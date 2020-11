Rostocks Hafenkräne werden wieder vereint – was als Nächstes ansteht

Rostock

Die Silhouette der Hansestadt wird bald wieder aussehen wie gewohnt: Nach rund einem Jahr werden die Petersdorfer Kräne im Stadthafen in der kommenden Woche wieder vereint. Die Reparatur eines der beiden blauen Riesen hat rund 650 000 Euro gekostet. Mit dessen Rück-Versetzung endet für Rostocks Hafenkapitän Falk Zachau „die überraschendste Baustelle“ seines ersten Amtsjahres.

Denn nur durch Versackungen im Stadthafenpflaster war aufgefallen, dass im Untergrund des östlichen Kranes seit Jahren der Rost voranschreitet. Im schlimmsten Fall hätte der Kran umstürzen können. „Da war auf jeden Fall Gefahr im Verzug“, bilanziert Zachau, warum der Bereich rund um die Wahrzeichen im vergangenen November sofort abgesperrt wurde. Schuld daran war ein Loch in der Spundwand, das vermutlich von Weltkriegsbomben stammte. Der schadhafte Bereich hätte sich bereits über 20 Meter erstreckt. „Das sieht zwar von oben alles noch schick aus, aber immerhin stammen die Spundwände am sogenannten Kohle- sowie Erzkai aus der Zeit um 1913 und sind damit die ältesten am Stadthafen“, erklärt der Leiter des Rostocker Hafen- und Seemannsamtes.

Kaikante ist Stückwerk aus verschiedenen Zeiten

Normalerweise würde man bei solchen Anlagen von einer Laufzeit von etwa 50 Jahren ausgehen. Ein kompletter Austausch hätte aber in Rostock bisher noch nicht stattgefunden. „Man hat die Anlage 1957 mal ertüchtigt und in den 90er Jahren noch mal etwas vorgebaut, was man auch von der Wasserseite her sieht“, so Zachau. Doch auch das sei eben schon wieder Jahrzehnte her.

Um künftig genau zu wissen, wann notwendige Investitionen anstehen, würden die Bauwerke in der Verantwortung seines Amtes regelmäßig überprüft. Dieses Monitoring sei hilfreich, um frühzeitig Handlungsbedarf zu erkennen und nicht, wie im Fall des Hafenkranes, davon überrascht zu werden. „Dabei wurde festgestellt, dass der Bereich der Spundwände am Erz- und Kohlekai in etwa noch eine Restnutzungsdauer von etwa 15 Jahren hat“, berichtet der Hafenkapitän.

Deutlich kürzer sei der verbleibende Zeitraum an der Kaikante im Bereich des Hafen-Restaurants Borwin, wo in fünf bis sieben Jahren etwas gemacht werden müsste. Zachau hofft, dass auch durch die geplante Bundesgartenschau 2025 manche Investitionen mit abgedeckt werden könnten. „Gerade für das Kempowskiufer ist ja auch der Bereich Kai-Ertüchtigung in den Planungen mit drin.“

Reparatur profitiert vom Ausfall der Sail

Was die beiden Petersdorfer Kräne angeht, seien nach dem Zurücksetzen erst einmal keine notwendigen Investitionen mehr zu erwarten. „Der westliche Kran stand sowieso durchgängig sicher“, erklärt Zachau. Und bei dem 70 Tonnen schweren Exemplar, das kommende Woche wieder an den Ursprungsstandort gesetzt werden soll, wurde durch die Reparatur auch künftige Standfestigkeit gesichert – unter anderem durch das Setzen einer weiteren Flügelwand im Untergrund. „Wir haben zusätzlich das Fundament ertüchtigt und den landseitigen Kranfuß durch einen 20 Meter langen Pfahl richtig tief gegründet“, bilanziert der Hafenkapitän.

Bei der Reparatur hätte man davon profitiert, dass die Hanse Sail in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie ausfallen musste. „Da war dann ein bisschen Druck raus und wir konnten anders als geplant auch den zweiten Bauabschnitt landseitig ausführen, weil der Kran noch länger als gedacht am Ausweichort stehen konnte“, sagt Zachau. Das sei effizienter gewesen als die ursprünglich geplanten Arbeiten vom Wasser aus. Insgesamt hätte die Reparatur rund 450 000 Euro gekostet. Dazu kämen Kosten für die Vorbereitung der Ausweichfläche für den Kran und dessen Hin- und Rückversetzung – zusammen noch einmal rund 200 000 Euro.

Zachau hofft, dass die Rückkehr des Krans wie geplant in der kommenden Woche stattfinden kann. Regen sei dabei kein Problem. „Aber es darf nicht zu windig sein“, sagt er. Immerhin muss für die Aktion ein riesiger Schwerlastkran kommen, der den 70-Tonner wieder an seine angestammte Stelle setzt und damit die Rostocker Silhouette wieder vervollständigt.

Von Claudia Labude-Gericke