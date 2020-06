Rostock

Der 16. Juni 2019 hat Rostock auf einen Schlag international bekannt gemacht – und das Leben eines Unternehmers entscheidend verändert. Mit 10 721 Stimmen Vorsprung setzte sich an diesem Tag Möbelhändler Claus Ruhe Madsen (parteilos) bei der Stichwahl für den Posten des Oberbürgermeisters gegen Konkurrent und Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) durch.

Dass jemand Bürgermeister einer deutschen Großstadt wird, ohne einen deutschen Pass zu besitzen – das gab es bundesweit vorher noch nie. Der Fakt sorgte nicht nur, aber vor allem medial für eine riesige Aufmerksamkeit, wurde beispielsweise auch zum Gegenstand einer 64 000-Euro-Frage bei Günther Jauchs RTL-Sendung „Wer wird Millionär“.

Wie es ihm mit Blick auf diesen besonderen Jahrestag geht, verrät Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen im Interview mit der OSTSEE-ZEITUNG.

Heute ist Ihr Erfolg bei der Stichwahl genau ein Jahr her. Was überwiegt derzeit – Joblust oder Jobfrust?

Claus Ruhe Madsen: Gerade überwiegt die Intensität des Amtes. Ansonsten auf jeden Fall die Lust. Denn das überlegt man sich genau vorher und wenn man in so ein Amt einsteigt, dann weiß man, dass man das in vollem Bewusstsein und mit voller Kraft tut.

Haben Sie Ihr Ziel erreicht, jedem Mitarbeiter einmal die Hand zu schütteln?

Ich hatte relativ zügig am Anfang gleich eine Gesamtpersonalversammlung mit 1300 oder 1400 Mitarbeitern. Damals stand ich vor der Tür, hab allen die Hand geschüttelt und damit schon mal einen großen Teil geschafft. Aber es sind ja auch bei meinen Besuchen in den Ämtern immer mal Mitarbeiter krank oder im Urlaub. Ich denke, es fehlen vielleicht noch 500. Durch Corona dürfte ich ja gerade weder eine Menge Menschen treffen noch ihnen die Hand geben, maximal den Ellenbogen. Das dauert also noch etwas bis zum Ziel.

So hat Rostock vor einem Jahr gewählt Claus Ruhe Madsen holte 43 340 Stimmen – 57,1 Prozent. Für Steffen Bockhahn (Linke) gaben 32 619 Menschen ihre Stimme ab. 44,1 Prozent der insgesamt 173 186 Wahlberechtigten gingen zur Stichwahl. In 15 der 16 Rostocker Wahlbezirke lag Madsen am Ende vorne. Nur in Lütten Klein gewann Bockhahn. In keinem Wahlbezirk holte Madsen mehr Stimmen als in Warnemünde und der Rostocker Heide. Dort kam er auf 69,1 Prozent.

Sie haben nach dem Amtsantritt zügig einige Großprojekte gestoppt, zum Beispiel die Bebauung der Mittelmole Warnemünde. Seitdem gab es von Ihnen viele Ideen für Projekte. Kritiker bemängeln, dass kaum Konkretes rumkommt. Wie sehen Sie das?

Ich glaube nicht, dass ich wenig geschafft habe bisher. Aber es sind viele kleine Veränderungen gewesen, die im großen Bild kaum wahrgenommen werden. Wir sind in einigen Bereichen bereits digitaler unterwegs, haben ein Stück weit eine neue Kultur, ein neues Mindset. Nicht zu vergessen, dass die großen Themen einfach lange brauchen. Ich würde gern ein neues Theater bauen, aber das dauert Jahre. In der Zeit, in der ich da bin, wurde zumindest festgelegt, wie es aussehen soll und mit wem wir bauen. Auch den ersten Teil des geplanten Radschnellweges konnten wir einweihen ...

„Große Veränderungen brauchen Zeit“

Sind das nicht noch Projekte, die sich Ihr Vorgänger Roland Methling auf die Fahne schreiben kann?

Eben. Ich will mich nicht mit dem rühmen, was vorher war. Ich bin erst acht Monate im Amt und davon immerhin dreieinhalb Monate durch Corona im Krisenmodus. Dinge, die ich heute anschiebe, wird man erst in ein paar Jahren im Stadtbild erkennen. Große Veränderungen brauchen Zeit.

Worauf ich richtig stolz bin, ist der ausgeglichene Haushalt, den wir – zumindest bis Corona kam – hinbekommen haben. Die Bürger hören oder lesen das, fühlen sich aber davon meist nicht so richtig betroffen. Hinter einem solchen Ergebnis stecken aber lange, zähe Verhandlungen und viel Arbeit. Wenn wir sagen: Komm, wir machen einfach 100 Millionen Euro neue Schulden, dann wäre auch ein Doppelhaushalt schnell fertig.

Und es ist auch paradox: Wenn ich ungeduldig etwas außerhalb des normalen Prozesses anschiebe, dann heißt es kritisch, dass es nicht nach den Regeln läuft. Halte ich mich an den Prozess, wird kritisiert, dass es nicht so richtig schnell geht.

Viele kleine Dinge zu tun

Trifft Sie diese Kritik?

Na ja, ich hab anfangs eine Liste geführt und mir immer aufgeschrieben, was ich geschafft habe. Weil es hieß: Der Madsen, der prüft nur und setzt nichts um.

Dann habe ich aber gemerkt, dass diese Liste extrem lang wird, weil es viele kleine Dinge sind. Außerdem habe ich mich gefragt, warum ich mich rechtfertigen muss oder sollte. Gemessen werden ich und meine Amtszeit am Ende an den großen Sachen, ob wir ein gutes Radwegenetz, ein neues Theater oder die Bundesgartenschau haben. Und die muss ich nicht aufschreiben, davon werde ich meinen Enkeln noch erzählen.

Was waren für Sie bisher besondere Momente im Amt?

Ein Moment, den ich nie vergessen werde, hängt mit Corona zusammen. Das war eine Sitzung des Krisenstabes, bei der ich entschieden habe, das Konzert mit Johannes Oerding abzusagen. Obwohl nicht alle davon überzeugt waren. Da sitzt man da, schaut in die Gesichter, die einen fragend ansehen und du kannst nicht mal drüber schlafen, sondern musst sofort entscheiden – und dafür dann auch den Kopf hinhalten. Am Ende war es genau richtig, dieses Konzert hätte unser Superspreader sein und die Infektionszahlen nach oben treiben können.

OB Madsen: Das sind seine Ideen Seine Wahlzum Rostocker Oberbürgermeister ist am 16. Juni genau ein Jahr her. Den ersten Tag im neuen Amt hatte Claus Ruhe Madsen allerdings erst am 2. September 2019. Von den rund acht Monaten als Stadtoberhaupt galt es fast die Hälfte der Zeit, die Hansestadt durch die Corona-Krise zu führen. Daneben hat Madsen aber auch jede Menge Ideen eingebracht: So wollte er unter anderem eine neue Sportschule im Nordwesten Rostocks bauen, um diese Stadtteile zu stärken. Um Behördengänge zu erleichtern, brachte der Däne eine HRO-App ins Spiel, die gemeinsam mit der Ostseesparkasse entwickelt werden und Amtsangelegenheiten, wie die Anmeldung von Hunden, online ermöglichen soll. Um die coronabedingt geschwächten Händler und Gastronomen der Innenstadt zu stärken, plädierte Madsen dafür, den öffentlichen Personennahverkehr samstags gratis zu machen. Vor allem Radfahrer freuten sich über eine seiner jüngsten Ideen: nämlich die, einen Teil der Stadtautobahn zwischen der City und Warnemünde zum Radschnellweg umzubauen. Ähnliches könnte sich Madsen auch für eine Spur des Warnowtunnels vorstellen. Problem dieser Ideen: Beide Straßen liegen in der Verantwortung des Bundes.

Mit dem Wahlkampf und besonders dem Ergebnis kam eine riesige Aufmerksamkeit auf Sie zu. Genießen Sie die oder ist es ein Preis des Amtes?

Das kam am Anfang natürlich in einer riesigen Welle durch den Wahlerfolg und die Besonderheit des ersten ausländischen Bürgermeisters einer deutschen Großstadt. Dazu gab es Nachrichten sogar aus China, Indien, Russland, Amerika, Brasilien und natürlich ganz Skandinavien. Auch die deutschen renommierten Medien hatten mich dann natürlich auf dem Zettel und haben bei verschiedenen Themen wieder angefragt.

Was ich mir vorgenommen habe, ist, dass ich das nicht für mich nutze. Ich mache auch weniger eigene Posts auf Social Media. Vielmehr geht es um Werbung für unsere schöne Stadt. Und das ist mir die Aufmerksamkeit schon wert. Wobei immer klar ist, dass mit solchen Berichten beides steigen kann – die Beliebtheit und die Verhasstheit.

Würden Sie rückblickend betrachtet alles wieder genau so machen wie bisher?

Den möchte ich treffen, der das so unterschreibt – also nein. Ob alles richtig war, weiß man ja immer auch erst mit Abstand und selbst dann kann man darüber diskutieren. Ich frage mich immer früh beim Zähneputzen, was ich machen will, und abends dann wieder beim Zähneputzen, wie es gelaufen ist und ob es gut so war. Ich denke aber, es geht nicht darum, alles perfekt zu machen, sondern vielmehr darum, ob man jeden Tag alles gegeben hat – und ja, das habe ich und mache das auch weiterhin so.

Von Claudia Labude-Gericke