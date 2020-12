Dienstantritt in der Pandemie: Seit gut 100 Tagen leitet Ramona Nerger das Ortsamt Rostock-Stadtmitte. Nicole Hartmann übernimmt ab Januar den gleichen Posten in Toitenwinkel. Welche Herausforderungen beide in ihrer Tätigkeit erlebten, was gut lief und was sich nach Corona ändern soll, erzählen sie im Gespräch mit der OZ.