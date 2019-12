Rostocks OB Madsen: So leidet seine Familie unter dem neuen Job

Rostock

Er weiß, dass die Schonfrist vorbei ist. „Ich bin jetzt mehr als 100 Tage im Amt, ich muss jetzt liefern“, sagt Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. Den Jahresrückblick der Hansestadt nutzte er für einen Ausblick: 2020 soll es im Rathaus „Express-Ämter“ geben, er will eine Bonus-Karte für die Hansestadt einführen und den Bürgern die Arbeit der Verwaltung näher bringen. Ein wenig fremdelt er aber noch immer mit dem neuen Amt: „Ich bin nicht mehr der Claus, ich bin nur noch ,Herr Oberbürgermeister’.“

2019 – ein Sommermärchen

Zum ersten Mal durfte Madsen am Mittwoch stellvertretend für die Verwaltung ein Fazit ziehen: Für Rostock sei 2019 ein spannendes Jahr gewesen. Zwölf Monate, in denen es weiter bergauf ging. „Wirtschaft und Wissenschaften boomen in Rostock. Die Deutsche Marine wächst, an vielen Stellen in unserer Stadt wird gebaut und entsteht Neues“, sagt der Rathaus-Chef. Für ihn persönlich sei das ganze Jahr ein „ Sommermärchen“ gewesen. „Die Erwartungshaltung an mich ist sehr groß.“

2020 will Madsen liefern

Dass er nun die ersten Monate im neuen Amt, als Verwaltungschef statt als Unternehmer, viel geredet hat – ja, Madsen weiß das. „ Rostock erwartet nun Ergebnisse.“ Die wolle er ab 2020 liefern. Zum Beispiel in Sachen Verwaltungsstruktur: Für die wichtigsten Aufgaben der kommenden Jahre will er neue Ämter aufbauen – spezialisiert auf das jeweilige Thema, mit Fachleuten aus allen Bereichen der Verwaltung. So soll eine Art „Buga-Amt“ entstehen, dass die Planungen beschleunigen soll. Auch für die Digitalisierung plant er eine neue „Behörde“. „Auch für den Ausbau des Radwege-Netzes brauchen wir eine eigene Truppe, die sich nur darum kümmert.“

Und: Madsen will Rostocker belohnen, die in Rostock ihr Geld ausgeben. Gemeinsam mit den Tochter-Firmen der Stadt – der Stadtwerke AG zum Beispiel – will er eine Bonus-Karte auf den Markt bringen. Auch die OstseeSparkasse soll dabei mitmachen. „Ich kann mir vorstellen, dass wir einem Kunden, der seinen Strom von unseren Stadtwerken bezieht und sein Geld bei unserer Ospa hat, beispielsweise Rabatt auf Zoo-Tickets gewähren.“

Mehr Mut in den Ämtern

Von „seinen“ Leuten fordert er mehr Mut: „Ja, vor einigen Jahren wären wir noch gehängt worden, wenn wir ein autofreies Warnemünde geprüft hätten. Heute könnte die Zeit für solche Themen aber längst reif sein“, so Madsen. Er will auch nicht mehr die günstigste Variante für Projekte, sondern die beste: „Das gilt auch für Radwege. Die müssen auch attraktiv sein. Niemand radelt gern direkt an der Stadtautobahn entlang.“

An den Großprojekten der Stadt will er festhalten – auch wenn er überzeugt ist, dass eine Mehrheit der Rostocker keine 100 Millionen Euro für ein neues Theater ausgeben würde. „Wir könnten für das Geld auch allen Menschen in der Stadt jahrelang einen Netflix-Zugang schenken. Aber das ist nicht Sinn einer Stadtverwaltung: Wir dürfen nicht nur an Mainstream denken. Dann sieht unsere Stadt bald aus wie Facebook. Und das will niemand.“

„Ich habe keine Ruhe mehr“

Privat sei der Schritt, OB zu werden, hingegen für Madsen immer noch schwierig. „Ich werde überall erkannt, viele Menschen wollen sogar Fotos mit mir machen.“ Ja, das sei nett. Aber mitunter sei ihm das ein wenig zu distanzlos. Ein Beispiel: Sogar vor einer Kirche, vor einer Trauerfeier, sei er von einer Bürgerin angesprochen worden, ob er ihr nicht bei Problemen mit dem Parkausweis helfen könne. Auch wenn er mit seiner Tochter ins Schwimmbad gehe, werde er dort angesprochen. „Es gibt Menschen, die setzen sich sogar im Restaurant neben mich und meine Familie und wollen reden.“

Er verstehe das. Das sei der Preis des Amtes. „Aber für meine Familie ist das schwierig.“ Bei Spielen der Seawolves etwa könne er nicht mehr mit seiner Tochter zusammensitzen – weil er ständig fotografiert werde. „Das macht mich traurig“, gibt Madsen zu. Umso mehr freue er sich nun auf Weihnachten. Auf Zeit nur für seine Liebsten. Auf eine Zeit ohne Akten und ohne Rostock. „Ich mache den Akku wieder voll. 2020 geht’s dann richtig los.“

