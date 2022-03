Rostock

Seit April vergangenen Jahres ist die Mecklenburger Allee in Rostock eine Baustelle. Der Grund: Die Straße wird um 1,2 Kilometer verlängert, um mit der geplanten Ortsumgehung Elmenhorst zu verknüpfen. Außerdem entstehen Bushaltestellen.

Seit Montag sind für den Bau einer Lärmschutzwand weitere Abschnitte der Straße gesperrt. Die Elemente sollen mit Gabionen, also mit Mauersteinen gefüllter Drahtkörben, und auch auf schon vorhandenen Lärmschutzwällen errichtet werden.

Die geplante rund 460 Meter lange Lärmschutzwand wird südlich parallel der Mecklenburger Allee auf Länge der Dünkirchener Straße bis zum Klein Lichtenhäger Weg verlaufen. Die aktuelle Folge: Für die Baumaßnahme wird der in diesem Abschnitt der Mecklenburger Allee parallel verlaufende Geh- und Radweg gesperrt und mit Umleitungen versehen, die einen Umweg durch das Wohngebiet nach sich ziehen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 25. August.

Was sagen Anwohner zur Dauerbaustelle?

„Der Lärmschutz wurde von langer Hand angekündigt, wir Anwohner waren vorgewarnt“, erzählt Viviane Jentsch. Die 31-jährige Mutter ist selbst von den Umleitungen nicht betroffen – und auch bisher von keinem Lärm. „Bisher war Lärmschutz hier kein großes Thema, aber der Lärm wird sicherlich kommen, wenn die durchlaufende Straße fertig gebaut ist und mehr Verkehr aufkommt“, sagt sie. Als Reaktion auf die Straßenerweiterung Richtung Warnemünde schätzt sie den Bau einer Lärmschutzanlage als durchaus sinnvoll ein. Auch über die Bushaltestellen freut sie sich.

Ebenfalls Bescheid wusste Anwohner Stefan Heinrich: „Der Bau wurde schon lange angekündigt, wir haben immer darauf gewartet, dass es losgeht.“ Allerdings drückt der 41-Jährige seine Verwunderung über den Lärmschutz in der doch eher ruhigen Zone aus: „Ich denke, den könnte man woanders auch gut gebrauchen. So eine Lärmschutzanlage wäre vielleicht besser an der Stadtautobahn platziert.“

Auch Chris Oldenburg (54) bestätigt: „Man hört aktuell zwar den Verkehr, aber die Wohnungen sind allgemein gut schallisoliert.“ Da hauptsächlich nur Anwohner die Straße entlangfahren, ist der Straßenabschnitt eher als verkehrsberuhigte Zone einzustufen, so Oldenburg. Das dürfte sich mit der Straßenerweiterung der Mecklenburger Allee allerdings ändern. „Und wer freut sich schon auf Lärm?“, gibt er zu bedenken. Chris Oldenburg wartet schon sehnsüchtig auf die Lärmschutzanlage. „Die Pläne gibt es ja schon seit Ewigkeiten, aber die Umsetzung geht eher schleppend voran“, sagt er.

Endlich eine Lärmschutzwand – aber warum so lang?

Für den Bau der Lärmschutzwand müssen Wiesen umgepflügt und Bäume gefällt werden. Anwohner finden es zwar schade, dass die umliegende Begrünung durch die Baumaßnahmen nun wegfalle, aber der Lärmschutz ist auch für sie dringender.

Klaus-Dieter Steudel kritisiert die Absperrungen und Umleitungen – auch wenn er dass Projekt an sich sehr begrüßt. Der 73-Jährige ist des Öfteren mit dem Fahrrad auf der Strecke unterwegs, die nun gesperrt ist. „Was soll das?“, fragt er sich und verweist auf die Umwege für Fußgänger und Radfahrer. Seiner Meinung nach ist das abgesperrte Gebiet viel zu lang. „Aber der Lärmschutz wird Zeit“, so Steudel. Er ist sehr vom Straßenlärm betroffen, da sich sein Haus in unmittelbarer Straßennähe befindet.

Anwohner hoffen, dass die Lärmschutzanlage und die Straßenerweiterung zeitgleich fertig werden. Die Pläne der Stadt sehen vor, dass die Verlängerung der Mecklenburger Allee im Juli dieses Jahres abgeschlossen werden soll, die Lärmschutzanlagen im August.

