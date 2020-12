Rostock

Die Verwaltung umkrempeln, die Stadt bürgerfreundlicher machen, mehr Radwege bauen: Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen hatte versprochen, dass er 2020 Vollgas geben wird. Das musste er auch – aber anders als erwartet. Im OZ-Interview verrät er nun, warum er auch Weihnachten auf seine Familie verzichtet, wieso er viele Entscheidung des Landes anders treffen würde und warum 2021 für Rostock deutlich besser wird.

So feiert der OB Weihnachten

OSTSEE-ZEITUNG: Herr Madsen, seit März sind Sie als Oberbürgermeister permanent im Pandemie-Krisenmodus. Können Sie Weihnachten abschalten und zur Ruhe kommen?

Claus Ruhe Madsen: Ich hatte rund um Weihnachten eigentlich ein paar Tage Urlaub geplant, aber die habe ich mir selbst gestrichen. Es ist ganz wichtig, dass wir in diesen Tagen hellwach sind - im Gesundheitsamt, bei der Kontaktnachverfolgung und auch in der Verwaltungsspitze. Ich werde also rund um die Uhr erreichbar sein. Und ich vermute, dass uns das Thema Impfen zu Weihnachten auch noch mal richtig hektische Tage beschert.

Feiern Sie Weihnachten deutsch oder dänisch?

Definitiv dänisch! Das konnte ich sogar bei meiner finnischen Frau durchsetzen. Am Weihnachtsbaum hängen auch Kugeln mit dem Dannebrog drauf und kleine Wachsoldaten aus dem Königsschloss. Und vom amerikanischen Konsulat habe ich vergangenes Jahr einen goldfarbenen Hubschrauber des US-Präsidenten geschenkt bekommen. Jetzt hängt auch „Marine One“ bei uns am Baum. Aber ansonsten ist er sehr skandinavisch.

Das heißt was genau?

Einen solchen Baum würde ein Deutscher nie kaufen! Der sieht aus, als wäre er nach Weihnachten übrig geblieben. Sehr nackt, sehr dünn, sehr kahl. Eigentlich hätte ich noch Geld kriegen müssen, dass ich den genommen habe! (lacht) In diesem Jahr haben wir den Baum schon früher geschmückt. Sonst machen wir das am 23., aber meine Frau hat darauf bestanden, dass wir das alles ein bisschen vorziehen.

Und wie feiert man dänisch?

Am 24. wird fett gegessen: Pute mit Rotkohl, Weißkohl, Salzkartoffeln und karamellisierten Kartoffeln. Danach gibt es Risalamande. Das ist ein dänischer Milchreis mit echter Vanille und Mandeln. Dazu gibt es den schönen Brauch, dass in einer Portion eine ganze Mandel versteckt wird – und wer die findet, bekommt ein Marzipan-Glücksschweinchen. Das habe ich rechtzeitig aus Dänemark besorgt. Normalerweise sitzen die Großeltern dabei mit am Tisch – und schieben die Mandel heimlich den Enkeln zu.

Nicht in diesem Jahr?

Nein, leider nicht. Meine Eltern sind zwar auch in Rostock, aber mein Papa ist 81. Auch wir sind da sehr vorsichtig, was Corona angeht. Wir besuchen die beiden am ersten Feiertag – aber mit Abstand und leider auch nur kurz. Einmal „Hallo“ sagen. Wir treffen uns eigentlich auch nur noch digital. Das ist kein schöner Zustand. Aber ich möchte, dass er noch weitere Weihnachten erleben darf.

„Ich habe nach dem Lockdown-Gipfel die ganze Nacht nicht geschlafen.“ Quelle: Ove Arscholl

Das sagt Madsen zur Corona-Lage

Stichwort Corona: Es sieht bisher sehr gut aus in Rostock, das Impfzentrum ist einsatzbereit …

Ja, unsere Zahlen sehen noch immer sehr ordentlich aus. Und auch das Impfzentrum ist gut durchdacht. Wir haben sogar schon die mobilen Impfteams eingeteilt, die Autos stehen bereit. Vermutlich wird das Impfen in Rostock aber in der Uni-Klinik beginnen.

Haben wir genügend Impfdosen?

Nein, Stand jetzt stehen uns im ersten Schritt 975 Dosen zu. Das reicht nicht mal für 500 Menschen. Selbst wenn sich nur 60 Prozent der Rostocker impfen lassen, brauchen wir mindestens 240 000 Dosen. Und ob Impfzentren der richtige Weg sind, bezweifele ich.

Kommentar: Anreiz für die Bürger

Wieso das?

Wenn wir den Impfstoff haben, macht es mehr Sinn, ihn über die niedergelassenen Ärzte verabreichen zu lassen. Das ist effizienter, schneller – und logistisch leicht zu lösen. Das habe ich so auch dem Land vorgeschlagen. Wenn wir allein in den Zentren impfen, kostet das viel zu viel Zeit.

Ein Ausblick auf 2021: Werden wir Hansa, die Seawolves, Empor wieder live erleben dürfen?

Ja, daran glaube ich – wenn wir zu dem zurückkehren, was Experten raten. Wenn wir auf Hygienekonzepte und gute Gesundheitsämter vertrauen. Wir hatten gute, funktionierende Konzepte für die Stadien und die Sporthallen. Ich finde, es wird Zeit, ehrlich zu sein: Wenn die Statistik sagt, dass die meisten Infektionen in Familien, im Privaten passieren – dann brauchen wir Stadien oder auch Restaurants nicht zu schließen. Dann müssen wir im Privaten auch ansetzen. Wir müssen den Menschen klar sagen, wo die Probleme liegen. Etwas anderes werden sie auf Dauer nicht dulden.

Bund und Land fahren also einen falschen Kurs in der Krise?

Sagen wir es mal so: Seit wir die Restaurants geschlossen haben, sind zwei Monate vergangen. Und offenbar hatte die Schließung nicht den Einfluss, den sie haben sollte. Wie viele Menschen haben seitdem Geburtstag gehabt? Haben die nicht gegessen, getrunken, gefeiert? Und haben die sich alle an die Regeln gehalten? Und wenn es dabei Infektionen gab: Sagen die uns die Wahrheit oder haben sie mehr Angst vor einer Strafe? Wir haben das Licht ausgemacht und sehen Vieles gar nicht mehr. Das ist gefährlich. In Restaurants zum Beispiel hätten wir im Blick, wer dort war und wer gefeiert hat. Das brauchen wir, um Kontakte nachverfolgen zu können. Das aufzugeben – Entschuldigung, aber das klingt für mich nach „Team Verlierer“. Und dazu will ich nicht gehören.

Welchen Weg würden Sie gehen wollen?

Ich habe dem Land im Oktober angeboten, dass Rostock Modellregion sein könnte: Starke Einschränkungen im Privaten, aber dafür öffnen wir alle Bereiche mit guten Hygienekonzepten – große Teile der Wirtschaft, des Handels zum Beispiel, die Gastronomie, Kultur.

Und wie sollte es im Januar weitergehen?

Am 10. Januar endet der Lockdown – und dann gibt es drei mögliche Szenarien: Die Infektionszahlen sind gesunken, gestiegen oder gleich geblieben. Und was machen wir dann? Was ist die Perspektive? Wenn die Bürger nicht das Gefühl haben, dass wir einen Plan haben, dann haben wir ein riesiges Problem. Ich würde die Schulen sofort wieder hochfahren, die Geschäfte öffnen – aber strenge Kontaktbeschränkungen beibehalten.

Wie fühlt sich ein OB, wenn er den Lockdown umsetzen muss?

Ich habe in der Nacht danach nicht geschlafen. Mir sind die Gesichter von Bekannten durch den Kopf gegangen. Von Unternehmern und Arbeitnehmern, Senioren und Familien, die um ihre Existenz fürchten müssen. All diese Sorgen und Probleme müssen wir als Entscheider doch auch sehen. Aber die wurden wieder hinten angestellt ...

Was ist anstrengender: Eine Sitzung der Bürgerschaft oder eine Telefonkonferenz mit der Landesregierung?

Beides sind große Vergnügen! (lacht). Nein, im Ernst: Diese Schalten mit Schwerin dauern manchmal acht, neun Stunden. Aufmerksam zu bleiben, mitzureden - das raubt enorm viel Energie.

„Ich musste lernen, dass Kritik am OB keine Kritik am Menschen Claus ist.“ Quelle: Ove Arscholl

Was der OB erst lernen musste

2020 war Ihr erstes komplettes Jahr als OB. Was haben Sie gelernt – und wie ist Ihr Verhältnis zur Bürgerschaft?

Ich bin total davon beeindruckt, wie viele Stunden die Mitglieder der Bürgerschaft sich ehrenamtlich für Rostock einbringen und mit wie viel Engagement sie Vorlagen durcharbeiten, Anfragen stellen, Anträge erarbeiten. Es wird immer ein gewisses Spannungsfeld geben zwischen Politik und Verwaltung. Das ist normal. Aber ich musste lernen, dass Kritik am OB keine Kritik am Menschen Claus Madsen ist.

Vergangenes Jahr hatten Sie angekündigt, 2020 würden Sie richtig Gas geben für Rostock …

Habe ich doch! Also ich hoffe, dass ich 2021 nicht noch mehr arbeiten muss. Wir haben sehr Vieles angeschoben, aber Einiges liegt noch im Schatten von Corona.

Was denn zum Beispiel?

Wir sind auf dem Weg zur Smart City, zur digitalen Stadt – und wir sind auf dem Weg zur „ Smile City“: Rostock wird neue Wege gehen, um die Menschen glücklich und zufrieden zu machen. Das fängt nämlich auch bei der Stadt an. Wir verändern unser Denken, unsere Kultur: Wenn ein Bürger zum Beispiel eine Garage bauen will, fragen wir nicht mehr, ob das geht – sondern wie.

Wie Rostock glücklicher werden soll

Was haben die Menschen davon?

Wir haben verschiedene Bereich definiert, in denen wir besser werden wollen. Rostock Business, unser Wirtschaftsförderer, etwa soll sich nicht mehr nur um Ansiedlungen kümmern – sondern auch um die Pflege der Betriebe, die wir schon haben. Was brauchen die, um wachsen zu können? Ein Maschinenbauer ist sicher super darin, Maschinen zu bauen. Aber wenn er ein Anliegen an die Verwaltung hat, kümmern wir uns. Das nehmen wir ihm ab. Und da sind alle Akteure gefragt: Die Uni soll sich um Start-ups kümmern. Auch die OSPA, die Stadtwerke und die WIRO sollen Leute für das Projekt abstellen. Die arbeiten gemeinsam in unserem neuen „Maschinenraum“ im Rathaus. Im ersten Quartal soll es losgehen.

Eishalle, BUGA, neues Volkstheater und Co.: Schaffen wir das?

Das Entscheidende ist, dass sich alle Akteure klar machen: Wir haben uns zur BUGA bekannt. Mit deutlicher Mehrheit. Und wer A sagt, muss auch B sagen: Wenn wir für die BUGA nicht alles andere ausbremsen wollen, kann nicht alles in bestehenden Strukturen geplant und umgesetzt werden. Dann brauchen wir externe Expertise und Hilfe. Wir werden fünf, sechs Vorschläge machen, wie wir es aus unserer Sicht schaffen können – von einer komplett internen Lösung bis zu einer komplett externen. Die Bürgerschaft muss sich dann entscheiden, ich setze es um.

„Ich möchte mal wieder eine Kita besuchen. Da ist es immer lustig.“ Quelle: Ove Arscholl

Rollen 2021 endlich die Bagger?

Wir sind sehr gut unterwegs in dem Prozess. Wir wissen, wie die alte Deponie aussehen soll – das wird ein schöner Stadtpark. Wir haben einen Plan für die Warnowbrücke. Jetzt müssen die ganzen Prozesse beginnen: Das Planfeststellungsverfahren für die Querung, Umweltprüfung und so weiter. In zehn, zwölf Monaten können wir dann bauen.

Sie haben Ihre Verwaltung vor einem Jahr noch scharf kritisiert. Wie läuft es jetzt?

Ich bin total begeistert. Draußen hat man das gar nicht so richtig mitbekommen, aber wie die Stadt in der Krise losgelegt hat: Wow! Es gab für diese Pandemie kein Drehbuch, alle Planungen waren Makulatur. Aber plötzlich war da ein ganz neues Denken, ein neues Arbeiten. Ein starkes Team hat die Aufgabe angenommen, weil es gefragt war. Ich finde mittlerweile, Verwaltung wird oft unterschätzt.

Madsens Wunsch für 2021

Wenn Sie einen Wunsch für 2021 frei hätten – welcher wäre das?

Wir sind aktuell der „Coldspot“ in Europa, der Ort mit den wenigsten Neuinfektionen. Aber wir sind erst mitten in der Saison. Ich würde gerne am Ende der Saison auch auf diesem Platz stehen. Ich würde gerne endlich ein normaler OB werden dürfen. Ich möchte mal wieder eine Kita besuchen! Da ist es immer lustig.

Von Andreas Meyer