Rostocks Eishalle gesperrt: Warum die Behörden sofort handeln mussten

Rostock

Die Eissportler der Hansestadt stehen vor einer Zwangspause – und es ist nicht die Pandemie, die sie ausbremst. Weil die Rohre extrem marode sind und Ammoniak, also Giftgas, austreten könnte, sperrten die Behörden am Dienstag mit sofortiger Wirkung die Eishalle an der Schillingallee. „Wir haben die Nutzer vorher noch informieren können, aber dann aus Gründen der Sicherheit umgehend handeln müssen“, sagt Lars Brandes, kommissarischer Leiter des Rostocker Sportamtes. Obwohl durch die Pandemie derzeit kein öffentlicher Betrieb in der Halle herrscht, sind Shorttracker und Eishockeyspieler als Profisportler regelmäßig auf dem Eis. „Tragisch ist die Nachricht vor allem für die Piranhas, die kommende Woche in der Halle vier Heimspiele bestreiten wollten“, so Brandes. Nun müsste der Verein schauen, wo er kurzfristig eine andere Spielstätte findet.

Tobias Mundt, Präsident des Eishockeyvereins, konnte Dienstagabend auf OZ-Nachfrage noch keine Perspektive für seine Sportler nennen. Er befand sich mit den Sportlern beim Auswärtsspiel, wollte sich eigentlich auf den Wettkampf fokussieren, als ihn die schockierende Nachricht ereilte. Denn obwohl der sanierungswürdige Zustand der aus den 1970er-Jahren stammenden Rostocker Eishalle immer wieder Thema ist, kam die aktuelle Schließung für die Nutzer sehr überraschend.

„Wir wussten, dass die Rohre durch Korrosion gelitten haben und sehr dünnhäutig sind. Das ist erwartbarer Verschleiß, der jedes Jahr weiter fortschreitet“, erklärt Amtsleiter Brandes. Die entsprechende Reparatur sei durch den städtischen Immobilienbetrieb KOE auch bereits geplant und Firmen beauftragt worden. Eine niedrige sechsstellige Summe soll in die Erneuerung der Anlagen investiert werden. Doch die Verantwortlichen wollten mit den Bauarbeiten warten, bis Mitte April sowieso die Saison in der Eishalle endet und bis August dort Pause herrscht. Das TÜV-Gutachten zum Zustand der technischen Anlagen in der Halle, das die Stadt parallel beauftragt hatte, fiel nun aber so schlecht aus, dass sich das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umweltschutz Mittleres Mecklenburg (Stalu MM) als Genehmigungsbehörde zum Handeln gezwungen sah. Denn die dünnwandigen Rohre könnten durch den Druck, dem sie ausgesetzt sind, jederzeit platzen und dann giftiges Ammoniak abgeben.

Katarina Witt bot Hilfe an

Für die Eishockey-Spieler der Rostocker Piranhas sind diese verbleibenden Wochen bis zum Saisonende allerdings entscheidend. „Sie hätten sich zwar vom Spielbetrieb abmelden können, aber dann hätten sie Probleme mit der Lizenz kriegen können“, fühlt Brandes mit den Sportlern mit.

Schon vergangenes Jahr musste die Halle mehrfach geschlossen werden: Im März lag es an der Corona-Pandemie, im Oktober war es schon einmal das Stalu MM, dass die Halle sperrte. Auch damals bestand die Gefahr, dass Ammoniak austritt. Schuld war allerdings die veraltete Kühlanlage. Neben dem Hallenbetreiber – der ICE Marketing GmbH, die auch die Ospa-Arena vermarktet – hatte sich auch die Rostocker Verwaltungsspitze für eine schnelle Lösung eingesetzt. Selbst Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Katarina Witt bot mit ihrem großen Netzwerk in der Eisssportszene den Rostockern Hilfe an.

Am Ende gab es eine mobile Lösung mit einer Kühlanlage, die in einem Container vor der Halle aufgebaut wurde. Nach drei Wochen Zwangspause konnten die Sportler wieder loslegen. Die marode halleneigene Anlage ist inzwischen auch repariert.

„Überall schaut der Rost raus“

Nun also die dritte Schließung innerhalb eines Jahres – und diesmal wohl die längste. Sportamts-Chef Lars Brandes sieht bei allem Übel dennoch einen positiven Aspekt. „Wenn dieses Jahr ein Gutes hat, dann das: Wenn wir mit den Reparaturen an den Rohren fertig sind, dann sind die technischen Anlagen der Rostocker Eishalle wieder fast wie neu“, sagt er.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das ändert aber nichts daran, dass die Halle alt ist und bleibt“, sagt Arian Nachbar, Trainer der Shorttracker. Er kenne die Anlage in der Schillingallee noch aus seiner Kindheit. „Und seitdem hat sich zumindest baulich nichts verändert. Der Putz bröckelt und überall schaut der Rost raus“, beschreibt er die Trainingsstätte. Seine Sportler seien über die erneute Schließung wahnsinnig enttäuscht, konnten sie doch seit Februar gerade erst wieder aufs Eis. Donnerstag hätte noch ein Wettkampf angestanden. „Und es ist wirklich bitter, wenn man sechs Mal die Woche trainiert und dann seine Leistung nicht zeigen oder durch dauernde Sperrungen nicht abrufen kann“, so Nachbar.

Neue Eis- und Schwimmhalle muss in den Haushalt

Für die Pandemie-Schließungen sei ja noch Verständnis da. Nicht aber für die Sperrung aufgrund technischer Mängel. „Da ist in den vergangenen Jahren offenbar viel verschlafen worden“, bilanziert der 44-Jährige. Deshalb müsste dringend der geplante Neubau einer kombinierten Eis- und Schwimmhalle vorangetrieben werden, so Nachbar. Das sieht auch Karsten Kolbe (Linke) so. „Seit der letzten Havarie ist schon wieder zu viel Zeit verstrichen, die mit Blick auf den Neubau nicht gut genug genutzt wurde“, so der Vorsitzende des Sportausschusses der Bürgerschaft. Nun müsste konkret über nötige Summen und mögliche Fördermittel gesprochen werden, um den Bau auch im Haushalt für die kommenden Jahre zu verankern.

Von Claudia Labude-Gericke