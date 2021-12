Rostock

 Bunt und kreativ wird es in der Rostocker Altstadt am Samstag, den 11. Dezember: Für einige Stunden öffnet in der Großen Scharrenstraße ein so genannter Pop-Up-Store. Sieben junge Illustratorinnen von Poppy Field laden zum Stöbern in ihrem „Poppy Kiosk“ ein. Zu entdecken gibt es unter anderem originelle Karten mit gezeichneten Tieren, Plakate, Kunstdrucke sowie Handtücher mit einem Greif. Wer noch Ideen für kreative Geschenke sucht, dem bietet sich dort die Möglichkeit, besondere Gaben für die Liebsten zu bekommen.

„Es wird viel Witziges, Kurioses und Interessantes geben. Jede von uns hat ihre eigene Herangehensweise, eigenen Stil und bevorzugtes Medium und Werkzeug“, erzählt Konstanze Zelck, Illustratorin bei Poppy Field. „Es wird bunt. Ganz abseits vom Mainstream.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Poppy Kiosk entsteht bei einer Skype-Sitzung

Zum Poppy Field Kollektiv gehören Andrea Köster, Karen Obenauf, Tine Schulz, Konstanze Zelck, Antje Hubold, Claudia Burmeister und Lara Swiontek. Der feste Kern der Gemeinschaft besteht seit einer Studienreise nach Irland in 2019. Seitdem arbeiten sie zusammen an Projekten, aber auch einzeln oder mit anderen Illustratoren. „Es kommen auf diesem Weg verschiedene Stile zusammen. Es ist großartig, dass man sich so unterstützt, inspiriert und gegenseitig motiviert“, erzählt Zelck.

Die kuriosen Kunstwerke wurden von den Illustratoren selbst gezeichnet. Quelle: Gina Boldt

Der Gedanke, den Poppy Kiosk zu eröffnen, entstand während einer der zahlreichen Skype-Sitzungen, welche die Illustratorinnen seit Beginn der Pandemie alle zwei Wochen führen, um sich gegenseitig über neue Projekte auf dem Laufenden zu halten und sich auch privat auszutauschen. „Die Idee kam uns gemeinschaftlich. Wir dachten darüber nach, wie man sich momentan am besten präsentieren kann“, erzählt Karen Obenauf, welche das Kollektiv 2018 ins Leben gerufen hatte, „um zu zeigen was in Mecklenburg-Vorpommern an Illustrationen möglich ist.“

Mademoiselle Inga stellt ihre „kleine Cindy“ zu Verfügung

Unterstützung finden sie in Inga Wulf alias Mademoiselle Inga von der Kantine „La Petite Cantine“, die ihren acht Quadratmeter kleinen Raum „die kleine Cindy“ zur Verfügung stellt. Dort wird sonst gegessen oder Kunst ausgestellt. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage brachen in beiden Branchen viele Aufträge und Arbeiten weg.

Der kreative Kalender „Kulinarische Köstlichkeiten“ ist am Samstag im Pop-up-Store erhältlich. Quelle: Gina Boldt

In der schwierigen Situation helfe man sich gegenseitig, sagt Zelck. Ein Produkt dieser kreativen Zusammenarbeit ist unter anderem der Kalender „Kulinarische Köstlichkeiten“, der auch im Poppy Kiosk neben weiteren Produkten aus der La Petite Cantine angeboten wird.

So können die Kunstwerke gekauft werden

Der kleine Pop-Up-Store wird wegen der Corona-Auflage nicht begehbar sein. Man wird jedoch die Arbeiten von außen einsehen können, die dann durch ein Fenster hinausgereicht werden. Die angebotenen Arbeiten sind auf den Instagramseiten von Poppy Field @poppyfield.projekte, der kleinen Cindy @diekleinecindy und der einzelnen Illustratorinnen zu sehen. So können Interessierte erste Eindrücke gewinnen und bestellen.

Wer persönlich vorbeischauen möchte: Der Poppy Kiosk hat am 11. Dezember 2021 von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Zu finden ist er in der Großen Scharrenstraße 5 in der Rostocker Altstadt. Die Bezahlung ist sowohl in bar als auch kontaktlos möglich.

Von Gina Boldt