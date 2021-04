Rostocks Inzidenz steigt auf 108: Bleiben die Läden offen, Herr Madsen?

Rostock

Noch nie wurden an einem Tag so viele Corona-Infektionen in Rostock gemeldet wie am Montag. 78 neue Fälle meldet das Landesgesundheitsamt, die Inzidenz macht einen gewaltigen Sprung nach oben. Die Hansestadt liegt nun auch über der kritischen Hundertermarke und hat eine Inzidenz von 108. Und: Rostocks Oberbürgermeistern Claus Ruhe Madsen (parteilos) erwartet so schnell auch kein Absinken des Inzidenzwertes. Im Gegenteil.

Auch in den kommenden Tagen werden in Rostock die Inzidenzwerte weiter steigen. „Durch die hohe Testfrequenz gebe es momentan auch steigende Zahlen von Tests, deren Ergebnisse erneut überprüft werden müssen. Deshalb werde es derzeit verstärkt zu Nachmeldungen kommen“, heißt es aus dem Rathaus.

Rathaus: Inzidenz in Rostock wird weiter steigen

Zurzeit könne das Gesundheitsamt die Infektionsfälle noch nachvollziehen. „Wir wollen den Weg unseres Rostocker Piloten weitergehen, aber wir können nicht ignorieren, dass auch in unserer Stadt die Infektionszahlen steigen und die Auslastung der Kliniken und Intensivbetten zunimmt“, so Madsen. Mit seinem Konzept, Rostocks Läden geöffnet zu lassen, dürfte er aufgrund des starken Anstiegs der Inzidenz allerdings weiter unter Druck geraten.

Sein Appell ist eindeutig: Er fordert die Hansestädter auf, weiter auf die Infektionsschutzmaßnahmen zu achten. Momentan entstehen laut Gesundheitsamt die allermeisten Infektionen im privaten Umfeld und breiten sich dann über Kindertagesstätten, Schulen und die Arbeitsplätze aus. Allein in den letzten sieben Tagen haben sich nachweislich 226 Rostocker mit dem Coronavirus infiziert. Die Inzidenz ist von Sonntag auf Montag um 29,6 Punkte sprunghaft gestiegen – so stark wie in keinem anderen Landkreis oder keiner anderen kreisfreien Stadt in MV.

Rostock startet eigenes Impf-Portal

Um die Hansestädter schneller gegen das Coronavirus zu schützen, soll es in Rostock mit den Impfungen nun schneller vorangehen. Und zwar so: Um Termine für die Impfungen mit Astrazeneca schnell und unkompliziert für die Hansestädter zu ermöglichen, hat Rostock jetzt sein eigenes Impf-Portal gestartet. Termine können im Internet wie Konzerttickets gebucht werden. Möglich ist das ab sofort über das Portal MV-Ticket. Freie Termine gibt es schon für diese Woche. Termine gibt es unter anderem noch für Donnerstag und Freitag.

Aus dem Rathaus heißt es dazu, dass es entscheidend sei, so viel wie möglich zu impfen. Mit direkter Kritik in Richtung Gesundheitsministerium oder Staatskanzlei hält sich Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) in seiner Ankündigung zum eigenen Impfportal zwar zurück, sagt aber: „Als Flaschenhals hat sich dabei das Anmeldeprozedere erwiesen. Wir möchten so schnell wie möglich alle zur Verfügung stehenden Impfdosen nutzen.“ Für über 60-Jährige stehe in der Hanse-Messe Impfstoff von Astrazeneca zur Verfügung.

Hier geht’s zu Impfterminen in Rostock Impftermine für die Hanse-Messe in Rostock-Schmarl können ab sofort über das Portal MV-Ticket gebucht werden. Unter www.mvticket.de/impfen können sich Impfwillige ihren Termin aussuchen. Freie Termine gibt es zurzeit unter anderem noch für diesen Donnerstag und Freitag.

Das Online-Portal des Landes weist so einige Schwächen auf: Unter anderem kann nur ein Impfzentrum angegeben werden, in dem man sich impfen lassen möchte. Dabei tauschen sich Hansestadt und Landkreis Rostock schon jetzt auch mit Impfdosen aus. Über die telefonische Anmeldung über die Hotline ist es allerdings auch möglich, als Hansestädter zum Beispiel einen Termin im Impfzentrum des Landkreises am Flughafen Rostock-Laage zu bekommen.

Das Online-Portal des Landes erlaubt es zudem auch, nicht einen Termin direkt zu buchen. Dort können sich Impfwillige lediglich registrieren – müssen dann auf einen Termin warten, der ihnen per Mail zugeschickt wird. In Hansestadt und Landkreis sind in den vergangenen Wochen Tausende Termine freigegeben worden, doch längst nicht alle wurden auch vom Landesgesundheitsamt vergeben.

Von Michaela Krohn