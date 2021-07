Rostock

Dass die Zeit knapp werden würde, war allen Verantwortlichen klar. Getan hat sich bisher aber dennoch nichts. Jedenfalls nichts Sichtbares. Und das wird sich in diesem Jahr auch nicht mehr ändern: Der große Bau-Boom rund um den Stadthafen – er soll erst am 1. November 2022 beginnen.

Nicht mal mehr vier Jahre vor der Eröffnung der Bundesgartenschau 2025 in Rostock steht jetzt aber immerhin der konkrete Fahrplan für das größte Bau-Vorhaben der jüngeren Rostocker Geschichte. Los geht’s Ende kommenden Jahres auf der Ostseite der Warnow.

Der Wassersteg „Altstadtblick“ gehört zu den Besonderheiten des Entwurfs für den neuen Rostocker Stadtpark. Quelle: RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten

1. November 2022

Der Stadtpark auf dem Gehlsdorfer Warnow-Ufer ist eines der Schlüsselprojekte der Buga. Dort wird der erste Spatenstich für das Gesamtprojekt stattfinden. 25 Millionen Euro wollen Bund, Land und Stadt auf der ehemaligen Müll-Deponie investieren. Neue Steganlagen sollen am Ufer her, Rad- und Wanderwege, viel Grün sowie Spielplätze und Sportanlagen. Das Vorhaben gilt aufgrund der Vorgeschichte des Areals als besonders schwierig. 881 Tage sind für den Bau eingeplant, am 31. März 2025 soll der Park dann eröffnet werden.

1. Januar 2023

Sobald die Reste eines hoffentlich rauschenden Jahreswechsels beseitigt sind, übernehmen auch im Stadthafen die schweren Maschinen die Bauarbeiten und Ingenieure das Kommando: Für den Bau der neuen Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Warnow sind exakt zwei Jahre Bauzeit eingeplant. Der 38,4-Millionen-Euro-Bau soll zum Jahreswechsel 2024/2025 fertig sein.

1. April 2023

Jetzt geht es Schlag auf Schlag – und Rostock feiert Spatenstich im Stundentakt. Denn an diesem Tag sollen sowohl die Arbeiten für den neuen Fährberg in Gehlsdorf als auch für das WarnowQuartier am Osthafen starten. Letzteres, Rostocks neues Muster-Viertel für Leben und Arbeit, wird zur Buga aber nur in Teilen fertig sein. Dort sollen die Arbeiten erst 2026 beendet werden. Zur Gartenschau sollen aber der neue Schwimmsteg für Hausboote und auch erste Gebäude fertig sein. Kosten – nur für die öffentliche Hand und ohne die Investitionen Privater: rund 40 Millionen Euro.

Am Fährberg will das Buga-Büro eine der ältesten Kleingarten-Anlagen der Stadt in die Schau integrieren. Zudem soll die gesamte Situation für Segel- und Wassersportler neu gestaltet werden. Am „Brückenkopf” - dort kommt die neue Querung auf der Ost-Seite an – sollen zudem neue Wassersport-Angebote, Bars und auch ein Badestrand für die Rostocker entstehen. Das Ganze ist vergleichsweise günstig, kostet „nur” vier Millionen Euro. Wie der neue Fährberg aussehen soll, wird eine Jury noch im Juli 2021 entscheiden.

1. Juli 2023

Nur wenige Wochen später geht es dann auch in dem zentralen Bereich der Buga los – am Stadthafen. Spielplätze und Grill-Anlagen, Hochwasserschutz und eine neue Promenade sollen dort entstehen. Eingerahmt in neue, grüne Dünen und mit viel Raum für die Rostocker wird zudem eine neue Multifunktionshalle, die zur Gartenschau als Blumenhalle, danach als Markt- und Gastro-Halle genutzt werden wird sowie als neues Start-up-Center der Stadt. Bis zum 1. März 2025 sollen mehr als 35 Millionen Euro verbaut werden. Am selben Tag sollen auch die Bagger am Außenstandort im Iga-Park zu rollen beginnen.

1. Januar 2024

Das kleinste und günstigste Buga-Projekt ist die Umgestaltung der Hechtgrabenniederung zum grünen Erlaubnisraum. Ein neues Schöpfwerk soll her, neue Wege, Sitzbänke, ein Lehrpfad für Umweltbildung und eine Freiluft-Ausstellung rund um den Primelberg, den Standort des Ur-Rostocks. 1,5 Millionen Euro sind dafür vorgesehen – und nur eineinhalb Jahre Bauzeit.

1. November 2025

Erst wenn die Buga vorbei ist, startet das letzte Buga-Projekt – die neue Greifenbrücke. Die soll Holzhalbinsel und WarnowQuartier verbinden, bis zu 200 Meter lang werden und um die zehn Millionen Euro kosten. Silvester 2026 soll der Lückenschluss im Rad- und Wegenetz rund um das Rostocker Oval fertig sein.

Von Andreas Meyer