Rostocks König der Motorsägen – Forst und Gartentechnik in Dierkow 

Dierkow

Ein Hauch von Öl liegt in der Luft. Rasentrimmer und Motorsägeblätter hängen an den Wänden des Eingangsbereiches. Im Verkaufsraum stehen Rasenmäher, ein riesiger Rasentraktor und unzählige Motorsägen. Begrüßt wird man hier von Frank Westland gerne auch auf Plattdeutsch. Der 65-Jährige ist Inhaber und Gründer des Technikhandel Westland.

Vorrangig gibt es Motorsägen und Rasenmäher im Angebot, „bestimmt an die 300 verschiedenen Geräte“. Westland scherzt: „Würden wir jedes Teil einzeln zählen, wären es aber an die 300.000“. Seine 37-jährige Tochter Julia Westland schaltet sich ein: „Das sind dann aber auch alle Schrauben und Muttern“. Beide arbeiten gemeinsam mit zwei weiteren Mitarbeitern in dem 32 Jahre alten Familienbetrieb. Er liegt etwas unscheinbar in einem Backsteingebäude in der Hinrichsdorfer Straße.

Noch zu DDR-Zeiten absolvierte Frank Westland einen Lehrgang für Motorsägen. Nachdem der ehemaligen Betrieb für Rationalisierungsmittelbau (DDR-Begriff für Sondermaschinenbau) nach der Wiedervereinigung geschlossen wurde, überlegte Westland nicht lange. „Ich hatte auch keine Lust mich beim Arbeitsamt hinzusetzen“, sagt der Unternehmer. Er habe dann den Entschluss gefasst, dass er etwas mit Motorsägen machen wolle. So gründete er 1990 den Technikhandel. Angefangen habe er zuerst nur mit Motorsägen. Im Laufe der Jahre kamen dann immer neue Teilbereiche seines heutigen Geschäftes dazu.

Laden und Werkstatt in einem

Frank Westland bietet zusätzlich zum Kerngeschäft auch Hochdruckreiniger zum Verkauf und Verleih an. Für diesen Geschäftsbereich, der gesondert läuft, hätte er leider noch keinen Nachfolger. „Es ist schwierig, junge Menschen fürs Handwerk zu begeistern“. Zwar hätten sie gerade einen neuen jungen Kollegen dazugewinnen können. „Aber die Suche war lang“, sagt er.

Der Technikhandel ist gleichzeitig eine Werkstatt. „Das hat uns in der Pandemie sehr geholfen“, sagt Frank Westland, „da wir als Werkstatt gelten, konnten wir fast die gesamte Zeit geöffnet haben“. Neben Reparaturen für die Motorsägen und Mäher bietet die Werkstatt auch einen Schleif- und Verleihservice für Motorsägen an. Die geplante Jubiläumsfeier zum 30-jährigen Bestehen konnte aufgrund der Pandemie nicht stattfinden.

Großbrände und Boom bei Mährobotern

Die Geschäfte liefen gut, vor Aufträgen könne man sich kaum retten. Zwei Drittel seien Geschäftskunden. Privatkunden begrüßt der Chef aber ebenso gerne. Bei den Privatkunden besonders beliebt seien im Moment die Mähroboter. „Wenn der Nachbar einen auf deinem Grundstück fahren sieht, möchte der auch sofort einen“, berichtet Julia Westland von dem Trend. Eine große Konkurrenz zu Baumärkten gebe es nicht, man habe seine Nische gefunden.

Aber in den 32 Jahren Betriebsgeschichte gab es auch Rückschläge. Im Jahr 2017 hätte es einen Großbrand mit 60 000 Euro Schaden gegeben. „Glücklicherweise waren wir gut versichert“, sagt Frank Westland. Dabei brannte nur ein Container außerhalb des Hauptgebäudes aus, das alte Backsteingebäude blieb glücklicherweise unversehrt.

Was die Nachfolge betrifft, haben die Westlands auch schon Vorstellungen: Tochter Julia Westland solle später den Betrieb mal übernehmen, sie sei dem auch nicht abgeneigt. „Aber noch ziert sie sich etwas“, sagt Frank Westland scherzend an seine Tochter gewandt. Allerdings ist das Thema auch bislang nicht akut. Der 65-Jährige findet, er sei immer noch fit genug für den Job.

Von Sebastian Drewelow