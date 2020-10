Die AfD in Rostock hat einen Antrag zur Herbeiführung eines Bürgerentscheids gestellt, um sämtliche Corona-Anordnungen des Landes und der Stadt in Rostock aufheben zu lassen. Laut städtischem Rechtsamt ist das jedoch schon aus zwei formellen Gründen gar nicht möglich.

Die Rostocker AfD will, dass die Maskenpflicht in der Hansestadt fällt: Eine Frau hält ihren Mundschutz in der Hand. Quelle: Robert Michael/dpa