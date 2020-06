Rostock

Was ist wichtiger: der Neubau von Liegeplätzen im Seehafen oder ein Übungsgelände für die Kameraden der Berufsfeuerwehr? Soll die Hansestadt lieber Geld für den Neubau des Theaters oder für eine Schwimm- und Eishalle ausgeben? Und was ist mit den Kosten der Bundesgartenschau 2025? Diese wichtigen finanziellen Entscheidungen will die Rostocker Stadtverwaltung nicht alleine treffen.

Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) hat deshalb eine Liste an die Fraktionen der Bürgerschaft geschickt. Auf mehreren DIN-A4-Seiten finden sich in Tabellenform Investitionsvorhaben der Hansestadt, die jeweils mehr als 500 000 Euro brauchen. 108 Punkte sind aufgelistet. Und schon jetzt ist klar: Für alle Wünsche wird das Geld wohl nicht reichen.

Anzeige

Papier soll gegenseitiges Verständnis steigern

Die Auflistung der Investitionsmaßnahmen erfolgte vonseiten der Verwaltung ganz wertfrei. Einzige Unterteilung ist, ob es sich um Pflichtaufgaben der Kommune – wie die Sanierung von Schulen und Sporthallen – oder um freiwillige Leistungen – Zuschüsse an städtische Gesellschaften oder Bauvorhaben, wie das Petritor – handelt. Letztere machen immerhin mehr als die Hälfte der Maßnahmen aus.

Weitere OZ+ Artikel

Von einer „Streichliste“ will zumindest im Rathaus aber offiziell niemand reden. „Die interne Liste soll einen internen Kommunikationsprozess zwischen Kommunalpolitik und Verwaltung auf Augenhöhe befördern“, erklärt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Das Papier diene vor allem dem gegenseitigen Verständnis für die jeweiligen Positionen.

Schulnoten entscheiden über Priorität

Jede der Maßnahmen soll von den Bürgerschaftsfraktionen nun gewichtet und mit Schulnoten versehen werden – von Eins wie geringe bis Fünf wie hohe Priorität. Wie sie sich entscheiden werden, wollen die Kommunalpolitiker so kurz nach Erhalt des Papiers noch nicht kommentieren.

Was die Mehrzahl der Fraktionen aber eint, ist Lob für das Vorgehen des Rathauses. „Die Stadtverwaltung geht neue Wege und bindet die Bürgerschaft in den Prozess der Investitionsentscheidungen ein. Das ist auch dringend erforderlich“, sagt CDU-Chef Daniel Peters.

Nach einigen Alleingängen des neuen Stadtoberhauptes, wie der Umstrukturierung der Verwaltung, hatte es in der Bürgerschaft viel Kritik an diesem Vorgehen gegeben. Ob die Herausgabe der Investitionsliste nun als Friedensangebot zu verstehen ist oder den Beginn eines neuen Miteinanders darstellt – dazu äußert sich Madsen nicht.

Lob für Transparenz der Verwaltung

„Ich begrüße das Maß an Transparenz“, sagt Steffen Wandschneider-Kastell, Chef der Rostocker SPD-Fraktion. Die Liste sei ein wichtiges Hilfsmittel für die Debatte, damit verantwortungsvolle Entscheidungen getroffen werden können. Dennoch stellt er fest: Das Papier „kann und darf kein Auftakt für eine Streichliste werden.“ Für Projekte, wie den Rathausanbau, das Theater oder den Neubau des Petritores, gebe es bereits gültige Beschlüsse.

Den Neubau des Petritores kritisieren bereits die Rostocker Grünen. Quelle: gmp international

„Das Theater steht natürlich nicht zur Disposition“, erklärt Grünen-Fraktionschef Uwe Flachsmeyer. Auch an der Bundesgartenschau sollte festgehalten werden, „wenn das finanzielle Konzept Bestand hat“, sagt Flachsmeyer. Dennoch kritisiere seine Fraktion weiterhin das Petritor sowie die Dimensionen des Rathausanbaus. Wie sich das in der Bewertung widerspiegelt, wird sich nach der Fraktionsberatung zeigen.

„Gerechte Verteilung der Mittel das A und O“

„Es ist sehr gut, dass Bürgerschaft und Verwaltung gemeinsam beraten, welche Vorhaben realisiert werden sollen“, sagt Linken-Chefin Eva-Maria Kröger. Ihre Fraktion werde über alle Projekte reden und dabei auch Meinungen aus den einzelnen Ortsbeiräten und Stadtteilen einbeziehen. „Dabei ist uns bewusst, dass eher weniger als mehr Geld zur Verfügung steht. Für uns ist es deshalb so wichtig, dass kein Stadtteil benachteiligt wird. Eine gerechte Verteilung der Mittel ist das A und O“, so Kröger.

Krise braucht Mut zu Investitionen

Einzig Sybille Bachmann übt Kritik an der Herausgabe der Investitionsliste. „Es sollten keine Projekte gegeneinander ausgespielt, sondern vielmehr versucht werden, alle mittel- bis langfristig umzusetzen“, so die Chefin der Fraktion Rostocker Bund.

„Eine Notwendigkeit zur Streichung besteht aus wirtschaftlicher beziehungsweise finanzieller Sicht nicht“, sagt sie. Planungen sollten auch deshalb weitergeführt werden, weil sich immer mal wieder unverhoffte Fördermittel auftun könnten. Zudem gelte es gerade jetzt, zu investieren. „Nur so können Krisen bewältigt werden.“

Lesen Sie auch

Von Claudia Labude-Gericke