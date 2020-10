Rostock

Stell’ dir vor, es brennt – aber die Feuerwehr steht im Stau. Klingt nach einem Horrorszenario, ist in Rostock aber bittere Realität: Rostocks Retter können immer seltener die gesetzlich vorgeschriebenen Hilfsfristen bei Notfällen einhalten.

Schuld daran sind die massiven Verkehrsprobleme in der Hansestadt, sagt Berufsfeuerwehr-Chef Johann Edelmann. „Wenn Autos im Stau stehen, kommen auch wir nicht durch.“ Auch alte Technik macht ihm und seinen Kollegen zunehmend zu schaffen.

Drei Risikogruppen für Rostock

Die Feuerwehr hat die Hansestadt in drei Risikoklassen aufgeteilt: Zur Gruppe A gehören unter anderem die KTV, die Stadtmitte, Evershagen, die Südstadt, aber auch Lichtenhagen und Groß Klein. Also die Stadtteile, in denen die meisten Menschen dicht an dicht wohnen – und in denen ein Großbrand schnell zur Katastrophe werden kann. Innerhalb von acht Minuten nach einem Notruf soll die Feuerwehr in diesen Vierteln vor Ort sein – mit mindestens zehn Einsatzkräften. Nach weiteren fünf Minuten sollen bereits 16 Retter den Unglücksort erreicht haben. Aber in fast 30 Prozent der Notfälle ist die Feuerwehr zu langsam. 2018 sah dieser Wert noch deutlich besser aus.

Nach dramatischer ist die Lage in den Stadtteilen, die zur Risikogruppe B gehören – also beispielsweise in Toitenwinkel, Dierkow, Gehlsdorf und auch Warnemünde. Hier waren die Einsatzkräfte nur bei jedem sechsten Einsatz „pünktlich“. Insgesamt wurden Berufsfeuerwehr und freiwillige Wehren 2019 zu 1135 Bränden gerufen. Mehr als die Hälfte davon waren allerdings Fehlalarme.

Verkehr bremst auch Retter aus

Das größte Problem für die Löschmannschaften in der Stadt – es ist nach wie vor der Verkehr. Bei 500 Alarmfahrten wurden die Feuerwehren ausgebremst: „Staus an Ampeln, falsch geparkte Autos, Poller, verkehrsberuhigende Maßnahmen – die Liste der Gründe ist lang“, sagt Feuerwehr-Chef Edelmann.

Dabei geht es im Notfall um jede Sekunde, um Menschenleben. Dass die Behinderungen noch keine schlimmeren Folgen hatten – reine Glückssache, sagen Feuerwehrleute unter der Hand. Edelmann gibt seinen Kollegen im Rathaus eine Mitschuld an den Problemen: „Wir mahnen seit Jahren an, uns im Vorfeld von Baumaßnahmen oder auch geplanten Verkehrsberuhigungen zu informieren“, sagt er. Gehör finde die Feuerwehr aber in den anderen Amtsstuben zu selten. „Unsere Hinweise werden nicht gewürdigt.“

Nimmt das Rathaus die Retter nicht ernst?

Allzu oft bekomme die Feuerwehr zu hören: „Ihr habt doch Sirene und Blaulicht“, sagt Edelmann. „Aber die helfen nicht, wenn alle im Stau stehen. Dann kommen wir auch nicht durch.“ Ihn ärgern die selben Themen, die auch Pendler ärgern: „Wir hatten Tage in diesem Jahr, da gab es 100 Baustellen gleichzeitig in Rostock. Die eine Straße war gesperrt – aber dann wurde auch auf der Umleitungsstrecke wurde gebaut.“ Bei der RSAG bedeuten die Behinderungen ein paar Minuten Verspätung, bei der Feuerwehr sind sie kritisch.

Ein Beispiel: An der Parkstraße und der Hamburger Straße wurde tagelang zeitgleich gebaut. Den Stau einfach zu umfahren – unmöglich, selbst für die Feuerwehr im Einsatz. Ebenfalls problematisch sei für die Feuerwehr die Steintor-Kreuzung. „Wir hatten Situationen, da staut sich der Verkehr auf beiden Fahrspuren auf der Erich-Schlesinger-Straße. Wir sind mit Rettungswagen oder Feuerwehr-Fahrzeugen nicht mal vom Hof gekommen“, so Edelmann.

Einziger Lichtblick: Im Nordosten hat der Bau einer neuen, knapp 27 Millionen Euro teuren Feuerwache begonnen. Wenn die 2024 fertig ist, müssen die Retter bei Einsätzen in Dierkow oder Toitenwinkel nicht erst aus der Südstadt oder dem Seehafen anrücken.

Alte Technik ist zu langsam

Und noch ein Thema bremst die Retter: alte Technik in der Feuerwehrzentrale in der Südstadt. „Die Alarmglocke läutet oft gar nicht, unsere Einsatzkräfte erhalten selbst in der Wache den Alarm über ihren Pieper“, so Edelmann. Das kostet mindestens 20 Sekunden. „Unsere Tore gehen schon auf, die Ampeln an der Schlesinger-Straße schalten auf Rot – aber unsere Leute wissen noch gar nicht, was los ist“, so Edelmann.

Doch auch dafür soll in einigen Jahren Abhilfe geschaffen werden: Auch die Feuerwehrzentrale soll durch einen Neubau an gleicher Stelle ersetzt werden. Allerdings erst bis 2029. Kosten hierfür: bis zu 60 Millionen Euro.

Von Andreas Meyer