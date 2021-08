In Dänemark kommen Jahr für Jahr Zehntausende Besucher zum Folkemøde, dem großen „Freiluft-Parlament“. In Rostock waren es bei der ersten Auflage nur einige Hundert. Warum OB Madsen dennoch eine Fortsetzung plant, was anders laufen soll und was sich die Bürger in Rostock vom Rathaus wünschen.