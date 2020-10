Rostock

Berechtigte Kritik oder Auftragswerk der Brücken-Gegner? Mit seinen Einwänden gegen die Buga-Brücke über die Warnow hat der Bund der Steuerzahler in der Hansestadt für Aufruhr gesorgt. Zu teuer in der Unterhaltung, keine lokale Wertschöpfung und die Zerstörung des Segelreviers – das waren einige der Argumente gegen die Querung. Zudem seien Alternativen – vor allem eine Fährverbindung – nicht ausreichend geprüft worden, hieß es in der Stellungnahme.

„Ich bin zumindest verwundert, woher der Bund der Steuerzahler die vertieften Kenntnisse über Rostocker Kommunalpolitik, die maritime Situation in der Stadt und die vorhandene Segregationsprobleme hat – und wo dabei der fiskalische Ansatz ist“, sagt Daniel Peters, Vorsitzender der Rostocker CDU-Fraktion. Nicht nur er würde das Gefühl nicht los, dass es sich bei der Kritik um ein „Auftragswerk“ der Brücken-Gegner handle.

Anzeige

„Diesem Eindruck sollte entgegengetreten werden, um ausschließen zu können, dass der Steuerzahlerbund nicht dem privaten Wunsch einiger Weniger entspricht, um kurz vor einer ausstehenden politischen Entscheidung diese privaten Interessen durch den Verband umzusetzen“, so Peters, der seine Kritik auch dem Präsidenten des Bundesverbandes der Steuerzahler zukommen ließ.

Gespräche mit Befürwortern und Gegnern geführt

Diana Behr vom Landesverband MV wehrt sich gegen diese Mutmaßungen: „Statt mit sachlichen Argumenten auf eine ausführlich dargelegte Kritik zu reagieren und pro Brücke zu argumentieren, wird hier mit persönlichen Unterstellungen und sogar unverhohlenen Drohungen reagiert“, so die Juristin. Ihr Verein hätte sich unter anderem mit öffentlich zur Verfügung stehenden Buga-Berichten der Stadtverwaltung und mit Protokollen der Bürgerbeteiligung ein umfassendes Bild gemacht.

Lesen Sie auch: Wasserpark, Hochseil-Klettergarten & Co.: So soll der Rostocker Iga-Park zur Buga aussehen

Zudem hätte es auch Gespräche mit Brücken-Befürwortern sowie -Gegnern gegeben. „In Abwägung aller Unterlagen sind wir letztlich zu dem Schluss gekommen, dass aus Sicht des Bundes der Steuerzahler mögliche Alternativen nicht ausreichend geprüft wurden und hier womöglich eine Verschwendung von Steuermitteln droht“, so Behr. Eine Instrumentalisierung von Seiten irgendeiner Gruppierung hätte nicht stattgefunden. „Der Bund der Steuerzahler Mecklenburg-Vorpommern e.V. ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein. Wir nehmen unseren satzungsgemäßen Auftrag wahr“, so Behr, die versichert, keine Kontakte zum Rostocker Segelsport zu haben, welche die getroffenen Äußerungen hätten beeinflussen können.

Leitentscheidung soll kommende Woche fallen

Die Rostocker Bürgerschaft wird am 21. Oktober über die Bundesgartenschau diskutieren. Bei der Sitzung in der Stadthalle geht es um die Leitentscheidung zur Buga, also darum, welche Projektbestandteile sich Rostock leisten kann und will. Auch die Brücke gehört dazu. Der Bund der Steuerzahler MV hatte der Bürgerschaft im Vorfeld empfohlen, noch einmal alle möglichen Alternativen ausdrücklich auf Machbarkeit und Kosten zu prüfen. Das sei auch möglich, ohne die weiteren Planungen für den Brückenbau komplett zu stoppen.

Von Claudia Labude-Gericke