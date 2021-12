Rostock

Am Montag nach Weihnachten wollen in Rostock wieder Tausende auf die Straßen gehen – um gegen die Corona-Beschränkungen und die geplante Impfpflicht zu demonstrieren. Im ersten Teil des großen OZ-Exklusiv-Interviews äußert Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen Verständnis für den Ärger – und spricht sich klar gegen eine Impfpflicht aus.

Herr Madsen, vor exakt einem Jahr haben Sie Folgendes gesagt: „Wenn die Bürger nicht das Gefühl haben, dass wir einen Plan haben, dann haben wir ein riesiges Problem.“ Am Montag sind in Rostock 10 000 Menschen auf die Straße gegangen. Haben wir ein Problem – auch in der Hansestadt?

Wenn 10 000 Bürger demonstrieren gehen, müssen wir das zunächst mal ernst nehmen. Das heißt auch, dass wir die Sorgen und Nöte ernst nehmen müssen. Und wir müssen genau hinhören. Das habe ich auch schon vor einem Jahr gesagt. Diese Menschen drohen wir zu verlieren …

Weil dem Land ein klarer Plan in der Pandemie fehlt?

Vergangenes Jahr wussten wir alle noch wenig darüber, wie wir mit Corona umgehen sollten. Dann kam der Impfstoff. Von dem hatten wir zunächst zu wenig. Aber als Impfungen dann für alle verfügbar waren, haben natürlich viele gehofft, dass es das war mit Corona. Von den Problemen, die wir seit Herbst wieder haben, sind dann doch viele sehr stark überrascht worden.

Aber für Delta, für Omikron kann auch die Politik in Berlin und Schwerin nichts …

Wir haben aber das Problem – und das meine ich mit „Plan“ –, dass wir immer unterschiedliche Versprechungen machen. Erst hieß es, wenn wir uns impfen lassen, bleibt alles offen. Dann hieß es, wer geimpft ist, darf weiter ins Theater oder ins Stadion gehen. Doch auch dieses Versprechen wurde kassiert. Das meine ich: Wir haben keine Richtschnur mehr. Nach zwei Jahren Hin und Her und vielen gebrochenen Versprechen sind die Menschen mit ihren Nerven und Kräften am Ende.

Sie haben also Verständnis für die Demonstrationen?

Ich bin nicht überrascht über den Frust. Die meisten dieser Menschen gehen ja nicht auf die Straße, weil sie Unfrieden wollen. Die überwiegende Mehrheit sind ganz normale Leute. In vielen Berufen mussten sie zwei Jahre lang weit über 100 Prozent leisten, andere haben bis heute Existenzängste. Da ist es kein Wunder, wenn Menschen sagen, es reicht. Da müssen wir dann nicht auch noch mit Pflicht und Zwang kommen.

Sie meinen das Thema Impfpflicht.

Ja, das hat mit „Gemeinsam gegen das Virus“ nichts mehr zu tun. Das ist ein Spalten – und das ist der falsche Weg. Denn dann kippt die Stimmung – übrigens auch, wenn nicht nachvollziehbare Beschlüsse gefasst werden.

Haben Sie ein Beispiel?

Der Rostocker Weihnachtsmarkt ist für mich Sinnbild dessen. Wir machen 2G plus, draußen, mit Maske. Nach dem, was wir in zwei Jahren gelernt haben, geht nicht mehr an Hygienekonzept. Und dann untersagen wir das. Wir alle brauchen eine Kerze, an der wir uns festhalten können. Einen Hoffnungsschimmer. Das müssen wir ermöglichen.

Wenn Sie gegen die Impfpflicht sind: Was ist die Alternative?

Es gibt unterschiedliche Gründe, die Impfung abzulehnen. Und das ist das gute Recht eines jeden Einzelnen. Ich bin geimpft. Sogar schon zum dritten Mal. Aber statt auf Zwang zu setzen, müssen wir den Leuten Angebote machen – und sie motivieren. Im Südstadt-Krankenhaus zum Beispiel haben sich vor einigen Wochen zehn Krankenpfleger plötzlich doch noch impfen lassen. Sie wollten zu einem Helene-Fischer-Konzert gehen. Genau das ist der Punkt: motivieren statt demotivieren.

Heißt auch, Sie halten Einschränkungen für Geimpfte für falsch?

Ich würde es anders sagen: Irgendwann im Frühjahr werden sich alle ja noch mal boostern lassen müssen. Wenn ich davon aber nichts Greifbares habe, warum sollte ich das tun? Wir rennen volle Kraft auf einen Punkt zu, an dem viele Menschen nicht mehr erkennen, welchen Vorteil die Impfung hat. Viele Maßnahmen sind nicht zu Ende gedacht. Die Politik muss mit falschen Versprechungen aufhören.

Ein Beispiel: Wir haben gelernt, dass es im Handel kaum Ansteckungen gibt – aber wir machen den Handel für Ungeimpfte zu. In Skandinavien ist die Politik da offener, ehrlicher. Deshalb haben die Menschen dort auch mehr Vertrauen in den Staat.

Was macht denn zum Beispiel Dänemark besser?

Dort wissen die Behörden einfach mehr! Dort wird erfasst, wer wo und womit geimpft wurde. Wir haben keine Ahnung. Wir wissen nicht mal genau, wie viele Geimpfte es genau gibt und in welchen Alters- oder Bevölkerungsgruppen wir Nachholbedarf haben. In Dänemark sehen die Behörden auch sofort, wenn es in einer Straße einen Ausbruch gibt – wie alt sind die Infizierten, wie haben sie sich angesteckt? Wir laufen durch den Nebel. Wir hätten viel mehr Daten erfassen, viel digitaler arbeiten müssen.

Was wäre die Lösung? Die Intensivstationen laufen ja unbestreitbar voll …

Seien wir doch mal ehrlich: Wenn Omikron sich so auswirkt, wie es befürchtet wird, kollabiert das Gesundheitssystem so oder so. Und auch da müssen wir ehrlich sein: Wer sich gegen eine Impfung entscheidet, nimmt das Risiko in Kauf, schwer zu erkranken – und womöglich auch keine ausreichende Hilfe zu bekommen. Das ist dann persönliche Verantwortung.

Deshalb sollten wir aber den anderen – allen, die sich geimpft und geboostert haben, sich und auch andere schützen – nicht die Angebote wegnehmen. Das ist ein Fehler. Wir haben auch in Rostock mehr Fälle als 2020, weil wir eine offene Gesellschaft haben und Angebote machen.

Sind wir 2022 mit dem Thema Corona durch?

Ganz sicher nicht, aber wir werden irgendwann akzeptieren müssen, dass das Virus da ist – und dass es auch in Zukunft noch Todesopfer fordern wird. Aber wenn wir zulassen, dass Corona unser ganzes Leben steuert, wird der Preis noch höher sein. Wir vergessen zum Beispiel wieder die Kinder, die Vereine und die Kultur. Und wir vergessen Menschen, die vereinsamen. Das macht mir richtig Sorgen.

Weg von Corona: Das Jahr 2021 – wie war es für Sie? Privat mussten Sie einen schrecklichen Verlust verkraften …

Das ist leider wahr. Mein Vater ist jüngst gestorben. Wir haben ihn genau eine Woche vor Weihnachten beerdigt. Das ist traurig – vor allem, weil meine Eltern in den vergangenen Jahren nicht viel von mir hatten. Aber mein Papa war 82 und wir haben ihn in der Familie „Katze“ genannt – weil er sieben Leben hatte und dem Tod das eine oder andere Mal von der Schippe gesprungen ist. Jetzt hat er seinen Frieden gefunden. Das ist aber sehr schwer für meine Mama.

Wie feiern Sie unter diesen Umständen Weihnachten?

Anders als 2020. Vergangenes Jahr habe ich mich von den „Oldies“ ferngehalten. Dieses Mal verbringe ich alle Tage mit meiner Mama. Das wird ein Mama-Verwöhn-Weihnachten. Das hat sie sich verdient.

Aber es gab bestimmt auch „Lichtblicke“ im Jahr 2021 – für den OB und den Menschen Claus Ruhe Madsen. Welche waren das?

Ja, es gab auch 2021 tolle Momente. Den Augenblick im Ostseestadion, in dem feststand, dass Hansa aufsteigt – den werde ich nie vergessen. Auch der Aufstieg von Empor war so ein Augenblick, der Euphorie ausgelöst hat. Wir haben wieder Fans ins Stadion, Zuschauer in die Theater gelassen. Das hat was gemacht mit den Rostockern. Etwas Gutes.

Ein ganz anderer Höhepunkt war die Entscheidung des Bundes, an der Möllner Straße eine neue Hochschule für den Zoll zu bauen. Die bringt uns bis zu 600 junge Menschen. Das wird den ganzen Nordwesten beleben. Ich denke, das wird immer noch unterschätzt.

Von Andreas Meyer