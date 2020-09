Innenstadt

Scherben, Hundekot, beschmierte Bänke und beklebte Mülleimer – so zeigt sich der Platz, wo einst Rostocks größte Kirche stand. Der Jakobipark in Rostocks Innenstadt soll an das frühere Gotteshaus erinnern. Um den Park herum riesige kahle Mauern mit rostigen Stehlen. Das Glockenspiel, das dem Platz manchmal ein wenig Leben einhaucht, ist kaputt und deshalb mit einer Holzplatte abgedeckt.

„Riesige Mauern machen krank und traurig“

Blaue Müllsäcke hängen an den Bänken im Rostocker Jakobipark. Quelle: Stefanie Adomeit

„Das ist ein toter Platz. Diese riesigen Mauern machen einen krank und traurig“, sagt der Rostocker Waldemar Kowalski. Wenn man entspannen möchte, brauche man freie Sicht. „Freiheit braucht keine Zäune“, sagt der 67-Jährige. Er versteht nicht, warum ein Gedenkplatz so kalt aussehen muss und fragt: „Sehen Sie hier fröhliche Kinder und Frauen?“

Grit Weickert wohnt mit ihrer Familie am Jakobiopark. Und dennoch nutzt sie ihn nicht. „Es liegen hier oft Scherben“, sagt die 36-Jährige. Sie habe Angst, dass ihre 5-Jährige Tochter sich hier verletzt. „Ich würde mir den Park mehr als Naherholungsgebiet für die Innenstädter wünschen“, sagt die junge Frau. Und sie hat auch einige Ideen, um den Park attraktiver zu gestalten: „Zum Beispiel mit einem Wasserspiel für Kinder beim Taufbecken, festen Grillplätzen oder einer Wildblumenwiese.“

Mauern für Kunststudenten freigeben?

Eine der Bepflanzungen im Rostocker Jakobipark. Quelle: Stefanie Adomeit

„Der Jakobipark ist als Grünanlage Bestandteil des Denkmalbereiches Innenstadt“, heißt es vonseiten der Stadt. Behutsame Anpassungen an veränderte Bedingungen seien möglich. Viele Rostocker wünschen sich jedoch Veränderungen. „Mehr Grün wäre schön, dann sieht man diese kahlen Mauern nicht so“, sagt Manfred Bartelt, der am Park wohnt.

„Eine Bepflanzung mit Efeu oder anderen selbstklimmenden Gehölzen ist möglich. Diese Pflanzungen hat es sogar gegeben, sie ist leider teilweise eingegangen. Ein erneuter Versuch wäre sicher wünschenswert“, sagt Marina Dettmann vom Amt für Stadtgrün.

Die Studentinnen Rahel Müller, Henrike Goerig und Tabea Kreutz wünschen sich mehr Leben im Park. Quelle: Stefanie Adomeit

Die Bepflanzung hätte auch einen anderen Vorteil: die ständigen Schmierereien an den hellen Wänden hätten ein Ende. „Dauernd muss das weggemacht werden, das sind auch alles Kosten“, sagt Kowalski. Die Studentin Henrike Goerig (22) hat noch eine andere Idee, um die kahlen Mauern ansprechender zu gestalten: „Vielleicht könnten sie gezielt künstlerisch gestaltet werden – von Schülern oder Kunststudenten.“

Rostocker wünschen sich Spielgeräte für Kinder

Ab und zu entspannt sie mit ihren Kommilitoninnen hier im Park. Sie genießt zwar die Ruhe zwischen ihren Vorlesungen, findet aber dennoch, dass hier etwas für Familien und Kinder fehlt: „Spielgeräte für die Kleinen wären schön.“ Das Amt für Stadtgrün macht allerdings nicht viel Hoffnung auf die Umsetzung dieses Vorschlags: „Es kann geprüft werden, ob eine weitere dem Ort angemessene Spielstation neben dem Klangspiel eingeordnet werden kann. Ein Gerätespielplatz mit Sandspielfläche ist dort aber nicht möglich.“

Die Mülleimer sind beklebt und die Bänke beschmiert. Quelle: Stefanie Adomeit

Manfred Bartelt nutzt den Park derzeit nicht: „Nur mal als Abkürzung zum Bäcker“, sagt der 82-Jährige. Selbst wenn seine Urenkel aus der Schweiz zu Besuch sind, kommt er nicht hierher: „Viel zu viele Scherben und Tretminen“, sagt er. Der rüstige Senior wünscht sich, dass die Anlage durch kulturelle Veranstaltungen mehr zum Leben erweckt wird.

Lesungen und Puppentheater im Park

Das möchte auch Grit Weickert: „Lesungen, Puppentheater oder auch ein Flohmarkt kann ich mir hier sehr gut vorstellen.“ „Auf allen öffentlichen Grünflächen, so auch auf dieser Fläche, sind Veranstaltungen möglich. Die Einzelheiten und Einschränkungen werden jeweils im Rahmen einer Sondernutzungsgenehmigung geklärt“, heißt es von der Stadt.

„Die Anpflanzungen sehen nicht schön aus und die beschmierten Bänke sollten auch mal erneuert werden“, sagt Rahel Müller (22). Nur weil der Jakobipark eine Gedenkstätte sei, muss er ja nicht trostlos aussehen. „Mehr Blumen und mehr Farbe würde dem Park guttun“, sagt Manfred Bartelt.

Zurzeit keine Töne im Jakobipark. Das Klangspiel ist kaputt. Es fehlen zwei Klangplatten. Quelle: Stefanie Adomeit

Das Klangspiel ist derzeit abgedeckt, weil zwei der insgesamt neun Platten ausgeschlagen sind. „Es wird momentan geprüft, ob und wie das Klangspiel zu reparieren ist“, erklärt Dettmann vom Amt für Stadtgrün.

Der Jakobikirchplatz wurde im Jahr 2003/ 2004 gebaut. Bauherr war die Stadt Rostock mit der Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH (RGS). Geplant haben den Park die Rostocker Firmen Wastra-Plan und die Landschaftsarchitekten Webersinke und Henschel.

Von Stefanie Adomeit