Rostocks Stadtforstamt fehlt es an Personal. Obwohl die Behörde aktuell über zwölf besetzte Stellen verfügt, geraten die Forstwirte immer öfter an ihre Grenzen. Der Grund: Krankheit und Altersteilzeit sorgen dafür, dass gerade einmal die Hälfte der Mitarbeiter uneingeschränkt einsatzfähig ist.

Und das hat Folgen. „Unter diesen Umständen können wir viele unserer Aufgaben nicht mehr bewältigen“, sagt Amtsleiter Jörg Harmuth gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG.

Insbesondere in den Bereichen Forstschutz und Tourismus haben er und seine Mitarbeiter dringenden Nachholbedarf. Weil aber der Klimawandel – allen voran die zunehmende Trockenheit und Hitze in den Sommermonaten – einen starken Einfluss auf die Wälder hat, müssen sie sich verstärkt der Aufforstung widmen.

Aufforstung immer anspruchsvoller

Und diese werde immer anspruchsvoller. „Wir sehen, wie sich der Wald stetig verändert. Es gibt Baumarten, die ohne Unterstützung bald nicht mehr vorhanden wären“, erklärt Harmuth. Die Eiche sei so ein Fall. Sie würde in der Rostocker Heide von alleine gar nicht erst wachsen, weil ihre Jungpflanzen von anderen Gewächsen schlichtweg verdrängt würden. Um die Artenvielfalt in den hiesigen Wäldern zu erhalten, gilt es, dies zu verhindern.

Regelmäßig müssen die Forstwirte daher Flächen, auf denen jene Bäume gepflanzt wurden, kontrollieren – bei Bedarf Störenfriede, beispielsweise den Adlerfarn, abmähen. Aufgaben, die viel Zeit in Anspruch nehmen. „Da bleiben andere Sachen schon mal liegen“, sagt Harmuth und wirft einen Blick zu seinem Schreibtisch, wo sich Anträge, eingegangene Hinweise und vieles mehr stapelt.

Hilfe von Polizei und KOD unverzichtbar

Unterstützung bekommen die Förster zumindest schon in der Sommersaison, wenn die Rostocker Heide und städtische Parks bei schönem Wetter regelrecht von Urlaubern und Einheimischen überrannt werden. Dann nämlich übernehmen der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) und die Polizei einen Großteil der Kontrollaufgaben. Hilfe, auf die die Waldarbeiter nicht mehr verzichten möchten. „Wir verdanken es der guten Zusammenarbeit mit den anderen Behörden, dass wir trotz des zunehmenden Tourismus’ in der Heide alles so gut hinbekommen.“

Sorgen bereitet dem Stadtforstamtsleiter hingegen die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest. Diese ist zwar für den Menschen ungefährlich, für Haus- und Wildschweine aber tödlich. Für den Fall, dass die Virusinfektion auch in Mecklenburg-Vorpommern auftreten sollte, haben die Forstwirte bereits umfangreiche Vorbereitungen getroffen.

Das Stadtforstamt in Rostock-Wiethagen. Quelle: Ove Arscholl

„Wir mussten technisch nachrüsten und Übungen absolvieren. Alles, damit wir, sobald der erste Fall in der Region bekannt wird, einsatzbereit sind und losziehen können“, so Harmuth. Wie das Forstamt dies zusätzlich noch bewältigen soll, wisse er nicht. „Das wird ein ungemeiner Aufwand sein. Daher ist es wichtig, dass wir die Entwicklung schon jetzt genau im Blick haben, um schnell zu reagieren.“

Antrag auf Personalaufstockung

Um den Druck von seinen Mitarbeitern zu nehmen, würde sich der Forstamtsleiter wünschen, dass die Stadt vorübergehend zwei bis drei weitere Stellen für die Behörde genehmigt. „Aktuell sind wir auch schon dabei, einen Antrag vorzubereiten, den wir der Bürgerschaft vorlegen wollen“, sagt Harmuth.

Ziel sei es nicht, dass das Amt wachse. Vielmehr gehe es darum, die krankheits- und altersbedingten Personalausfälle zu kompensieren. „Nur so lange, wie es erforderlich ist. Mit zwölf voll einsatzfähigen Kollegen würden wir das alles schon schaffen. Zu sechst funktioniert das auf Dauer einfach nicht.“

Dabei betont der Amtsleiter ganz klar: „Wir wollen auch gar nicht jammern. Es gibt andere Behörden, die es in der aktuellen Zeit deutlich schwerer haben. Langfristig gesehen wäre es aber schön, wenn wir Unterstützung bekommen würden. Ansonsten bleibt noch mehr liegen.“

Von Susanne Gidzinski