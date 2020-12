An allen großen Bauprojekten in Rostock ist eine Frau beteiligt: Sigrid Hecht. Doch nun will Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen die Immobilien-Chefin los werden. Denn Madsen plant offenbar ein städtisches Unternehmen und die Buga-Planungen in private Hände zu geben.