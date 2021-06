Rostock/Güstrow

Beim Kampfsport sollen sie sich auf den „Tag X”, den Umsturz des demokratischen Systems, vorbereitet haben. Nun aber greift das Land durch: Innenminister Torsten Renz (CDU) hat mit sofortiger Wirkung die „Nationalen Sozialisten Rostock“ und ihre Ableger – den „Aktionsblog“ und das „Baltik Korps“ - verboten. Seit Jahren stehen die rechtsextremen Gruppierungen unter Beobachtung des Verfassungsschutzes.

Am Donnerstag rückten nun Beamte des Landeskriminalamtes und Spezialeinheiten der Polizei zu Razzien bei führenden Mitgliedern der Gruppe an. In der Nähe von Wismar, in Güstrow und auch im Rostocker Stadtteil Lütten Klein wurden Wohnungen und Büros durchsucht.

Renz kündigt „Null Toleranz“-Politik an

2013 hatte das Land zuletzt eine rechte Gruppierung verboten – den Motorrad-Club „Schwarze Schar“ in Nordwestmecklenburg. Seitdem übernahmen die „Nationalen Sozialisten“ mehr und mehr die Führung im rechtsextremen Spektrum. Im Verfassungsschutzbericht 2019 heißt es wörtlich: „Sie sind weiterhin die maßgeblichste und aktivste Struktur in der neonazistischen Szene in Mecklenburg-Vorpommern“.

Bereits seit 2008 wird die Gruppe beobachtet. Nun reichen die Beweise für ein Verbot offenbar aus. Innenminister Renz sagt: „Unsere Erkenntnisse zeigen eindeutig, dass sich diese Vereinigungen gegen die verfassungsmäßige Ordnung richten. Folglich habe ich die Kameradschaft verboten.”

Renz’ Vorgänger Lorenz Caffier hatte zwar auf Bundesebene das NPD-Verbotsverfahren mit vorangetrieben, im Land war ihm aber wiederholt vorgeworfen worden, nicht entschieden genug gegen Rechts vorzugehen. Renz will das anders machen, sagte bereits: „Ich werde auch in Zukunft den Rechtsextremismus entschlossen bekämpfen, das heutige Verbot steht für Null Toleranz!”

In MV nahmen zuletzt rechtsextremistisch motivierte Straftaten weiter zu: Allein für 2019 weist der Verfassungsschutzbericht des Landes 970 Fälle aus.

Kampfsport für den Umsturz?

Nach OZ-Informationen gehören zwischen 30 und 50 Personen dem aktiven Kern der Gruppierung an. 2019 gründeten die Nationalisten das „Baltik Korps“ - als „sportlichen Arm“ der Bewegung, so das Schweriner Innenministerium. Die nun verbotene Vereinigung organisierte Kampfsport-Aktivitäten für die Mitglieder und baute ein Netzwerk an Kämpfern auf – weit über die Landesgrenzen hinaus.

Über den Kampfsport sollten auch neue, vor allem junge Mitglieder gewonnen werden. „Offene Trainings“ fanden in Güstrow, aber auch im „Thinghaus“ in Grevesmühlen, dem bekanntesten Treffpunkt der rechten Szene im Land, statt.

Bei den Maßnahmen gegen die Szene waren am Donnerstag rund 50 Beamte im Einsatz. In Lütten Klein erfolgte der Zugriff in den frühen Morgenstunden. Ein Verdächtiger aus der Szene – bekleidet im schwarzen FC Hansa-Kapuzenpulli – wurde von Spezialkräften zum Verhör abgeführt. Die Polizei stellte unter anderem einen Elektroschocker, Reizgas, Computer und auch „nationalsozialistische Devotionalien“ sicher.

So traten die „Nationalen Sozialisten“ in Erscheinung

Die verbotenen „Nationalen Sozialisten“ aus Rostock – sie machten in den vergangenen Jahren immer wieder durch Aktionen von sich reden. Mit Flugblatt-Aktionen und bei Demos im ganzen Land waren sie dabei. Viele von ihnen führen nach außen ein bürgerliches Leben.

In den sozialen Medien lassen die Mitglieder hingegen wenig Zweifel an ihrer Gesinnung. Die Mitglieder würden den „Wunsch nach einem Führerstaat“ hegen, heißt es in den Papieren des Verfassungsschutzes.

In Rostock selbst fielen die „Nationalen Sozialisten“ bereits vor einigen Jahren auf: Als es in der Innenstadt wiederholt Ärger um Drogenhandel in den Wallanlagen und die sogenannten „Problemkids“ gab, tauchten Flugblätter mit den Konterfeis des Rostocker Sozialsenators Steffen Bockhahn (Linke) und des damaligen Polizeichefs Michael Ebert auf. Darauf wurden die beiden als „die wirklichen Problemkids“ bezeichnet. Der Verfassungsschutz rechnet auch diese Aktion den Rechten zu.

„Die Nationalen Sozialisten waren eine der radikalsten Neonazi-Kameradschaften in MV. Die intensive Vernetzung mit der in Teilen militanten Kampfsportszene diente der Vorbereitung auf den ,Tag X‘ und der Ausübung von Gewalt gegen politische Gegner“, sagt Julian Barlen vom SPD-nahen Demokratie-Projekt „Endstation Rechts“.

Verein kann Mitarbeiter nicht kündigen

Bei den Durchsuchungen am Donnerstag stand nun auch ein junger Mann aus Güstrow im Fokus der Ermittler. Während er in seiner Freizeit in der rechten Szene aktiv ist, arbeitet er tagsüber in der Tourismuszentrale. Die Linken-Landtagsabgeordnete Karen Larisch fordert, dass der Mann spätestens jetzt seinen Job verlieren müsse.

Nach OZ-Informationen ist der Anhänger der „Nationalen Sozialisten“ im Träger-Verein der Tourismuszentrale schon lange ein Thema: „Als wir ihn eingestellt haben, wussten wir nichts von den politischen Aktivitäten des Mannes“, sagt Vorstandsmitglied Erich-Alexander Hinz. Mehrfach habe der Vorstand das Gespräch mit dem mutmaßlichen Neonazi gesucht: „Wir haben ihm klar gemacht, dass wir als Verein und die Stadt Güstrow für Weltoffenheit stehen. Bei uns ist jeder willkommen.“

Den Mann zu entlassen, sei aber nicht ohne Weiteres möglich: „Er verhält sich bei der Arbeit unglaublich korrekt, bringt in der Ausbildung hervorragende Leistungen“, so Hinz. „Aber wir distanzieren uns ausdrücklich von seinen privaten Ansichten.“

Von Andreas Meyer