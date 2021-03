Rostock

Hat Rostock einfach „Schwein“, dass die Infektionszahlen hier wesentlich niedriger als in großen Teilen Deutschlands sind? Während im März bundesweit die Fallzahlen wieder steigen, bleiben sie in der Hansestadt konstant niedrig. Am Freitag lag die 7-Tage-Inzidenz bei 22,9. Was sind die Gründe dafür?

„Wir hatten einfach Schwein“, sagt Serge Schuty bei einer OZ-Umfrage in der Hansestadt. Andere glauben, es liege daran, „dass sich einfach alle an die Regeln halten“ oder „dass zu Beginn der Pandemie alles schnell dichtgemacht“ wurde.

Fakt ist: Ganz Deutschland schaut auf Rostock. Kaum eine Talkshow, in der noch nicht versucht wurde, gemeinsam mit Bürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) das Geheimnis dieses Erfolges zu lüften. Ist es wirklich sein persönliches Verdienst, wie auch viele Befragte glauben?

Rostocker Experte hat Hypothesen zu Rostocks gutem Kurs in der Corona-Krise

Professor Marek Lommatzsch, Pneumologe von der Uni-Klinik Rostock, befasst sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus. Er erinnert noch einmal: „Der erste Lockdown kam so früh, dass das Virus keine Chance hatte, sich zu verbreiten.“ Und auch in der zweiten Welle sind die Maßnahmen relativ früh ergriffen worden, sodass einfach ein geringerer Eintrag in die Bevölkerung stattgefunden hat.“

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch bei aller Sympathie für Madsen halte er es für „zu kühn“, den Grund allein dem politischen Handeln zuzuschreiben. „Es gibt verschiedene Thesen, warum die Inzidenz bei uns so niedrig ist“, sagt der Pneumologe. Eine davon besagt, dass der Wind an der Küste die Luft besser und schneller verteilt.

Lesen Sie auch Jetzt bewerben: Rostocker Uni sucht 100 junge Menschen für Corona-Impfung

Er räumt ein, anfangs auch den eher kontaktscheuen Charakter der Küstenbewohner als Erklärungsmodell in Betracht gezogen zu haben. „Dieses Konzept ist mittlerweile widerlegt worden, weil anderswo in Mecklenburg-Vorpommern die Fallzahlen hochgegangen sind.“

Am Ende gibt es wohl nicht die eine schlüssige Erklärung für die vergleichsweise entspannte Situation der Stadt. Vielleicht hat die Rostockerin recht, die sagt: „Das Gesamtpaket macht’s!“

Von Juliane Schultz