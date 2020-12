Stadtmitte

Die Bauwerksprüfung am Rostocker Mühlendammwehr ist erfolgreich abschlossen worden. Mithilfe eines Krans sind am Sonntagmorgen die drei Tonnen schweren Dammtafeln vor den Wehrkammern wieder entfernt worden. Während dieser Arbeiten musste der Mühlendamm erneut vorübergehend für den Autoverkehr vollgesperrt werden. Insgesamt dauerte die Untersuchung des Wehrs vier Wochen.

Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee (WSA) zieht ein positives Fazit: „Die Schadensentwicklung, die bei der letzten Prüfung im Jahr 2014 festgestellt wurde, hat sich nicht groß verschlimmert. Wir haben vorgefunden, was wir schon kannten“, sagt Ingenieur Frank Kahn. Das Wehr stamme aus dem Jahr 1902. „Für das Alter ist der Zustand nicht schlecht. Ich bin positiv überrascht“, so Kahn, der das Bauwerk am Mühlendamm erstmals untersuchte.

Anzeige

Taucher stellten Vertiefung in Sohle fest

In den vergangenen Jahrzehnten hat es bereits mehrere Instandsetzungen am Wehr gegeben. Betroffen waren unter anderem Betonpfeiler und Flügelwände. Diesmal seien jedoch lediglich kleinere Sofortreparaturen notwendig gewesen. „Der Korrosionsschutz funktioniert noch. Wir mussten nur wenig ausbessern“, sagt Kahn. Zudem stellten Taucher eine Vertiefung in der Sohle vor dem Wehr fest. „Hier mussten wir mit einem Bagger Steine nachpacken, um das auszugleichen.“

Zur Galerie Die mehr als 100 Jahre alte Anlage in Rostock ist einer mehrwöchigen Bauwerksprüfung unterzogen worden. Am Sonntag wurden die Wehrkammern wieder geflutet. Der Mühlendamm musste dafür vollgesperrt werden.

Das Wehr ist für die Wasserregulierung zwischen Unter- und Oberwarnow zuständig. Es dient dem Hoch- und Trinkwasserschutz. Die Bedienung erfolgt über ein automatisiertes System. Um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten, wird das Wehr alle sechs Jahre eingehend untersucht. Dazu müssen zunächst die einzelnen Wehrkammern trockengelegt werden.

Trockenlegung erfolgte in zwei Teilabschnitten

Damit auch während der Bauwerksprüfung der Wasserabfluss aus der Oberwarnow sichergestellt ist, erfolgt die Trockenlegung in zwei Teilabschnitten. So sind vor vier Wochen zunächst die beiden östlichen Wehrkammern abgeschottet worden. Dadurch konnten die beiden anderen Kammern weiter das angestaute Wasser abführen. Nach zwei Wochen folgte dann der Wechsel.

Lesen Sie auch

Für die Abschottung sind riesige Dammtafeln, sogenannte Revisionsverschlüsse, vor die Kammern ins Wasser eingelassen worden. Die dazu notwendigen Kranarbeiten sind jeweils Sonntagmorgen erledigt worden, um den Berufsverkehr nicht zu behindern.

Ingenieur: Kammern glichen einem feuchten Wohnzimmer

Nach dem Anbringen der Dammtafeln sind die Kammern dann innerhalb eines Tages leer gepumpt worden. „Die Taucher haben noch nachverdichtet, so dass es hier schon sehr trocken war in den Kammern. Das war gute Arbeit“, sagt Kahn. In den Kammern habe es ein bisschen ausgesehen wie in einem feuchten Wohnzimmer.

Mit einer Hochdruck-Wasserlanze sind dann die Algen von den Wänden abgespült worden. „Sonst hätten wir nichts gesehen“, betont der Ingenieur. Die Reinigung habe zwei bis drei Tage gedauert. Anschließend hatten die Ingenieure zwei Tage Zeit, um die Kammern eingehend zu untersuchen. „Wir haben zum Beispiel die Wände mit einem kleinen Hammer abgeklopft, um zu gucken, ob sich dahinter Hohlstellen gebildet haben.“

Schadensskizzen angefertigt

Kahn und seine Kollegen haben auch Schadensskizzen angefertigt: „So können wir in sechs Jahren wieder schauen, wie die Entwicklung ist und ob wir mit unseren jetzigen Reparaturen gut gefahren sind.“

Von André Horn