Keine Kontaktverbote mehr, Hotels wieder offen, Busreisen erlaubt – nur für einen Tourismus-Zweig droht 2020 zum Totalausfall zu werden: Noch immer gibt es keine Perspektive für Kreuzfahrten – und das trifft vor allem Rostock hart.

200 Anläufe waren für 2020 in Rostock, nach wie vor Deutschlands größter Kreuzfahrthafen, geplant. Bis heute gab es nicht einen einzigen. „Noch hoffen wir, im Jahr 2020 Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde begrüßen zu können. Dafür arbeiten wir intensiv mit Reedereien, Ämtern und Behörden an Konzepten, die das verantwortungsvoll möglich machen können“, sagt Jens Scharner, Geschäftsführer des Hafenbetreibers Rostock Port.

Einnahmen dieses Jahr: null Euro

Er spricht aber bereits von Einbußen und Verlusten in Millionenhöhe für den Hafenbetreiber, der am Donnerstag ein neues zweites Terminal eröffnen hat – vorerst ohne Nutzer. Hinzu kommen weitere Millionen, die Ausflugsanbietern, dem Handel und Restaurants entgehen: Rund 46 Millionen Euro ließen Crews und Kreuzfahrtgäste im Jahr 2018 in MV. Dieses Jahr: null Euro.

Und die Vorzeichen sind zunehmend schlechter: Während von Hamburg aus am vergangenen Wochenende erstmals wieder ein Kreuzfahrtschiff mit Passagieren an Bord in See stach – die Reederei Hurtigruten bietet Reisen in die norwegischen Fjorde ohne Landgänge an –, hagelt es in Rostock reihenweise Absagen bis Jahresende. Nahezu alle Branchenriesen aus den USA haben für 2020 ihre Anläufe in Rostock abgesagt. Auch bei europäischen „Dauergästen“ in Rostock – etwa Costa Crociere oder MSC Cruises – stehen die Flotten still. Offiziell haben MSC, Costa und auch die Rostocker Reederei Aida Cruises ihrem Betrieb bisher „nur“ bis Ende Juli ausgesetzt.

Was macht Aida?

Dabei könnten die deutschen Häfen – und allen voran Rostock – für die deutschen Reedereien die Rettung sein: Die vor allem bei deutschen Gästen beliebten Kreuzfahrten im Mittelmeer und rund um die Kanarischen Inseln fallen vorerst aus. Spanien hat bekannt gegeben, erst nach dem Ende der Pandemie Kreuzfahrten zuzulassen. Auch Nordamerika-Törns wird es 2020 nicht mehr geben.

„Wir arbeiten mit Hochdruck an Konzepten, um wieder in See stechen können“, sagt Hansjörg Kunze, Sprecher des Rostocker Branchen-Primus Aida Cruises. Das Unternehmen hatte in der Krise Hilfskredite des Bundes in Höhe von rund 500 Millionen Euro beantragt.

Details zum Neustart will Kunze weiterhin nicht nennen. Kreuzfahrt-Blogger im Internet berichten aber bereits, dass Aida schon Crews für den Neustart suche. Nach OZ-Informationen hat Aida zusammen mit dem Medizin-Konzern Fresenius ein Konzept für seine Schiffe erarbeitet. Zunächst soll es nur Fahrten ohne Landgang geben, viele Bereich an Bord bleiben geschlossen. Kunze äußert sich auch dazu nicht.

Von der deutschen Nummer zwei, TUI Cruises, heißt es, dass man zeitnah mit Kurzkreuzfahrten von Deutschland aus starten will. Warnemünde stehe allerdings nicht als Hafen auf dem Plan, so Sprecher Sabine Lüke. „Erst 2021.“

Leitlinien liegen bereits vor

Doch die Politik bremst: Noch immer gibt es seitens der Landesregierungen und Gesundheitsbehörden kein „grünes Licht“ für Kreuzfahrten. Die Bundesregierung hatte vor gut zwei Wochen von Kreuzfahrten sogar „dringend abgeraten“.

Dabei haben sich die Reedereien Aida Cruises, Hapag Lloyd und TUI Cruises sowie Vertreter der norddeutschen Bundesländer und des Branchenverbandes „Clia“ bereits am 11. Juni auf Leitlinien für einen Neustart verständigt. Die sehen Tests der Passagiere – auch während der Reisen – vor. Die Crew soll in Einzelkabinen schlafen, Buffets an Bord soll es nicht geben. Zudem müssen die Schiffe Isolationsstationen bereithalten und ihre gesamte Belüftung „Viren-sicher“ machen.

Das Schweriner Verkehrsministerium, zuständig für die Häfen und auch für Kreuzfahrten, bestätigt das Papier –und sieht nun die Reedereien in der Pflicht: „Der Zeithorizont für die Wiederaufnahme des Kreuzfahrtgeschäfts hängt vor allem davon ab, wie schnell die Reedereien die Hygienekonzepte erarbeiten.“

Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph ( CDU) vermag das ebenfalls nicht zu sagen, er hofft aber auf einen schnellen Neustart: „Es ist derzeit nicht klar, wann, ob und welche Kreuzfahrtanläufe in dieser Saison noch stattfinden können.“

