Rostock

Drei große Kitas, ein Hort, zwei Senioren-Einrichtungen, ein Pflegeheim, psychiatrische Dienste – und zusammen mehr als 650 Mitarbeiter: Im Sozialbereich ist die Rostocker Arbeiterwohlfahrt (AWO) ein Riese. Doch das Großunternehmen ist in Schieflage geraten, macht offenbar seit Jahren Verluste.

Der neue Geschäftsführer will das Ruder nun umreißen, die Kosten im Hause senken. Weder bei den Kitas, noch den Betreuungseinrichtungen soll es Einschränkungen geben. Die Hansestadt Rostock – größter Auftraggeber der AWO – jedoch zeigt sich bereits besorgt.

Minus im sechsstelligen Bereich

Seit Mai 2020 führt Lars Hinneburg die AWO, den unternehmerischen Teil jedenfalls. In einem internen Newsletter an die Mitarbeiter informierte er vor wenigen Tagen die Beschäftigten über die Lage: „Für das Geschäftsjahr 2021 wird ein negatives Jahresergebnis erwartet.“ Die Verschlechterung des Ergebnisses zum Vorjahr unter anderem auf „umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen sowie die unternehmensweite Umstrukturierung der Informationstechnik zurückzuführen“, ist darin zu lesen.

Gegenüber der OZ wird er konkreter: Das Minus soll sich in „niedriger sechsstelliger Höhe“ bewegen. Genau könne er das nicht sagen. Die konkrete Zahl hänge am Ende auch von noch laufenden Verhandlungen mit der Stadt ab – zum Beispiel zu neuen Entgelten für die Kitas. Hinneburg sagt auch: „Die finanziellen Probleme gab es schon vor meiner Zeit.“ Zum Hintergrund: Im Vorstand der Rostocker AWO ist das „Who is Who“ der Sozialdemokratie in der Hansestadt vertreten – vom ehemaligen Bundestagsabgeordneten Christian Kleiminger, über den Landtagsabgeordneten Rainer Albrecht bis hin zu Fraktionsgeschäftsführer Martin Redlich.

Zu hohe Kosten für die Verwaltung?

Den Begriff „Wasserkopf“ nimmt Hinneburg nicht in den Mund, aber: Das Problem seien auch hohe „Leitungs- und Verwaltungskosten“, die die AWO nicht von der Hansestadt (im Kita- und sozial-psychiatrischen Bereich) oder Sozial- und Krankenkassen erstattet bekomme. „Wir hatten auch in der Pandemie enormen bürokratischen Mehraufwand, der nicht ersetzt wurde“, so Hinneburg.

Aber er räumt auch ein, dass die AWO sich dringend mit ihren eigenen Strukturen befassen müssen: „Wir müssen effizienter werden.“ Zumal die Geldgeber immer mehr Spardruck machen würden. Und: Der Träger müsse digital werden. Rechnungen für das Kita-Essen auszudrucken, einzutüten und an die Eltern händisch zu verteilen – das sei weder zeitgemäß noch finanziell vertretbar. „Wir müssen aber besonders hohe Anforderungen an die Datensicherheit erfüllen. Schließlich arbeiten wir zum Teil auch mit sensiblen, lebenswichtigen Patientendaten.“ Dieses „Plus“ an Sicherheit gegenüber anderen Unternehmen werde bisher aber auch nicht erstattet.

AWO zahlt Tarif

Bis 2023 will er die Strukturen in Verwaltung und Leitung neu aufstellen, straffen. „Denn zwei Dinge wollen wir nicht anfassen: Es wird in keinem Bereich Einschränkungen bei den Leistungen geben.“ Weder für Menschen, die von der AWO betreut werden, noch für Kita-Kinder und deren Eltern soll sich etwas ändern. Und: Die AWO will weiterhin gute Löhne zahlen. „Wir brauchen eher mehr als weniger Personal – Fachkräfte, zum Beispiel in den Kindertagesstätten. Denen zahlen wir seit Januar 2020 bereits Löhne, die an den Tarifvertrag der Kommunen angelehnt sind.“

Stadt von Problemen überrascht

Dass die AWO Minus macht – nach OZ-Informationen hat das die Hansestadt überrascht: „Wir betrachten es mit großer Sorge, wenn ein Träger in Schieflage gerät“, sagt Sozialsenator Steffen Bockhahn. Er mahnt: „Wir bezahlen Trägern sachgerecht alle nötigen Kosten. Aber Unternehmen müssen auch unternehmerisch handeln.“

Sollte die Schieflage der AWO doch dazu führen, dass Angebote eingeschränkt werden müssen, sei die Stadt gezwungen, einzuschreiten: „Dann reden wir – und im Zweifel muss jemand anderes die Leistung übernehmen. Das ist aber nicht unser Ziel!“ Nach OZ-Informationen gibt es aktuell Streit um die Beratung für psychische kranke Menschen in Rostock. Die Stadt wolle nicht die Preise zahlen, die die AWO aufruft. Hinter vorgehaltener Hand heißt es aus dem Amt: Die AWO sei einer der teuersten Träger Rostocks. Umso mehr überrasche die Schieflage.

Von Andreas Meyer