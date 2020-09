Rostock

Er war erfolgreicher Unternehmer und suchte eine neue Herausforderung: Im September 2019 trat Claus Ruhe Madsen sein Amt als neuer Oberbürgermeister in Rostock an. Sein Ziel: Die Stadt voranbringen. Doch dann kam Corona, der Möbelhändler wurde zum Krisenmanager. Nun zieht er Bilanz – und mahnt zum Handeln: Gemeinsam müssten die Rostocker die Stadt auf Kurs Zukunft bringen.

Herr Madsen, vor einem Jahr haben Sie Ihr Amt als neuer OB in Rostock angetreten. Ein halbes Jahr später kam Corona. Ein schlechter Zeitpunkt, um in die Verwaltung zu wechseln?

Ganz ehrlich: Für Rostock und für mich persönlich wäre es besser gewesen, wenn diese Krise erst nach ein, zwei Jahren im Amt gekommen wäre. Und ich hätte sofort auf den Job verzichtet, wenn es diese Pandemie dafür nicht gegeben hätte.

Wie „schlägt“ sich Rostock aus Ihrer Sicht in der Pandemie – und wie sollte es jetzt weitergehen?

Ich finde, wir sind sehr gut durchgekommen. Die Rostocker haben sich zu großen Teilen sehr vernünftig verhalten. Und wir als Stadt haben richtig und – das ist ganz wichtig – sehr früh reagiert: Schulen geschlossen, Konzerte abgesagt. Früher als andere. Dadurch sind wir wohl auch ein Stück verschont geblieben – und können uns heute mehr erlauben als andere Regionen. Viele Rostocker haben das Gefühl, wir schaffen das.

Ist das so? Die MV Werften vor dem Aus, Aida und Nordex in Problemen. Schaffen wir es wirklich?

Ja, aber natürlich macht mir das Sorgen. Ich hatte den Bürgern versprochen, Arbeitsplätze zu erhalten und neu zu schaffen. Mein Herzensprojekt war es, die 2008 Langzeitarbeitslosen in Rostock wieder in Jobs zu bringen. Ich hatte Firmen angesprochen, Optionen in der Verwaltung ausgelotet. Wir waren auf einem guten Weg. Wir hatten den Haushalt gerade aufgestellt, eine schwarze Null, und hätten uns sogar mehr als geplant leisten können. Die Arbeitslosenzahlen gingen Monat für Monat runter. Und dann plötzlich ist alles anders. Die Welt, wie Du sie kennst, gibt es nicht mehr. Du hast plötzlich ganz andere Sorgen.

Madsen über die Hochphase der Corona-Krise: „Du siehst diese Bilder aus Bergamo, die Lastwagen mit Särgen. Und Du weißt nicht, ob uns das auch bevorsteht.“ Quelle: Ove Arscholl

Welche?

Die größte Herausforderung ist es, unsere Wirtschaft am Leben zu erhalten. Was wird mit den Werften, dem Kreuzfahrtgeschäft, unseren Industriebetrieben, der Innenstadt, Gastronomie und Hotellerie? Was bleibt nach alledem noch von Rostock übrig?

Wird es in Rostock jemals wieder so sein wie vor der Pandemie?

In einigen Jahren vielleicht. Aber wollen wir das genau so? Mal ehrlich: Wir hatten doch schon vor Corona Themen, die uns bewegt haben. Haben wir alles richtig gemacht? Braucht wirklich jeder ein eigenes Auto oder geht es nicht viel mehr darum, Mobilität möglich zu machen? Heißt Arbeit, dass ich in einem Büro am Neuen Markt sitzen muss – oder geht das nicht auch anders, aus meinem Garten zum Beispiel? Jetzt müssen wir über die Zukunft reden, den Innovationsschub aus der Krise mitnehmen. Das wird die Hauptverantwortung der Bürgerschaft und des OB in den kommenden Jahren sein. Wo will Rostock hin? Wir müssen Gas geben statt zu bremsen.

Haben Sie dafür ein Beispiel?

Ja, vielleicht kommen wir schon Anfang September einen großen Schritt voran: In Berlin wird entschieden, ob wir „ Smart City“ des Bundes werden und dafür große Fördermittel erhalten.

Was heißt das – und was hat der Bürger davon?

Wir wollen die Stadt digital machen – in allen Bereichen: Nordwasser arbeitet an einer Technik, um Verunreinigungen im Abwasser schnell zu erkennen. Auch Coronaviren. Die können wir dann bis zur einzelnen Straße nachverfolgen. Das könnte für künftige Pandemien extrem wichtig werden. Wir wollen den Verkehr clever steuern und ein Parkleitsystem, dass jedem Autofahrer seinen Parkplatz zuweist – ohne dass er lange suchen muss. Wir wollen Daten sammeln, um den Nahverkehr attraktiver zu machen oder auch den Zoo. Die Bürger sollen ihre Angelegenheiten im Rathaus von zu Hause erledigen können. Wir werden schneller, schlanker und effizienter. Das hat diese Verwaltung dringend nötig.

Vom Möbelhändler zum Krisenmanager: Wie hat sich das angefühlt?

Ich hatte als Erwachsener nie Angst. Aber eines Morgens bin ich aufgewacht und hatte dieses Gefühl, dass ich nicht mehr kannte. Ich hatte Angst – Angst um Rostock, Angst um unsere Bürger. Du siehst diese Bilder aus Bergamo, die Lastwagen mit Särgen. Und Du weißt nicht, ob uns das auch bevorsteht. Ich wollte OB werden, weil ich was gestalten wollte …

Was war das prägendste Erlebnis im ersten Jahr?

Das war ein Tag im Krisenstab. Da läuft es mir noch heute eiskalt den Rücken runter: Wir haben über Hallenkapazitäten für den Notfall gesprochen. Und plötzlich ging es um die Eishalle. Ich habe dann gefragt, wieso wir die brauchen: Falls das Krematorium nicht mehr hinterherkommt, hieß es. Boah, das ist so weit weg von allem, was Dich sonst im Leben beschäftigt. Jeden Tag gab es noch schlechtere Nachrichten: Keine Masken mehr, kein Desinfektionsmittel. Und alle schauen auf Dich: Der Chef der Klinik, der Polizeichef. Sie erwarten eine Entscheidung. Sagen wir das Konzert ab? Schließen wir die Schulen? Und Du sitzt und denkst: Ich bin doch nur der Möbelhändler. In dem Moment bist Du ganz allein.

Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (links) im Interview mit OZ-Reporter-Chef Andreas Meyer. Quelle: Ove Arscholl

Kritiker werfen Ihnen vor, dass Sie in einem Jahr kaum etwas angeschoben haben. Frischer Wind und neue Impulse seien kaum zu spüren. Was haben Sie bewegt?

Ich hatte 100 Tage Schonfrist, dann haben wir uns zehn, zwölf Wochen mit dem Haushalt befassen müssen – und dann kam Corona. Wir hatten nie die Zeit, etwas umzusetzen. Ja, wir sind nicht ein Jahr weiter, sondern 20 Jahre zurückgeworfen worden. Für mich als OB ist das am schwierigsten zu akzeptieren.

Erst vergangene Woche hat der „Radentscheid Rostock“ Sie kritisiert. Wo bleiben die versprochenen neuen Radwege?

Ich würde gerne einfach sagen: Leute, wir haben immer noch eine Pandemie! Das verstehe ich dann nicht: Ich habe das Amt für Mobilität geschaffen, ausreichend Geld zur Verfügung gestellt, neue Ideen eingebracht. Allein rund um die Bundesgartenschau planen wir zehn Kilometer neue Radwege, ich will den Warnowtunnel für Radler öffnen. Aber ich kann das alles auch nicht allein. Klar, ich könnte das Amt für Mobilität zu mir holen. Aber was sagt die Politik dann?

Klingt ein wenig gefrustet, um ehrlich zu sein …

Nein, frustriert nicht. Aber ich musste viel lernen im vergangenen Jahr. Wenn ein Mitarbeiter zu mir sagt, wir brauchen erst ein Konzept, dann weiß ich jetzt, dass er das Thema nicht für wichtig genug hält. Die Verwaltung muss lernen, mit Kritik umzugehen. Ich werde da kein Blatt mehr vor den Mund nehmen. Es läuft hier vieles nicht so, wie es laufen sollte. Jeden Tag satteln und striegeln wir die Pferde, bringen sie auf die Weide - aber wir reiten nicht. Wir reiten nicht los. Wir planen, planen, planen - und dann erarbeiten wir Leitbilder oder Handlungsempfehlungen oder sonst was. Anstatt einfach mal was zu machen, zu handeln. Wenn wir mehr Leute im Homeoffice haben – ja, dann kauf‘ halt neue Notebooks. Dieses Vorangehen fehlt zu oft. Die Stadt könnte viel weiter sein, wenn wir in der Verwaltung nicht so viel Zeit, Geld und Energie vergeuden würden.

Madsen über das Zögern und Abwarten in der Verwaltung: „Die Schonfrist ist vorbei.“ Quelle: Ove Arscholl

Die Schonfrist ist vorbei?

Ja, und zwar für alle. Auch für mich. Definitiv. Ich will kein Jammerlappen sein. Ich bin total glücklich mit dem Job. Aber ein Verplempern von Ressourcen kann ich nicht mehr dulden. Und das wird auch zu merken sein.

Haben Sie sich den Job leichter vorgestellt?

Ja! Und mich ärgert, dass in Rostock immer schnell alles kritisiert wird. Dass ich zum Beispiel noch nicht im Sport-Ausschuss war. Dann heißt es gleich, dass Madsen nicht kommen will. Sorry, aber ich habe um eine Verlegung des Termins gebeten, ein persönliches Gespräch angeboten. Und dann so was. Ich sitze hier oft bis Mitternacht in Terminen, an Konzepten – um irgendwie den Corona-Scherbenhaufen zu verhindern. Und dann werde ich so von der Seite angefahren.

Wie schafft man es eigentlich zu „Maischberger“ ins Fernsehen – und was hat Rostock davon?

Viele Rostocker haben vielleicht nicht bemerkt, was wir hier Großartiges erreicht haben: Wir haben den ersten ausländischen OB in Deutschland. Da hat die ganze Welt drüber berichtet. Wir haben die meisten Gärten, das meiste Grün – und reden permanent über „Zupflastern“. Wir erkennen oft gar nicht, wie gut wir sind. Und ja: Wenn Magazine aus dem Ausland anfragen, dann rede ich mit ihnen. Und wenn Du dann mutig bist, klare Kante für Rostock zeigst – ja, dann kommt auch das Fernsehen. Das ist mein Job: Werbung für Rostock machen, unserer Stadt nach außen ein Profil geben.

Madsen zu den Millionen-Projekten: „Ich habe lieber eine neue Eis- und Schwimmhalle als drüber zu reden, lieber ein neues Theater als weiter Theater darum.“ Quelle: Ove Arscholl

Die Bundesgartenschau, das Archäologische Landesmuseum, der Theater-Neubau, neue Sport-, Eis- und Schwimmhallen: Kommt das alles noch – und wenn ja, wann?

Wenn die Bürgerschaft mir „grünes Licht“ gibt, kommt das – und zwar mit vollem Einsatz. Ärmel hoch und umsetzen! Wir müssen diese Projekte als Chance für die Stadtentwicklung verstehen, bekommen allein für die Buga mehr als 100 Millionen Euro Fördermittel. Wir können das auch alles abblasen, aber dann dürfen wir nicht mehr den Anspruch haben, Großstadt zu sein.

Aber Rostock könnte sich übernehmen, wieder in die Schulden rutschen.

Die schwarze Null war früher löblich, jetzt aber geht es darum, die Weichen zu stellen – wirtschaftlich sinnvoll, tragfähig. Also kein Sparen, um auf die schwarze Null stolz sein zu können. Wir haben Projekte für mehr als 800 Millionen Euro auf der Investitionsliste. Und da werden noch welche hinzukommen. Ganz ehrlich: Wenn wir das Bauen und Planen hinbekommen, dann kriegen wir auch den Rest hin. Ich habe lieber eine neue Eis- und Schwimmhalle als drüber zu reden, lieber ein neues Theater als weiter Theater darum.

Bis zu einer Wiederwahl sind es noch knapp sechs Jahre. Aber Stand heute: Werden Sie noch mal antreten?

Wenn ich dann noch motiviert bin und andere motivieren kann – ja, vielleicht. Aber es liegt nicht in der dänischen DNA, Pläne für so lange Zeit zu machen. Ich möchte was bewegen. Wenn das nicht mehr geht, war es das nach einer Amtszeit.

Von Andreas Meyer