Die Buga-Entscheidung ist gefallen: Rostock hat „Ja“ gesagt zur Buga 2025. Doch kaum ist seither eine Woche vergangen, gibt es schon wieder Zoff um das Mega-Projekt. Grund: Das Rathaus hält weiter an der Schnickmannbrücke fest. Dabei hatte die Rostocker Bürgerschaft nach einem SPD-Antrag mit knapper Mehrheit beschlossen, das Zehn-Millionen-Euro-Projekt aus den Planungen zu streichen.

Der Buga-Ausschuss hat nun sogar für einen Realisierungswettbewerb zur künftigen Gestaltung des Stadthafens gestimmt, der ausdrücklich die Brücke enthält. Bürgerschaftsmitglied Thoralf Sens ( SPD) ist entsetzt: „Mit so einem Vorgehen wird der politische Raum brüskiert.“ Auch Rostocks Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD) rügt: „Wenn wir so anfangen mit der Buga, führt das zu keinem Erfolg.“

Buga-Chefplaner Matthias Horn begründete den Vorstoß jedoch im Finanzausschuss und kritisierte den Beschluss der Bürgerschaft gegen die Brücke scharf: „Hier wird womöglich aus einer politischen Tageslaune heraus ein Problem geschaffen statt einer Lösung.“

Brücke soll Schnickmannstraße mit Stadthafen verbinden

Matthias Horn, Stabsstelle Rostocker Oval/Buga 2025 Quelle: OVE ARSCHOLL

Hintergrund: Die Brücke soll die Schnickmannstraße mit dem Stadthafen verbinden, so dass Fußgänger und Radfahrer problemlos die L 22 überqueren können. „Dort fahren täglich 40 000 Autos“, sagt Horn. Parallel dazu will die Stadt nun sogar noch einen Radschnellweg bauen. Das würde jedoch heißen, dass tausende Fußgänger und Radfahrer künftig vor dem Problem stünden, zwei Trassen überqueren zu müssen. „Das produziert eine Absurdität“, sagt Horn.

Der Buga-Chef-Planer fleht die Bürgerschaftsmitglieder daher an, den Realisierungswettbewerb wie geplant durchzuführen, um Vorschläge zu erhalten, wie eine Querung aussehen könnte. „Dann können wir uns immer noch angucken, ob die Brücke Sinn macht oder nicht“, sagt Horn. Wie ein Mitarbeiter seines Stabes betonte, sei die Stadt auch nicht an die Umsetzung des Sieger-Entwurfes eines solchen Wettbewerbes gebunden.

Beschwerden über Ton, Stil und Auftreten

Chris Müller-von Wrycz Rekowski (SPD), Finanzsenator Quelle: OVE ARSCHOLL

Senator Müller-von Wrycz Rekowski kritisierte Horn dennoch: „Es kommt nicht immer darauf an, was fachlich richtig ist, sondern was gemeinschaftlich tragbar ist.“ Er habe gehofft, dass die langwierigen Auseinandersetzungen mit dem Beschluss der Bürgerschaft nun beendet seien und die Stadtverwaltung die Entscheidung ohne Abstriche akzeptiere. Andernfalls seien Konflikte vorprogrammiert, so der Senator.

Auch sei es nicht Aufgabe des Buga-Ausschusses, mit Mehrheiten über bestehende Beschlüsse „rüberzubügeln“, führte Müller-von Wrycz Rekowski weiter aus. Generell hätten sich Beteiligte über Ton, Stil und Auftreten in dem Gremium beschwert. Ausschuss-Chefin Jana Blaschka (UFR) bestätigt: „Es war eine hitzige Debatte.“ Die Schnickmannbrücke sei jedoch schon immer heiß diskutiert worden. „Und immer hat sich der Ausschuss am Ende für die Brücke ausgesprochen“, so Blaschka.

Wussten Politiker nicht, worüber sie abstimmen?

Mehrere Bürgerschaftsmitglieder geben inzwischen sogar zu Protokoll, dass sie bei der großen Buga-Entscheidung gar nicht wussten, dass sie gegen die Schnickmannbrücke stimmen. Schließlich habe in dem SPD-Antrag nur gestanden: Es wird der Satz „Eine niveaufreie Querung der L 22 auf Höhe der Schnickmannstraße führt aus der Innenstadt in den Stadthafen“ gestrichen.

Finanzausschuss-Chef Felix Winter (Grüne) etwa hat den Antrag so interpretiert, dass nun alle Arten einer Querung der L 22 geprüft werden: sowohl mit als auch ohne Erhöhung. „Wenn dort gestanden hätte, dass keine Brücke kommt, hätte ich dem nicht zugestimmt“, betont Winter.

Bürgerschaft entscheidet

Am 11. November entscheidet nun die Bürgerschaft über den Realisierungswettbewerb und damit wohl erneut über die Schnickmannbrücke. Senator Müller-von Wrycz Rekowski schlägt vor, dass nun ergebnisoffen nach der sinnvollsten Lösung für die Querung der L 22 gesucht werden könnte. „Das wäre gesichtswahrend für alle Beteiligten.“

