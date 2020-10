Stadthafen

Die Entscheidung ist gefallen: Die Bürgerschaft hat „Ja“ gesagt zur Bundesgartenschau 2025. Insgesamt 150 Millionen Euro wollen Stadt, Land und Bund direkt an der Warnow verbauen. Doch vor der finalen Abstimmung am Mittwoch haben die Stadtvertreter noch einige Änderungen an den Detailplanungen vorgenommen. Ein Überblick.

Schnickmannbrücke gestrichen

Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) hat in der Debatte darum geworben, die Schnickmannbrücke zumindest im Wettbewerb zu belassen. „Damit wir Entwürfe bekommen, über die wir reden und entscheiden können“, so der OB.

Doch die Bürgerschaft sprach sich auf Antrag der SPD mit knapper Mehrheit gegen das Zehn-Millionen-Euro Projekt aus. Die Brücke für Fußgänger und Radfahrer sollte über die L 22 – der meistbefahrenen Straße des Landes – führen und die Schnickmannstraße mit dem Stadthafen verbinden.

Petrikirche soll Aussichtsplattform werden

Erfolgreich war die SPD auch mit ihrer Forderung nach einer Prüfung, ob die Petrikirche mit ihrem Aussichtsplateau ein nahe gelegener Außenstandort der Buga werden kann. Schließlich sei der Blick auf Rostock und das Gelände der Gartenschau von dort einmalig, argumentieren die Sozialdemokraten. Gleichzeitig soll auf diese Weise die dringend notwendige Modernisierung der Kirche ermöglicht werden.

„Im Turm muss eine Brandschutzanlage eingebaut werden“, sagt SPD-Bürgerschaftsmitglied Anke Knitter. Die Kosten dafür betragen nach Auskunft der Kirchenkreisverwaltung 980 000 Euro. Auch müsse die barrierefreie Erschließung der Kirche sichergestellt werden. Dafür sind 280 000 Euro nötig. Hinzu kommen Kosten in Höhe von 320 000 Euro für Arbeiten am Glockenstuhl. „Zusammen mit Land und Bund soll der Zugang zu möglichen Fördergeldern geprüft werden, um die entsprechenden Projekte zu finanzieren“, so Knitter.

Jedes einzelne Projekt ist noch formbar

Mit dem „Ja“ zur Buga-Leitentscheidung hat die Bürgerschaft zwar die einzelnen Projekte festgelegt. Herzstück wird eine neue Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Warnow. Auf der Ost-Seite entsteht auf einer alten Deponie ein neuer Sport- und Stadtpark. Auch ist ein neuer Muster-Stadtteil direkt am Wasser geplant, der bundesweit Maßstäbe setzen soll. Und es kommt eine neue Markthalle.

Die Stadtvertreter stellten am Mittwoch aber noch einmal klar, dass vor der Umsetzung der einzelnen Bausteine jeweils erst Ortsbeiräte, Ausschüsse und Bürgerschaft noch einmal zustimmen müssen. Dies hatte der Rostocker Bund beantragt. Rostocks Buga-Chef-Planer Matthias Horn hatte zuletzt bereits betont, dass die einzelnen Projekte im Detail noch veränderbar sind.

Warnow-Quartier wird sozial durchmischt

Bei zwei Einzelbausteinen hat die SPD schon jetzt Änderungen durchsetzen können. So soll im Warnow-Quartier öffentliches Eigentum vollständig erhalten bleiben und sozial geförderter Wohnraum errichtet werden. „Das Warnow-Quartier soll sich sowohl durch viele öffentlich zugängliche Bereiche als auch durch eine natürliche Uferkante auszeichnen“, sagt Steffen Wandschneider-Kastell ( SPD).

Ohne Zäune frei zugänglich wird auch der geplante Stadtpark in Dierkow nach Beendigung der Veranstaltung 2025 sein. Gescheitert sind die Sozialdemokraten hingegen mit ihrem Vorstoß, die Gesamtkosten für den Park von 25 auf 19 Millionen Euro zu senken. Die dadurch gewonnenen sechs Millionen Euro sollten stattdessen in dringend benötigte Gehwegerneuerung in anderen Stadtteilen fließen. Diese Idee aber fand keine Mehrheit.

Bürgerbeteiligung wird fortgesetzt

Die Grünen setzten sich mit ihrer Forderung durch, dass ab September 2020 nationale und internationale Planungsteams zahlreiche Ideen für einen lebendigen, grünen und maritim geprägten Stadthafen erarbeiten. Es sollen unter anderem hochwachsende und vollwertige Bäume gepflanzt werden.

Auch wird die Bürgerbeteiligung fortgesetzt. „Hinzu kommt ein öffentliches Reporting und transparentes Controlling, damit die BUGA auch zu einem finanziellen Erfolg wird“, sagt Uwe Flachsmeyer (Grüne).

