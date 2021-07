Rostock

Filmfans haben lange darauf gewartet: Auch die großen Cinestar-Kinos im Land sind seit Donnerstag wieder geöffnet. In den Rostocker Spielstätten gab es bereits zu den ersten Vorstellungen am Nachmittag richtig großen Andrang. Schlangestehen bis draußen auf die Fußgängerzone für einen Film – das war sogar für den Betreiber eine Überraschung.

Zu den ersten Besuchern am Donnerstagnachmittag im Capitol in der Rostocker Innenstadt zählten auch der neunjährige Lino Schwichtenberg und seine Mutter Pauline. „Wir sind extra aus Dierhagen gekommen. Wir freuen uns, dass wir endlich wieder ins Kino gehen können, wir haben das vermisst“, berichtet Pauline Schwichtenberg.

Lange in der Schlange stehen musste sie mit ihrem Sohn allerdings nicht. „Wir haben Tickets, Popcorn und Getränke vorher online gebucht und haben alles nur noch an der Kasse abgeholt. Es wäre schön, wenn es auch nach der Pandemie so unproblematisch zu buchen geht“, sagt die Kinobesucherin.

Mit Abstand, aber ohne Maske im Kinosaal

Zu den anderen Filmfreunden im Kinosaal haben sie relativ viel Abstand. Trotz der langen Schlangen vor den Kassen, sind die Kinosäle nicht ganz voll. „Wir müssen etwa 35 bis 40 Prozent der Kapazitäten freihalten, um die Abstände zu gewähren“, erklärt Capitol-Theaterleiter Thomas Henselin. Doch auch er war sichtlich überrascht über das große Interesse der Menschen am Kino. Vermutlich haben das durchwachsene Wetter und die Ferien dazu beigetragen, dass die Lust auf Filme auf der großen Leinwand die am 1. Juli vor allem Familien ins Kino zog. „Wir sind überwältigt“, sagt Henselin.

Diese Filme laufen in Rostocks Kinos Im Capitol in Rostocks Innenstadt läuft am Freitag: „Catweazle“, „Peter Hase 2“, „Godzilla vs. Kong“, „Conjuring 3“, „100% Wolf“, „Der Spion“, „Judas and the Black Messiah“ und „Drachenreiter“. Am Sonnabend wird auch „Yakari“ gezeigt. Im Cinestar Lütten Klein läuft am Freitag: „Catweazle“, „Peter Hase 2“, „A Quiet Place 2“, „Monster Hunter“, „100% Wolf“, „Nobody“, „Cats & Dogs 3“, „Freaky“, „Raya und der letzte Drache“, „Demon Slayer“, „Ainbo – Hüterin des Amazonas“, „Wonder Woman 1984“ und „Mortal Kombat“. Auch dort läuft am Sonnabend zudem „Yakari“.

Auf den Film „Peter Hase 2“ haben sich auch die sechsjährigen Annelie Nguyen Van und Marie Radler gefreut, die ebenfalls mit ihren Eltern im Kino waren. Den ersten Teil der Hasenfilmreihe hatten sie schon gesehen. Nun haben sie sich gefreut, dass sie auch Plätze für den zweiten Teil ergattert hatten. Gute Laune haben auch Jessica Lauinger und ihre Kollegin hinter dem Verkaufstresen. Frisches Popcorn, Eis und Getränke gehen gut weg am Tag des Neustarts.

Glückliche Gesichter im Kinosaal. Quelle: Michaela Krohn

Viele Neustarts, aber auch ältere Filme

Seit dem 1. Juli laufen in den Cinestars in Rostock unter anderem die Neuverfilmung der Kinderserie „Catweazle“ mit Otto Waalkes, „Peter Hase 2“, außerdem „Godzilla vs. Kong“, der Horrorschocker „A Quiet Place 2“ und „Conjuring 3“. Im Cinestar in Lütten Klein laufen zudem neben den Neuerscheinungen auch noch ältere Filme.

Die Cinestar-Filmtheater waren acht Monate lang geschlossen. Zum Neustart ins Rostocker Capitol kamen auch Annelie Nguyen Van und Marie Radler (beide 6) mit ihren Eltern. Das Popcorn reicht ihnen Cinestar-Mitarbeiterin Jessica Lauinger. Quelle: Michaela Krohn

Cinestar-Geschäftsführer für die bundesweiten Kinos, Oliver Fock, zeigt sich ebenfalls mehr als erleichtert darüber, dass die Cinestar-Spielstätten bundesweit seit dem 1. Juli wieder öffnen können. „Wir haben Mitarbeiter aus der Kurzarbeit geholt. Acht Monate waren die Filmtheater geschlossen. 240 Tage“, weiß es Fock ganz genau.

Programmkinos hatten schon früher geöffnet

Vor allem über die Regeln, die in Kinos in Mecklenburg-Vorpommern gelten, freut sich der Cinestar-Chef. „Negative Coronatests sind nicht mehr nötig. Und Masken müssen – wie in Restaurants – nur auf dem Weg zum Kinosaal getragen werden. Am Platz dürfen sie aber abgenommen werden. Diese Regelung finde ich vollkommen in Ordnung“, so Fock.

Die großen Kinobetreiber hatten sich bundesweit auf den Neustart am 1. Juli geeinigt. Einige Programmkinos wie das Lichtspieltheater Wundervoll in der Rostocker KTV hatten schon etwas früher wieder geöffnet. Thomas Henselin, Cinestar-Leiter in Rostocks Innenstadt, betont zudem, dass in seinem Filmtheater kein abgespecktes Programm läuft. „Wir zeigen zu allen üblichen Uhrzeiten – 14, 17, 20 Uhr und zur Spätvorstellung – Filme“, sagt er. Ein erster richtiger Blockbuster wird ab 14. Juli in Rostock laufen: „Fast & Furious 9“. „Bei uns läuft er aber schon in der Nacht vom 13. auf den 14.“, kündigt Henselin an.

Von Michaela Krohn