Rostocks Groter Pohl: Fallen für Sixt geplante Wohnungen in der Südstadt weg?

Rostock

Streit um Rostocks wohl umkämpftestes Stadtviertel Groter Pohl: Das 20 Hektar große, zentrumsnahe Filetstück in der Südstadt soll Platz für ein Aushängeschild der internationalen Autovermieter-Dynastie Sixt bieten. Die Firmengruppe will in Rostock ein Innovations-Center bauen: für seine rund 1000 Mitarbeiter der Hansestadt und bis zu 200 neue Arbeitskräfte. Avisiertes Investment: 30 bis 40 Millionen Euro. 

Der genaue Standort am Groten Pohl sorgt jetzt für Kritik und Widerstand. Denn Sixt soll „nicht irgendwo am Groten Pohl hin, sondern so nah wie möglich an Kaufland heran“, informiert Stadtplaner Ralph Müller. Auf der Karte zum Beschluss ist eine ellipsenförmige Stelle markiert, die am Südring liegt, aber in den Bereich des Wohngebietes ragt. Müssen dafür geplante Wohnungen weichen?

Kritiker: Wohngebiet nicht zugunsten von Sixt verkleinern

Südstadts Ortsbeiratsvorsitzende Kristin Schröder (Die Linke) Quelle: Ove Arscholl

„Ich sehe es sehr kritisch, dass das Gebäude so groß werden soll, dass es dort ins angrenzende Wohngebiet eingreift. Wir brauchen dringend Wohnraum und dürfen hier nicht das Wohnen zugunsten von Sixt verkleinern. So öffnen wir dann Tür und Tor für immer mehr Gewerbe“, kritisiert Kristin Schröder (Linke) im Ortsbeirat Südstadt. Die Vorsitzende betont, dass sie nichts gegen die Ansiedlung des Unternehmens habe, aber dass ein längliches Gebäude zum Südring hin sinnvoll sei. Dort, wo auch im Bebauungsplan Gewerbe vorgesehen sei.

„Wenn es so viel Platz einnimmt und dann noch Verkehr durch die vielen Arbeitsplätze kommt, ist das kein gutes Wohnprojekt mehr“, betont auch Ulrike Jahnel (CDU/UFR). Sie begleite das Projekt Groter Pohl seit Jahren – und es sollte doch „ein Traumstandort zum Wohnen werden“.

Einzige Anwohnerin sieht die Pläne kritisch

Bislang sollen laut B-Plan im Inneren des Gebiets vor allem Wohnungen – die Rede war zuletzt von etwa 600 – entstehen. Am Südring und zur Bahnstrecke hinsollen Gebäude für Gewerbe, wie Forschungsunternehmen und Start-ups, ihren Platz finden und gleichzeitig Lärmschutz für das Viertel bieten. Ein Schulcampus wird nahe der Erich-Schlesinger-Straße entstehen.

Kommt Sixt an den avisierten Standort, ist Claudia Herzig die neue Nachbarin des Konzerns. Sie lebt dort als einzige Anwohnerin mit ihrer Familie in einem Einfamilienhaus. Auch Herzig sieht das Vorhaben kritisch: „Warum wollen wir hier Wohnungen opfern und wie viele? Die Rede war mal von 1000 und jetzt spricht man nur noch von 600. Wo sind die anderen hin?“ Zudem störe sie die Bevorzugung des Unternehmens Sixt, da keine Ausschreibung geplant sei.

Stadt möchte direkt in Grundstücksverhandlungen treten

Hintergrund: Um für Sixt den Weg schneller freizumachen, hat die Stadtverwaltung einen Grundsatzbeschluss formuliert, der im Januar durch die Bürgerschaft abgesegnet werden soll. „Um das politische Okay dafür abzuholen“, wie Stadtplaner Möller es beschreibt. Und um auf die öffentliche Ausschreibung zu verzichten und direkt in Grundstücksverhandlungen mit dem Unternehmen zu treten. Denn Sixt möchte bis 2025 bauen und brauche Planungssicherheit, heißt es in der Vorlage.

Möller betont, dass andere Standorte am Groten Pohl, beispielsweise nahe der Goethebrücke, nicht in Frage kämen, da sie erst deutlich später entwickelt würden. Die exakte Stelle und die Art des Baus könnten zu gegebener Zeit noch diskutiert werden. Bislang ist von einem kubusartigen Gebäude mit Campusstruktur die Rede. Eventuell sei ja ein Tausch möglich, sodass ein Teil der Wohnbebauung woanders hinkäme, sagt Möller. Oder es gebe in dem Gebiet dann einfach weniger Wohnraum.

„Sixt entwickelt sich gerade zum Mobilitäts- und IT-Konzern“

Anwohnerin Claudia Herzig bemängelt zudem, dass sich doch eigentlich junge, innovative Firmen aus Wissenschaft und Forschung auf den Gewerbeflächen ansiedeln sollten. „Arbeitsplätze im Bereich Kundenmanagement, Programmierung, Einkauf und Verwaltung klingen nicht sehr innovativ“, findet sie. Das seien eher Dienstleistungen.

Christian Weiß, Geschäftsführer von Rostock Business, widerspricht: „Sixt entwickelt sich weiter. Es geht hier nicht nur um Autos. Das Unternehmen will ein Mobilitäts-IT-Konzern werden und ist hochinnovativ.“ Er spricht von künstlicher Intelligenz, Forschung und Carsharing. Die Firmengruppe wolle an ihrem zweitgrößten Standort ihre bisher über Rostock verteilten Zweigstellen zu einem Zentrum mit Universitätsnähe zusammenführen. Hauptsitz des börsennotierten Konzerns ist Pullach bei München.

Initiative Pütterweg sieht noch mehr Grün verschwinden

Sybille Bachmann (Rostocker Bund) warb dafür, nicht immer alles zu zerreden, sondern endlich tätig zu werden: „IT ist auch Forschung. Irgendwann müssen wir auch mal anfangen, wir können nicht noch zehn Jahre warten.“

Die Initiative „Pütterweg bleibt“, die sich unter anderem für den Erhalt der letzten Kleingärten auf dem Areal einsetzt, äußert ebenfalls große Bedenken gegen Sixt und vor allem die Versiegelung der Flächen durch Gewerbe. Sie fordern Platz für Natur statt Bau von Luxuswohnungen und Gewerbeansiedlung.

„Wo bleibt hier das Grün?“, fragt auch Hanna von Wedelstädt (Rostock for future). Zudem sei oft von 1200 neuen Arbeitsplätzen durch Sixt die Rede, davon seien aber etwa 1000 in Rostock bereits vorhanden. Der Zugewinn sei also minimal.

Ortsbeirat Südstadt gibt Empfehlung für Projekt

Die Firmengruppe Sixt bestätigte vor zwei Wochen gegenüber der OZ seine Pläne in Rostock: „Da sich unser Unternehmen in einer langfristigen Wachstumsphase befindet, möchten wir in einen ausreichend dimensionierten Verwaltungsstandort investieren. Die genaue Ausgestaltung des Projektes hängt vom finalen Standort und vom Timing der Realisierung ab.“

Der Ortsbeirat Südstadt gab in seiner jüngsten Sitzung seine Empfehlung für den Grundsatzbeschluss – acht Mitglieder stimmten dafür, drei dagegen. Die endgültige Entscheidung liegt allerdings bei der Bürgerschaft, die im Januar wieder tagt.

Von Virginie Wolfram