Rostock

Versteckt in einem Hinterhof liegt, was der Hotspot für Kreative aus ganz Deutschland werden soll. In Rostocks Szeneviertel, der KTV, haben Christoph Knitter, Christoph Chciuk und Robert Jung in einer ehemaligen Papierfabrik einen Ort geschaffen, der die Fantasie vieler Künstler beflügelt und mit besonderem Charme inspiriert: das Studio 36.

Außen berankt wilder Wein den Backsteinbau, in den Mauern steckt kreatives Chaos: Ausstellungs- und Werkstatträume, so unterschiedlich wie die Männer, die in ihnen arbeiten. Presse, Farben, Bleisätze und Werkzeug aller Art bilden eine bunte Kulisse, in denen Christoph Knitters Druckgrafiken entstehen. Nebenan fertigt Christoph Chciuk Papierschnitte an und im Raum gegenüber arbeitet Robert Jung mit PC und Kamera an digitalen Projekten. Die drei haben ein Ziel. „Das hier soll ein offener Ort sein, an dem Künstler gemeinsam Projekte umsetzen können“, erklärt Knitter.

Freiräume für Fantasie

Die eine oder andere Ecke ist noch ungenutzt, Baumaterial steht herum. Reichlich Gestaltungsspielraum, der sich füllen und zugleich durch seine Offenheit anregen soll. Denn statt allein im stillen Kämmerlein vor sich hinzuwerkeln, laden Jung, Chciuk und Knitter Kreative aller Couleur zu sich ein.

„Wir teilen unsere Räume mit anderen Künstlern“, sagt Robert Jung. So zahle der Einzelne eine überschaubare Werkstattmiete und bekomme on top das, was Kunstschaffende brauchen: „Die Möglichkeit zum Netzwerken.“ Denn ganz auf sich gestellt sei es sehr schwer, größere Projekte zu verwirklichen, fügt Christoph Knitter hinzu.

Kreatives Kollektiv trotzt der Krise

Dass sie Freiräume sehenswert füllen können, haben Christoph Chciuk, Robert Jung und Christoph Knitter während des Corona-Lockdowns bewiesen: Zusammen mit den Künstlerinnen Stefanie Rübensaal und Jule Borths gründeten die drei Männer ein Kollektiv und verwandelten das bis dato leer stehende, ehemalige „ Schreibeck“ in die Pop-up-Galerie „Besser als nichts“.

Kulturraum in Corona-Zeiten: Bis vor wenigen Wochen stellten Rostocker Künstler im ehemaligen „Schreibeck“ aus. Die Künstlerinitiative „Besser als nichts“ hatte die leer stehenden Räume zur temporären Galerie umfunktioniert. Quelle: Antje Bernstein

Aktionskunst, Lesungen, Installationen – über viele Wochen erregten hier wechselnde Künstler mit ihren aktuellen Arbeiten Aufsehen. Die Nutzung der Räumlichkeiten war allerdings von Anfang an nur temporär gedacht. Ende August fand die Finissage statt. Inzwischen ist das Kollektiv wieder ausgezogen. Dafür werkeln jetzt andere hinter abgeklebten Fensterscheiben.

Der Nachfolger hält sich bedeckt. Wer ins „ Schreibeck“ einzieht und was dort passieren soll – bislang ein Geheimnis. Neugier weckt der neue Mieter über die sozialen Netzwerke: Unter dem Hashtag #ktvgefluester werden immer wieder mal Baustellenfotos gepostet und User zum Rätselraten animiert.

Die drei vom Studio 36 machen dagegen aus ihren Herzen keine Mördergrube. Was sie vorhaben, darf – ja soll – jeder wissen: Die Künstler möchten ihre Ateliergemeinschaft zum neuen Hotspot für Kreative etablieren. „Auf lange Sicht wollen wir uns professionalisieren, Kurse anbieten“, erklärt Robert Jung.

Ein Anfang ist gemacht. „Als wir vor zwei Jahren hier einzogen, war die Bude total runtergerockt“, erinnert sich Christoph Knitter. Stück für Stück bauen er und seine beiden Mitstreiter das Studio 36 aus. „Das soll richtig cool werden.“

Künstler zieht’s in den Kiez

Schon jetzt zieht die Ateliergemeinschaft im Barnstorfer Weg 36 an. Rund 20 Solo- und Gemeinschafts-Ausstellungen haben Jung, Knitter und Chciuk bereits kuratiert oder mit eigenen Arbeiten bestückt. Künstler aus ganz Mecklenburg-Vorpommern, aber auch aus Hamburg, Berlin oder Dänemark haben in der Abgeschiedenheit, die das Studio bietet, ihrer Kreativität freien Lauf gelassen.

Dass Rostock in der nationalen und internationalen Kunstszene zunehmend Anklang findet, überrascht Christoph Knitter nicht. „Die Stadt ist wie gemacht für Kreative.“ Deshalb hat es auch ihn nach mehreren Jahren in Berlin wieder in seine Heimatstadt gezogen. Anderen gehe es ähnlich. „Viele haben Bock, zurück nach Rostock zu kommen. Die Leute gieren danach, hier was zu machen. Da ist so eine Aufbruchstimmung. Das ist total toll.“

Offspace mit Ostsee-Flair

Die Ostsee vor der Tür, kollegiale Künstler in der Nachbarschaft, die Ruhe und zugleich die Nähe zu pulsierenden Metropolen wie Hamburg und Berlin – das alles spreche für die Hansestadt, sagt Christoph Chciuk. Nur eines sei hier rar: Räume, in denen Künstler gemeinsam kreativ sein, sich austauschen und gegenseitig inspirieren können.

Was in namhaften Künstlerkolonien wie Ahrenshoop und Worpswede einst Usus war und teils bis heute gelebt wird, ist in Rostock schwer möglich. Es mangle an geeigneten Orten. Die Lücke soll das Studio 36 schließen. „Es ist ein kultureller Offspace und niederschwellig“, sagt Chciuk. Ob Neuling oder etablierter Künstler – jeder habe die Chance, sich hier einzubringen. „Das macht es so reizvoll.“

Ideen verwirklichen, das bringen Christoph Chciuk und Christoph Knitter auch anderen bei: Sie unterrichten an Rostocks Kunstschule. Auch was sie dabei erleben, bringt sie zu dem Schluss: Rostock hat das Zeug dazu, eine moderne, gut vernetzte Kreativszene hervorzubringen und mit ihr landes- wie bundesweit Furore zu machen.

Von Antje Bernstein