecklenburg-Vorpommern im Blick haben. Und dennoch können sie in Schwerin auch etwas für ihre Hansestadt tun. Die OSTSEE-ZEITUNG hat die Abgeordneten gefragt, was sie in dieser Hinsicht in den ersten drei Jahren ihrer Legislaturperiode bisher bewirken konnten. Sie haben einige Erfolge aufgezählt. Doch aus Sicht von Wirtschaft, Schule und Sport gibt es noch viel zu tun.

Zur Galerie Drei Jahre der laufenden Legislaturperiode sind vorbei: Die OZ befragte sieben von neun Abgeordnete aus Rostock, was sie bisher in Schwerin für ihre Hansestadt bewirken konnten.

Rostocks Eltern drängen darauf, dass die Schulgesetzänderung vorangetrieben wird. Auch müssten an den Schulen endlich die Voraussetzungen geschaffen werden, um Kinder und Jugendliche mit Handicap wirklich in den Unterricht integrieren zu können. „Im Moment ist Inklusion nicht möglich, weil die Schulen nicht entsprechend ausgestattet sind und das pädagogische Personal fehlt“, sagt Anja Ritter, Vorsitzende des Rostocker Stadtelternrates. Wenn es keinen Fahrstuhl gebe, sei es gar nicht möglich, körperlich eingeschränkte Schüler zu empfangen. „Das beste Beispiel dafür ist die Schule am Alten Markt“, so Ritter.

Auch der Rückstand in der Digitalisierung beschäftigt die Eltern: „Die Abgeordneten aus dem Landtag müssen darauf achten, dass die versprochenen Gelder auch ausgezahlt und in die richtige Technik und Personal investiert werden.“

Enormen Bedarf sieht auch der Stadtsportbund. „Die Landesförderung ist gut, reicht aber bei Weitem nicht aus“, sagt Geschäftsführer Andreas Röhl. Die Anforderungen an den Sport seien enorm gestiegen. „Der Sport soll immer mehr gesellschaftliche Aufgaben übernehmen, wie Integration, Inklusion, Prävention, Gesundheit und Rehabilitation. Doch dafür brauchen wir geschultes Personal – und Weiterbildungen kosten Geld.“ Die Leistungssportreform treffe die Vereine zusätzlich hart. „Sie brauchen mehr Unterstützung, da sie keine Trainer finden, die für so wenig Geld arbeiten“, sagt Röhl.

Aus Sicht der Industrie- und Handelskammer zu Rostock ( IHK) ist die anstehende Reform des Finanzausgleichsgesetzes wichtig. „Es wird darauf ankommen, dass Rostock als größtes Wirtschaftszentrum die adäquate Finanzausstattung erhält, die erforderlich ist, um seinen Funktionen als Oberzentrum gerecht zu werden“, sagt Jens Rademacher, Hauptgeschäftsführer der IHK zu Rostock. Auch müssten geplante Großprojekte, wie Buga oder Theater, mit Haushaltsmitteln unterlegt werden.

Von André Horn