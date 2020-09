Stillstand gibt es nicht, zumindest nicht in der Immobilienbranche der Hansestadt. Deshalb wurde auch der jährliche Rostocker Immobilientag mit 140 Teilnehmern am Mittwoch durchgeführt – mit Abstand, teilweise digital, aber dennoch als Gelegenheit für zukunftsweisende Gespräche und Netzwerkarbeit, die vielleicht bald in neue Bauprojekte münden.