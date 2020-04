Rostocks Hafen wird 60: Darum könnte der größte Hafen des Landes von der Corona-Krise profitieren

Rostock

Eigentlich sollte am Freitag in Rostock gefeiert werden. Der Seehafen – Deutschlands größter Ostseehafen und einst das Tor der DDR zur weiten Welt – wird 60 Jahre alt. Doch die Corona-Krise ist auch an den Kaikanten spürbar: Die Party für alle Rostocker musste abgesagt werden, in einigen Geschäftsfeldern muss der Hafenbetreiber Rostock Port dramatische Verlust hinnehmen. Die Geschäftsführer bleiben dennoch optimistisch: „Wir sind seit der Gründung ein Universalhafen und nicht nur von einem Segment abhängig“, sagt Hafen-Chef Gernot Tesch.

Kreuzfahrtgeschäft fällt aus

25,7 Millionen Tonnen Umschlag im Jahr 2019, fast 8000 Schiffsanläufe und fast 20 000 Arbeitsplätze: Der Hafen ist das wirtschaftliche Herz Mecklenburg-Vorpommerns. Doch auch dort wird aus dem Jubiläums- ein Krisenjahr: „Der Fährverkehr ist eingebrochen“, sagt Tesch. Die Fähren fahren zwar noch, aber Passagiere sind kaum noch an Bord.

Anzeige

Noch härter trifft es das Kreuzfahrtgeschäft: Mehr als 200 Anläufe hatte Rostock in diesem Jahr geplant. Einen neuen Rekord. Mindestens bis Ende Juni wird aber kein Luxusliner mehr kommen. Das treffe den Hafen, aber auch das gesamte Land: keine Anläufe, keine Landausflüge, keine Einkäufe an Land.

Weitere OZ+ Artikel

Ob die großen Pläne der Rostocker – zum Beispiel der Bau eines neuen Liegeplatzes für die neuen Riesenschiffe oder ein neues, drittes Terminal im Seehafen – nun Makulatur sind? Jens Scharner, ebenfalls Geschäftsführer von Rostock Port, vermag das noch nicht zu sagen. „Es wird nach der Krise wieder Kreuzfahrt geben. Die Frage ist nur, in welchem Umfang.“

Breit aufgestellt in der Krise

Trotz der Zahlen verfallen die Hafen-Manager nicht in Panik: „Der Seehafen hat in seinen 60 Jahren schon ganz andere Krisen überstanden. 1990/1991 war die Lage viel bedrohlicher“, sagt Tesch. Rostock kämen bis heute Entscheidungen der DDR-Oberen zugute: „Wir sind – im Gegensatz zu anderen Häfen – sehr breit aufgestellt.“ Auch weil der Hafen längst nicht nur Kaikante, sondern auch Industriegebiet ist – unter anderem mit dem Kranbauer Liebherr oder den EEW-Eisenwerken.

Lesen Sie auch: Schwere Säcke schleppen im Akkord: So verdienten Arbeiter im Überseehafen Rostock viel Geld

Das hilft: Denn beim Stück- und Massengutumschlag seien auch in der Krise keinerlei Rückgänge zu verzeichnen. „Der Export von Getreide oder auch Düngemitteln geht ungebremst weiter“, sagt Tesch. Auch dass der Seehafen seit seiner Gründung über einen Eisenbahnanschluss bis an die Kaikante verfügt, kommt ihm nun zugute: „Im März haben wir einen neuen Rekord aufgestellt: Noch nie wurde mehr Fracht auf der Schiene transportiert.“ Ein Grund: Als Italien alles abriegelte, war die Bahn die sicherste Frachtverbindung zwischen Nord und Süd.

Neue Chancen durch Corona?

Am Ende, so hoffen Tesch und Scharner, könnte der Rostocker Hafen sogar gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehen: „Es gibt“, sagt Scharner, „den Trend, wieder mehr regional zu produzieren. Innerhalb Europas. Und wir als Drehscheibe zwischen Nord und Süd würden davon profitieren.“ Auch dass Rostock Teil der neuen Chinesischen Seidenstraße ist, könnte einen weiteren Schub bringen: „Die Fracht wird aus China mit dem Zug bis Russland transportiert, von dort auf dem Schiff zu uns.“ Derzeit würden vor allem medizinische Güter, aber auch Solarzellen umgeschlagen.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Und: Bereits in den kommenden Jahren soll für mehr als 110 Millionen Euro die Zufahrt zum Hafen auch für große Schiffe ausgebaggert werden. „Die Seekanalvertiefung zahlt der Bund, wir investieren weitere 40 Millionen Euro in neue Anleger und in die Hafenbecken“, so Scharner.

Lesen Sie auch:

Von Andreas Meyer