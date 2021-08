Rostocks Impfzentrum ist umgezogen: Das müssen Impfwillige jetzt wissen

Rostock

In der Rostocker Messehalle haben jetzt nicht die Impfwilligen, sondern die Mitarbeiter die Ärmel hochgekrempelt: Schließlich musste nach acht Monaten alles für den großen Umzug eingepackt werden. „Neben dem ganzen medizinischen Verbrauchsmaterial waren das allein 230 Kartons für die Dokumentation, die zur Digitalisierung ans Landesamt für Gesundheit übergeben wurden“, erklärt Dr. Martina Schüler, Rostocks derzeitige Impfmanagerin.

Am neuen Standort im Warnowpark Lütten Klein wird es nur noch einen sogenannten Impfstützpunkt geben, der am Mittwoch, 1. September, eröffnet. Statt wie bisher 16 werden sich dort künftig vier Kabinen für die Covid-Schutzimpfung befinden. „Das bedeutet für die Logistik aber auch, dass wir uns von vielen Sachen trennen müssen, die wir bisher brauchten. Denn jede der Impfboxen bestand ja aus einer Liege und vier Stühlen“, erklärt die Impfmanagerin.

Die Feldbetten würden nun der Feuerwehr zurückgegeben, die Stühle wieder ins Schulverwaltungsamt gebracht. Bis Freitag müsse die Rostocker Messehalle, in der das Impfzentrum eingemietet war, besenrein übergeben werden.

Bisher fast 150 000 Spritzen gesetzt

Kurz nach Weihnachten war auf dem Gelände in Schmarl der erste Piks gesetzt worden. Seitdem wurden dort mehr als 115 000 Covid-Schutzimpfungen an Menschen aus Rostock, aber auch an Bewohner des Landkreises und Touristen ausgegeben. Zudem war das Impfzentrum Ausgangsbasis für mobile Teams, die noch einmal fast 30 000 Impfungen durchführten.

Für das Funktionieren des Impfzentrums in der Hanse Messe waren seit dem Start im Dezember etwa 375 Ärzte, medizinische Fachkräfte – auch aus dem Klinikum Südstadt – Sanitäter der Johanniter Unfallhilfe, Soldaten der Bundeswehr und Verwaltungsmitarbeiter verantwortlich.

Da die Covid-Impfungen mittlerweile aber auch durch Haus- und Betriebsärzte erfolgen, hat das Land die Strategie geändert. Statt großer Impfzentren gibt es künftig kleinere Stützpunkte wie den im Warnowpark. Zusätzlich sollen aber auch weiterhin mobile Impfaktionen ohne Voranmeldung in zahlreichen Rostocker Stadtteilen und bei besonderen Veranstaltungen stattfinden.

Das neue Impfzentrum befindet sich in einem Ladengeschäft im Obergeschoss der Einkaufspassage. Der Warnowpark ist verkehrsgünstig gelegen und mit der S-Bahn (Haltepunkt Lütten Klein), den Straßenbahnen 1 und 5 (Haltestelle Lütten Klein Zentrum) sowie mit den Buslinien 31, 35, 38, 39, X41, 45, 119, 122 (Haltestelle S-Bahnhof) zu erreichen. Wer selbst mit dem Auto kommt, kann die kostenlosen Parkmöglichkeiten des Einkaufszentrums nutzen.

Impfen auch ohne Termin möglich

Termine für Impfungen können über die zentrale Landeshotline unter der Telefonnummer 0385/2027-1115 oder im Internet vereinbart werden. „Impfungen sind aber auch ohne Termin möglich. Und es gibt immer einen der beiden mRNA-Impfstoffe, also Biontech oder Moderna – aber nicht beides an einem Tag“, erklärt Dr. Martina Schüler.

Das Impfzentrum auf der Hansemesse zieht in den Warnowpark in Lütten Klein. Quelle: Dietmar Lilienthal

Voraussetzung ist, dass die Impfwilligen gesund sind und in den vergangenen 14 Tagen keine andere Impfung erhalten haben. Eine nachgewiesene Corona-Infektion muss mindestens vier Wochen zurückliegen. In diesem Fall und auch bei nachgewiesenen Antikörpern gegen SARS-CoV2 sei dann auch nur eine Impfung notwendig, um den vollständigen Impfschutz zu erlangen. Bei Impfungen von 12- bis unter 16-Jährigen ist die Begleitung eines Sorgeberechtigten erforderlich.

Die Öffnungszeiten des neuen Impfstützpunktes sind: Montag 12 bis 18 Uhr, Dienstag 8 bis 13 Uhr, Mittwoch 12 bis 18 Uhr, Donnerstag 8 bis 13 Uhr sowie Freitag 12 bis 20 Uhr.

Von Claudia Labude-Gericke