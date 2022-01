Wird es nach der Eskalation vom Montag weitere Corona-Demos in Rostock geben? Und wenn ja, unter welchen Auflagen? Zu diesen Fragen äußert sich Rostocks OB Claus Ruhe Madsen am Mittwoch um 15.35 Uhr bei OZ live. Ebenfalls Thema: Kauft Rostock die Grundstücke der insolventen MV Werften in der Stadt?