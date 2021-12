Rostock

Das Jahr 2021 war in vielerlei Hinsicht nicht leicht. Gesundheit, Kultur und Wirtschaft litten in Rostock weiterhin und trotz Impfungen an den Auswirkungen und Folgen der Corona-Pandemie. Was hat sich dadurch alles geändert?

Das Statistische Jahrbuch 2021 der Hansestadt zeigt die Daten von 2020 im Vergleich zu den Vorjahren. Erste Quartalsberichte von 2021 zeigen, dass das Jahr durchwachsen war. In einigen Bereichen gab es aber wieder positive Effekte zu verzeichnen.

Tourismus

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie führten im Jahr 2020 zu starken Rückgängen bei den Übernachtungen in Hotels und Ferienwohnungen in Rostock. So waren diese lange Zeit geschlossen. Im Jahr 2020 wurden in Rostock insgesamt 1,5 Millionen Übernachtungen verzeichnet, das entspricht jedoch lediglich 66,5 Prozent des Vorjahres. Die durchschnittliche Übernachtungsdauer betrug 3,14 Tage.

Im ersten Halbjahr 2021 gab es 230 314 Übernachtungen. Das sind etwa 50 Prozent weniger als im ersten Halbjahr des vorhergehenden Jahres. Im Jahr 2019, vor der Corona-Pandemie, waren es 990 359.

Bis zur Wiedereröffnung am 11.06.2021 ließ das Hotel Neptun jeden Abend einen Anker leuchten. Aufgenommen am 09.06.2021 in Rostock. Quelle: Martin Börner

Arbeitslose und Insolvenzen

Auch bei der Arbeitslosenquote hat sich die Pandemie in diesem Jahr bemerkbar gemacht. Zwar ist laut den aktuellen Zahlen vom September 2021 die Anzahl der Arbeitslosen mit 7513 zurückgegangen, noch im März waren es allerdings 9087. Im September 2020 waren es ebenfalls mehr als in diesem Jahr.

Im Jahr 2020 wurden laut Statistischem Jahrbuch 8222 Arbeitslose gezählt. Das sind 12,9 Prozent mehr als im Vorjahr (2019 = 7280), aber weniger als 2018 (8329).

Auch Insolvenzen gab es ein wenig mehr. Vergleicht man die Werte des zweiten Quartals 2021 mit denen des Vorjahres, gab es in diesem Jahr 11 Insolvenzen mehr (89 statt 78).

Wohnen

Die meisten Menschen in Rostock lebten 2021 in der Stadtmitte, nämlich 21 049 an der Zahl (Stand September 2021). Das sind etwas weniger als im Vorjahr. Die wenigsten leben laut Quartalsbericht 2021 im Stadtteil Dierkow-Ost.

Zwischen Januar und Ende September 2021 wurden in der Hansestadt 194 neue Wohnungen fertiggestellt. Dabei sind aber noch nicht alle Daten erfasst. Im ganzen Jahr 2020 waren es laut Statistischem Jahrbuch 1230. Das sind mehr als 2019 (1038). Insgesamt wurden bis September 57 Gebäude fertiggestellt. Im Jahr 2020 waren es insgesamt 245 und 2019 172.

Schiffsanläufe

Aufgrund der Corona-Pandemie ist auch der Schiffstourismus stark ausgebremst gewesen. Laut dem Statistischen Jahrbuch der Stadt Rostock ist nur ein Schiff in den Rostocker Hafen im Jahr 2020 eingelaufen. In diesem Jahr sah es schon deutlich besser aus. So legten hier mehr als 40 Schiffe an. Bei dem anhaltenden Infektionsgeschehen waren es aber noch immer deutlich weniger. So visierten 2019, im Jahr vor der Pandemie, insgesamt 196 Schiffe die Hansestadt an.

Einwohner der Hansestadt und Kreuzfahrtfans begrüßten am 8. Mai 2021 das Kreuzfahrtschiff „Aidasol“. Quelle: Jens Büttner

Unfälle und Feuerwehreinsätze

Im dritten Quartal gab es in Rostock 198 schwerwiegende Verkehrsunfälle. Das sind sechs weniger als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Im gesamten Jahr 2020 gab es insgesamt 617 Straßenverkehrsunfälle. Vier Menschen starben dabei.

Feuerwehreinsätze bei Bränden und Explosionen gab es 30 weniger als 2020, vergleicht man die Daten jeweils im dritten Quartal. Das waren an der Zahl 75 statt 105. Insgesamt waren es im vergangenen Jahr 402 und damit immer noch 25 weniger als 2019.

Im Stadtteil Schmarl war es in einem Hochhaus zu einem Kellerbrand gekommen. Quelle: Stefan Tretropp

Kinder

In Rostocker Krankenhäusern wurden 2020 2883 Kinder geboren. Das sind etwas weniger als noch 2019. Da waren es 3003. Für 2021 gibt es noch keine genauen Zahlen der Stadt. Am 11. November kam das 2500. Baby im Südstadtklinikum zur Welt.

Für die Kinder gab es 2021 drei Kitas mehr als 2020. Die Zahlen stammen aus dem Juni. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 89, jetzt sind es 92.

Kultur

Im Volkstheater Rostock kamen im dritten Quartal 9964 Besucher. Das waren im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr circa dreimal so viele (3321). So gab es aber auch in diesem Jahr mit 70 statt 53 Aufführungen mehr zu sehen für die Theaterfreunde – 2019 waren es insgesamt dagegen mehr als 170.

„Die lustige Witwe“ hatte am 8. August 2021 Premiere in der Halle 207 des Volkstheaters Rostock. Quelle: Dorit Gätjen

Insgesamt zählte das Theater im vergangenen Jahr 32 984 Besucher. Das sind deutlich weniger als ohne Pandemie. Zum Vergleich: 2019 waren es 125 385. Bei den Museen und der Stadtbibliothek ist ein ähnlicher Verlauf zu erkennen.

Alter und Hochzeiten

Die Rostocker sind durchschnittlich 45,3 Jahre alt. Die ältesten Bürger leben in Warnemünde und sind im Durchschnitt 55,4 Jahre alt. In der KTV leben die jüngsten Menschen mit einem durchschnittlichen Alter von 37,9 Jahren.

Mehr Eheschließungen als Scheidungen 2020 in Rostock (Symbolbild) Quelle: Silas Stein

Im Jahr 2020 gab es mehr als doppelt so viele Eheschließungen (862) wie Ehescheidungen (401).

Von gh