Rostocks Hochzeitskran: Ab diesem Datum können Brautpaare „Ja“ sagen

Mehr als 100 Stufen geht es nach oben; zuerst auf Gittern und dann über eine schmale Wendeltreppe. Festes Schuhwerk ist dabei wichtig – aber nicht gerade das, was die meisten Bräute an ihrem großen Tag tragen wollen. Um ohne Probleme und mit einem sauberen Kleid Rostocks höchstes Trauzimmer zu erreichen, bekommt der Hellingkran auf dem Gelände der früheren Neptun-Werft jetzt einen Fahrstuhl.

Am Montag fanden vor Ort noch mal letzte Vermessungsarbeiten statt. Die zuständige Stahlbaufirma von Alexander Knoop aus Lemgo hat bereits Fassaden für die Audi-Manufaktur in Heilbronn gestaltet und soll nun auch den Lift bauen, der Trauwillige nicht auf Wolke 7, aber immerhin ins Maschinenhaus des historischen Krans hebt – und damit auf 36 Meter Höhe.

Zur Galerie Im kommenden Jahr soll Rostocks außergewöhnlichster Trauungsort fertig sein. Interessierte Paare können auf dem Hellingkran aber nicht nur in luftigen Höhen heiraten – sondern auch die Hochzeitsnacht dort verbringen.

Ziel ist es, im Oktober mit dem Stahlgerüst samt Lift und Fluchttreppe fertig zu sein. „Denn das ist notwendig, um den Kran für öffentliche Veranstaltungen nutzen zu können“, sagt Rostocks Ex-Oberbürgermeister Roland Methling. Nach dem Ausscheiden aus dem Amt hat er nun mehr Zeit, sich um sein geliebtes maritimes Erbe der Hansestadt zu kümmern.

Förderverein kümmert sich auch um Halle 207

Die Idee, das Maschinenhaus des Krans in Rostocks außergewöhnlichstes Trauzimmer zu verwandeln, hätte er schon lange. „1998 hat mich mein Vorgänger Arno Pöker losgeschickt, das Gelände der insolventen Neptun-Werft in die Hanse Sail mit einzubeziehen“, sagt Methling, der seinerzeit Chef der maritimen Großveranstaltung war. „Die Idee war damals, das Areal in ein Kultur- und Innovationszentrum zu verwandeln“, blickt der Gehlsdorfer zurück.

Was heute davon übrig sei, wären die Halle 207 sowie der Kran, der nun einer neuen Nutzung zugeführt wird. Beides ist mittlerweile im Eigentum des Fördervereins Tradition Ostseeschifffahrt, dem Methling vorsteht.

Schon fast 300 Gäste auf dem Kran

„Bisher Oktober 2019 hatten wir schon fast 300 Gäste hier oben“, sagt Vereinsmitglied Heinz Wächtler und zückt ein Buch, in dem er Artikel über den Kran und Fotos von Veranstaltungen sammelt. Er sei früher auf der Werft für die Instandsetzung der Technik zuständig gewesen und damit auch für den Kran. „Ich kenne ihn seit dem ersten Tag“, erklärt der rüstige Rentner.

Industriedenkmal mit langer Geschichte Der Hellingkran steht seit 1976 auf dem ehemaligen Gelände der Rostocker Neptun-Werft nahe der Warnow. Das Industriedenkmal mit der korrekten Bezeichnung „Typ Neptun PWK B 40“ wurde damals vom DDR-Betrieb Verlade- und Transportanlagenbau Leipzig gebaut. Seit 2005 steht der Hellingkran unter Denkmalschutz. Ein zweites, baugleiches Exemplar musste demontiert werden, weil der Erhalt beider Kräne wirtschaftlich nicht möglich war. Zwischen 2014 und 2016 war der Kran eingerüstet, weil er entrostet wurde und einen neuen Korrosionsschutz erhielt. Damaliger Eigentümer war die Neptun Kran GmbH des Rostocker Geschäftsmanns Hilger Patzner. Nach Abschluss der Arbeiten übertrug er den Kran an den Förderverein Tradition Ostseeschifffahrt, dem auch die Halle 207 auf dem ehemaligen Werftgelände gehört. Ab 2021 sollen auf dem Denkmal Hochzeiten möglich sein.

Dass der 81-Jährige eine besondere Bindung zum Hellingkran hat, zeigt sich auch an Wächtlers Outfit: Auf seinem Basecap steht „Neptunkran“ und auf seinem schwarzen T-Shirt ist ein Foto zu sehen, das den Kran vor und nach der Außensanierung zeigt. „Dass er heute in so einem guten Zustand ist, haben wir zwei Männern zu verdanken: Roland Methling, der sich immer für den Kran eingesetzt hat, und Hilger Patzner“, sagt Wächtler.

Instandsetzung für rund eine halbe Million Euro

Unternehmer Patzner hatte mit seiner Hamburg-Rostocker Investitionsgesellschaft in den 90er Jahren einen Großteil des ehemaligen Werftgeländes von der Treuhand erworben. Alles unter der Bedingung, den Kran zu erhalten. In den Jahren 2014 bis 2016 ließ Patzner den Portal-Wipp-Drehkran dann für rund eine halbe Million Euro instand setzen und unter anderem den Korrosionsschutz erneuern.

Hellingkran auf dem Gelände der ehemaligen Neptun-Werft. Quelle: OVE ARSCHOLL

Anschließend übertrug der das Denkmal ins Eigentum des Vereins. „Mit einer ordentlichen Mitgift von rund 200 000 Euro“, erwähnt Roland Methling. Der Verein selbst hätte bis jetzt noch einmal 300 000 Euro zusammengetragen, unter anderem aus Mieteinnahmen der Halle 207. Methling freut sich, dass er für den Umbau des Krans zudem eine 60-prozentige Förderung aus EU-Mitteln einwerben konnte.

Trauung und Hochzeitsnacht an einem Ort

Denn das Vorhaben ist teuer. „Für Gerüst, Fahrstuhl, Treppe und den Innenausbau brauchen wir etwas mehr als eine Million Euro“, sagt der 66-Jährige. Sobald der Lift fertig sei, würde im Inneren des Maschinenhauses losgelegt. Dabei sollen Zeugnisse der früheren Werftarbeit – unter anderem die alten Seiltrommeln – bewusst erhalten bleiben. Dennoch müsste auf heutige Vorgaben wie den Brandschutz und ausreichende Wärmedämmung geachtet werden.

Auf dem Zwischenboden des Maschinenhauses soll ein Schlafzimmer entstehen. Heinz Wächtler (l.) und Roland Methling stehen im künftigen Trauzimmer. Quelle: Ove Arscholl

Denn im Kran soll nicht nur geheiratet, sondern auch geschlafen werden. „Wir schaffen noch eine Ebene mit Bett, Dusche und Toilette, dazu auch ein Gäste-WC, eine Garderobe sowie eine kleine Küche“, blickt der Vereinsvorsitzende voraus.

Fertigstellung für Mai 2021 geplant

Bei den Trauungen könnten insgesamt rund 30 Personen anwesend sein – die exklusive Übernachtung bleibt dagegen aus Platz- und Romantikgründen nur dem Paar vorbehalten. Oder anderen Gästen, die den spektakulären Ausblick auf die gesamte Stadt genießen und sich vom im Wind wiegenden Kran in den Schlaf schaukeln lassen wollen.

Ziel sei es, am 1. Mai 2021 fertig zu sein, damit trauwillige Paare in luftigen Höhen „Ja“ sagen können. „Und sollte es sich ein Bräutigam dann noch anders überlegen: Die alte Krankatze ist noch funktionstüchtig zum Abseilen“, erklärt Roland Methling schmunzelnd.

Von Claudia Labude-Gericke