Darf Xavier Naidoo doch in der Rostocker Stadthalle auftreten? Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen hat das von der rot-rot-grünen Bürgerschaftsmehrheit beschlossene Auftrittsverbot in städtischen Hallen und Arenen gekippt. Die Entscheidung der Stadtvertreter verstoße gegen geltendes Recht, so Madsen.

„Meinungs- und Gewissensäußerungen sowie Glaubensbekundungen stehen innerhalb des freiheitlichen Rechtsstaates der Bundesrepublik unter dem Schutz des Grundgesetzes“, schreibt Madsen in seinem Widerspruch. Naidoos Ansicht mögen umstritten sein, strafrechtlich relevant seien sie bisher aber nicht gewesen. Akzeptiert die Bürgerschaft die Sicht des Rathauses, könnte Naidoo im August 2022 wieder in der Stadthalle auftreten.

Keine Bühne für Verschwörungstheorien

Seit Monaten diskutiert das politische Rostock über den umstrittenen Sänger – und ob er in der Hansestadt auftreten darf oder nicht. Naidoo ist in die Kritik geraten, weil ihm eine Nähe zur rechten Reichsbürgerbewegung nachgesagt wird und zu Corona-Leugnern. Laut Berliner „Tagesspiegel“ schrieb Naidoo in dem Messenger-Dienst Telegram unter anderem davon, dass in Deutschland ein „krankes und faschistisches System“ herrsche.

Äußerungen wie diese sind jedoch für SPD, Linke und Grüne jenseits der Grenze dessen, was sie ertragen wollen. Zumindest soll die Stadt ihm keine Bühne bieten dürfen. Sowohl der stadteigenen Stadthallen-Gesellschaft „inRostock“ als auch dem Iga-Park sollen untersagt werden, mit Naidoo Verträge für einen Auftritt zu schließen. So jedenfalls hat es die Bürgerschaft mit Mehrheit im Mai erst beschlossen.

OB will Klagen vermeiden

Der OB jedoch will diesen Beschluss nicht umsetzen, geht jetzt in Widerspruch – denn er fürchtet, das es ansonsten teuer für Rostock werden könnte. Denn zwischen Naidoo und „inRostock“ gibt es bereits rechtskräftige Verträge. Wegen der Pandemie mussten aber sowohl die 2020 als auch in diesem Jahr geplanten Konzerttermine abgesagt werden.

Dennoch, so schreiben es Madsen und die Juristen der Stadt, habe Naidoo laut den Regelungen im Bürgerlichen Gesetzbuch einen Anspruch darauf, über Ersatztermine zu reden. Das Management des Künstler hat nach OZ-Informationen den 12. August 2022 vorgeschlagen. „Ich würde die inRostock GmbH zu einem Rechtsbruch zwingen, wenn ich den Beschluss der Bürgerschaft umsetze“, so Madsen.

Und verweigert sich die Stadthalle Gesprächen über einen Ersatztermin, könnte die Agentur von Naidoo Schadenersatz verlangen. Und den müssten am Ende alle Rostocker bezahlen: Denn „inRostock“ ist ein Zuschussbetrieb, braucht jährlich Zuschüsse aus der Stadtkasse.

Rathaus pocht auf das Grundgesetz

Der dänische Rathaus-Chef pocht zudem auf das deutsche Grundgesetz: Das schreibe vor, dass staatliche Stellen alle Menschen gleich zu behandeln haben. Auch solche, die kontroverse Meinungen vertreten. Und zumindest der Stadtverwaltung sei nicht bekannt, dass Naidoo rechtskräftig wegen strafrechtlich relevanter Äußerungen belangt worden sei.

Die Stadthalle sei dem Zwecke gewidmet, „kulturelle Veranstaltungen für die Region Rostock“ möglich zu machen. Während private Veranstaltungshallen größtenteils frei entscheiden dürften, an wen sie ihre Bühnen vermieten, müsse die Stadthalle als 100-prozentige Tochter der Hansestadt jedem ein Angebot machen – wenn es denn freie Termine gibt. Und auch das Wettbewerbsrecht führt Madsen an: Die Stadthalle habe als größte Arena der Region eine „marktbeherrschende Stellung“, könne als einziger Veranstaltungsort an der Küste in MV Naidoo Platz für bis zu 6600 Zuschauer bieten. Diese Quasi-Monopol-Stellung dürfe nicht ausgenutzt werden.

Bürgerschaft will hart bleiben

Die CDU applaudiert Madsen bereits für seine Entscheidung: „Die Mehrheitsentscheidung von Rot-Rot-Grün greift massiv in die Meinungs- und Kunstfreiheit ein. Der Konzertveranstalter dürfte mit seinen vielen Künstlern und Interpreten zukünftig einen großen Bogen um Rostock machen. Ich hoffe, dass SPD, Linke und Grüne einsehen, dass sie hier deutlich über das Ziel hinausgeschossen sind“, so Partei- und Fraktionschef Daniel Peters.

SPD, Linke und Grüne wollen jedoch hart bleiben – und kritisieren Madsen wiederum scharf: „Seine Entscheidung ist ein fatales Signal im Kampf gegen rechte Tendenzen und Antisemitismus in Rostock“, so der amtierende Fraktionschef der SPD, Thoralf Sens. „Wenn wir uns Madsens Argumentation anschließen, müssen wir künftig auch rechtsextremen Bands Konzerte in unserer Stadthalle erlauben.“

Auch die Linke bleibt beim Auftrittsverbot in städtischen Arenen: „Herr Naidoo hat gerade für zwei neue Songs mit bekannten Verschwörungsideologen und Rechtsextremen zusammengearbeitet. Der Song ‚Ich mach da nicht mit‘ wurde schon von dem Videoportal Youtube bereits gelöscht“, so Linken-Chefin Eva-Maria Kröger. „Im Video ist ein brennendes Impfzentrum zu sehen und Naidoo ruft zur Bewaffnung auf (‚Mach Alarm, bewaffne dich, vernichte den tiefen Staat‘). Für uns bleiben da keine Fragen offen ...“

Am Ende entscheidet der Innenminister

Können sich Madsen und die Bürgerschaft in der Causa Naidoo nicht einigen, muss das Schweriner Innenministerium entscheiden. „Wir haben die Rechtsaufsichtsbehörde informiert und um Überprüfung unserer Rechtsauffassung gebeten. Sollte die Verwaltung im Irrtum sein, würde sich der OB der gefassten Entscheidung in der Bürgerschaft beugen“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze.

Welche Meinung Madsens ganz persönlich zu Naidoo hat, sagt er übrigens nicht. Aus Rathauskreisen heißt es nur, der Sänger sei Madsen ziemlich egal.

Von Andreas Meyer