Nicht einmal eine Woche ist Matthias Schreiter als neuer Chef der Rostocker Gartenfreunde im Amt, da gibt es schon die ersten Diskussionen: Einige Delegierte des Verbandes kritisieren die Art und Weise der Wahl des 62 Jahre alten Juristen. „Das Ganze hat ein Geschmäckle. Unser alter Vorstandsvorsitzende, Christian Seifert, gibt sein Amt ab und dann setzen sich sechs Mann im Vorstand zusammen, um einen neuen Vorsitzenden für uns zu wählen. Das funktioniert nicht“, sagt Peter Piehl von der Kleingartenanlage Helsinki.

Was Piehl besonders wundert: „Schon im November haben wir eine Delegiertenversammlung. Hätte man da nicht warten können und uns dann einen neuen Vorsitzenden vorschlagen können? Das sind schließlich nur noch drei Monate. Und zuletzt ging es doch auch ohne den Vorsitzenden“, sagt der 75-Jährige.

Verband spricht von besonderer Situation

Matthias Schreiter (62) ist neuer Vorstandsvorsitzender der Rostocker Gartenfreunde. Quelle: OVE ARSCHOLL

Der Verbandsvorstand verteidigt das Vorgehen. „Das ist nichts Ungewöhnliches“, sagt der neue Vorsitzende Matthias Schreiter. Im Prinzip werde so nach jeder Delegiertenversammlung verfahren: Falls nötig, werden neue Mitglieder in den ehrenamtlichen Vorstand gewählt – und im Vorstand werden die Funktionen dann untereinander aufgeteilt, erläutert Schreiter. Die Satzung und die Wahlordnung der Gartenfreunde sehen das ausdrücklich so vor. „Ungewöhnlich ist jetzt nur, dass wir durch das Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden Christian Seifert vorzeitig gezwungen waren, die offene Funktion neu zu besetzen.“

Ursprünglich sei auch geplant gewesen, den neuen Vorsitzenden erst im November nach der Delegiertenversammlung zu bestimmen. Schließlich wollte Seifert sein Amt bis dahin ruhen lassen. Doch sein Rückzug Anfang August habe neue Fakten geschaffen. „Das war eine besondere Situation“, sagt Schreiter. Auf der Delegiertenversammlung soll nun ein neues Vorstandsmitglied nachgewählt werden – das wiederum die bisherige Funktion Schreiters als Rechtsbeistand übernehmen wird.

Ein grundsätzliches Problem

Dennoch bleiben bei den Kleingärtnern Zweifel: „Ich finde die Vorgehensweise etwas unglücklich“, sagt Doreen Wall, Vorstandsvorsitzende des Kleingartenvereins Barnstorf. Sie hätte gern vorher gewusst, wie der Verbandsvorstand mit der Situation umgeht. Wall betont: „Ich will Herrn Schreiter nicht die Kompetenzen abstreiten, aber man hätte bis zur Delegiertenversammlung im November warten können.“

Sieben Mitglieder im Vorstand Der Verband der Gartenfreunde Rostock ist die Dachorganisation von 153 Kleingarten-Vereinen mit insgesamt 15 000 Parzellen auf rund 648 Hektar Gartenland. Nach Angaben des Verbandes bewirtschaften und pflegen insgesamt rund 40 000 Rostocker städtisches Grün. Zum Vorstand des Verbandes gehören normalerweise sieben ehrenamtliche, gewählte Mitglieder. Nach dem Ausscheiden von Ex-Vorstandschef Christian Seifert sind es aktuell jedoch nur noch sechs. Auf der Delegiertenversammlung im November muss daher ein neues Vorstandsmitglied gewählt werden. In der Geschäftsstelle in der Viergewerkerstraße sind drei hauptamtliche Mitarbeiter in Vollzeit tätig.

Peter Piehl und Arno Priebe von der Kleingartenanlage Helsinki sehen ein grundsätzliches Problem: So ist es beim Verband möglich, im Vorstand zu sitzen und gleichzeitig in der Geschäftsstelle zu arbeiten. Piehl erklärt: „Wir verstehen nicht, dass der Herr Seifert Vorsitzender war und gleichzeitig beim Verband in der Geschäftsstelle als Sachbearbeiter für Bauangelegenheiten angestellt sein konnte.“

Im Vorstand sei Seifert der Geschäftsführerin übergeordnet gewesen und habe sie kontrollieren müssen – auf der Geschäftsstelle aber sei die Geschäftsführerin seine Chefin gewesen. „Das haut doch nicht hin. Wir brauchen eine unabhängige Truppe, die die Geschäftsstelle kontrolliert. Zumal die aktuelle Geschäftsführerin Susanne May auch noch mit im Vorstand sitzt“, sagt Piehl. Das alles müsse unbedingt bei der Delegiertenversammlung im November auf den Tisch.

Satzung sieht keine Trennung vor

Vorstandschef Schreiter verweist auch hier auf die Satzung des Verbandes: „Laut dieser gibt es keine Trennung von Amt und Mandat.“ Gleichzeitig betont er, dass der gesamte Vorstand die Verantwortung trage und nicht nur ein Einzelner. Jeden Monat gebe es eine Sitzung. Und dass die Geschäftsführerin dabei auch noch Mitglied im Vorstand ist, bezeichnet Schreiter als Idealzustand. „Der Vorteil ist, dass sie im Tagesgeschäft steckt und wir dadurch auf unseren Sitzungen immer alle Informationen vorliegen haben.“ Auch gebe es als Kontrollorgan eine Revisionskommission – diese soll nach OZ-Informationen aktuell jedoch spärlich besetzt sein.

Auf der Delegiertenversammlung im November werde die Satzung ohnehin auf den Prüfstand gestellt, sagt Schreiter. „Schließlich stammt sie aus dem Jahr 1990.“ Es gebe unter anderem Überlegungen, die Wahlperiode der Vorstandsmitglieder auf vier Jahre zu begrenzen. Bisher gibt es keine Befristung. Schreiter selbst ist bereits seit 2000 im Vorstand – ehrenamtlich.

