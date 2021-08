Rostocks Frauenhaus: Traurige Schicksale aus der Zeit des Lockdowns

Rostock

Wenn nachts das Telefon im Rostocker Frauenhaus klingelt, ist oft Gefahr im Verzug. Eine Frau in Not ruft an, sie braucht Hilfe. Weil ihr Mann sie oder ihre Kinder geschlagen hat oder weil sie plötzlich einfach vor die Tür gesetzt wurde.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Frauenhauses beruhigen die Betroffenen am Telefon. Manchmal hilft schon das Gespräch. In schwierigen Fällen müssen sie ausrücken, um die Frauen aus einer Gewaltsituation herauszuholen. Wenn es schlimm läuft unter Polizeischutz.

Für nächtliche Fahrten wie diese haben sich die Helfer bisher auf das Durchhaltevermögen eines 21 Jahre alten Autos verlassen müssen. Dieser Zustand ist seit einigen Wochen vorbei. Der Verein Jahresköste der Kaufmannschaft zu Rostock hat 35 000 Euro Spenden gesammelt – damit konnte sich das Frauenhaus einen ein Jahr alten Siebensitzer kaufen.

Auszug aus dem Frauenhaus – der Start in ein neues Leben

„Wir sind sehr dankbar, denn der Kauf war sehr dringend. Ein Fahrzeug zur Verfügung zu haben, ist für unsere tägliche Arbeit absolut notwendig. Zum Beispiel holen wir Frauen und ihre Kinder des Öfteren auch aus Schutzgründen von vereinbarten Treffpunkten“, sagt Martina Schwarz, Mitarbeiterin in der Rostocker Einrichtung.

Der VW Sharan hat seinen ersten großen Einsatz gerade hinter sich: Für eine Frau mit drei Kindern markiert der Umzug mit dem Auto nun den Start in ein neues Leben. Nach einer langen, schmerzvollen Odyssee durch drei Frauenhäuser, in denen sie mit ihrem Nachwuchs bereits Schutz vor ihrem Partner suchte, wagte sie nun den Schritt in die Freiheit. Sie zog mit ihren Kindern in die erste eigene Wohnung. „Hier kamen die Vorteile des neuen Wagens sehr zum Tragen. Wir mussten nicht wie im alten Fahrzeug alles umständlich und mit viel Kraft ausbauen, um alles mitzubekommen“, sagt Martina Schwarz.

Mehr Frauen in Not während des Lockdowns

Im vergangenen Jahr lebten 50 Frauen und 41 Kinder im Rostocker Frauenhaus. Derzeit sind es elf Frauen und sechs Kinder. Im ersten Lockdown habe der Träger „Stark machen“ einen leichten Anstieg verzeichnet. 80 Frauen habe man aber abweisen müssen, da die Kapazitäten ausgelastet waren, sagte Ulrike Bartel, die Geschäftsführerin des Vereins, bei der Übergabe des neuen Autos. „Trotzdem sind wir natürlich durchgehend für alle erreichbar, die uns brauchen“, betont sie. Viele Opfer würden sich wahrscheinlich nicht trauen, anzurufen, da sie Angst vor den Folgen hätten, wenn der Partner mithöre. Anrufe seien aber rund um die Uhr möglich und jeder betroffenen Person ans Herz zu legen.

Im Frauenhaus suchen Menschen in Notsituationen Schutz, die Gewalt in jeglicher Form erleben müssen. Gerade die harte Coronazeit beförderte Konflikte. Ein Opfer sollte nach dem coronabedingten Ausfall einer Haushaltshilfe den Haushalt und Kinderbetreuung exakt so ausführen, wie ihr Mann das vorschrieb. Er selbst beteiligte sich nicht daran. Es kam zum Streit.

Die Situation eskalierte, als der Mann seine Partnerin gewalttätig attackierte. Eine weitere Betroffene, die im Frauenhaus beraten wurde, wurde von ihrem Ehemann vor die Tür gesetzt. Sie ist freiberuflich in der Tourismusbranche tätig und hat coronabedingt kein Einkommen mehr. Da sie keine deutsche Staatsbürgerin ist und ihre Rechte nicht kennt, war sie hilflos, wie sie nun ihre Grundbedürfnisse decken soll.

40 000 Euro für Rostocks Kulturszene 2021 steht im Zeichen von Kunst und Kultur: Traditionell wird zum Sommerfest der Jahresköste der Kaufmannschaft zu Rostock immer der neue Hauptspendenzweck für das laufende Jahr verkündet. Dieses Mal soll die durch die Pandemie stark betroffene Kunst- und Kulturszene Rostocks unterstützt werden. „Geplant ist eine Spende über 25 000 Euro an den Kunstverein zu Rostock, der sich durch zahlreiche Aktivitäten wie die „Kunstbörse“ oder die „Illustrade“ einen Namen gemacht hat und auf eine lange Tradition verweisen kann“, sagte Alexander Gatzka, Öllermann der Vereinigung, gestern Abend. Der Kunstverein möchte seine Räumlichkeiten erweitern und braucht Geld für neue Technik und Ausstellungsbeleuchtung. Zudem soll der Bau des Neptunbrunnens in Warnemünde mit 15 000 Euro gefördert werden, der im nächsten Jahr fertiggestellt werden soll. Der Rotary Club hat insgesamt 150 000 Euro für das Schmuckstück veranschlagt. Der bekannte Rostocker Bildhauer Thomas Jastram formt bereits in seinem Hamburger Atelier an den Nymphen des Meeres. Das Sommerfest bei Gegrilltem und Getränken im Klostergarten hatte in diesem Jahr einen besonderen Höhepunkt. Der Abend wurde mit einer Open-Air-Theatervorstellung der Compagnie de Comédie beendet. Mit einer sogenannten Tischsammlung wollen die Kaufleute auch diesen Künstlern danken und ihnen Mut machen. 3410 Euro kamen dabei zusammen. „Kunst und Kultur sind wichtige Bestandteile des gesellschaftlichen Lebens. Gemeinsam werden wir die schwierige Pandemiezeit meistern“, so Alexander Gatzka.

Alexander Gatzka: „Die Zahlen haben uns entsetzt“

Als Alexander Gatzka, Öllermann der Jahresköste der Kaufmannschaft, und seine Vorstandskollegen von der Not des Frauenhauses erfahren haben, stand die Entscheidung schnell fest. „Die Diskussion, wen wir 2020 unterstützen wollen, hat keine fünf Minuten gedauert. Die Zahlen und Erzählungen haben uns ehrlich gesagt entsetzt. Durch Corona hat sich die Lage ja in einigen Haushalten noch verschärft. Da war schnell klar, wir müssen und wollen hier helfen“, so der Chef des Rostocker Architektur- und Ingenieurbüros PMR. Binnen weniger Wochen sei die Summe für den Wagen zusammengekommen – obwohl die Corona-Folgen den Unternehmen ebenfalls wirtschaftlich zusetzten.

Am Donnerstagabend fand das Sommerfest der Jahresköste im Rostocker Klostergarten zum Heiligen Kreuz statt. Dort gab Vereinsvorsitzender Gatzka die neuen Hauptspendenzwecke für 2021 bekannt. Diesmal sollen Rostocks Kunst und Kultur unterstützt werden. „Die Kulturszene hat durch die Coronazeit sehr gelitten. Da wollen wir was tun“, sagt er.

Insgesamt spendete der wohltätige Verein seit seiner Neugründung 1994 über 850 000 Euro für soziale und kulturelle Zwecke.

Von Virginie Wolfram