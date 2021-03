Rostock

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) ist am Donnerstagabend (4.3.) wieder im Fernsehen zu sehen. Er ist ab 23 Uhr in der ZDF-Talkshow von Marcus Lanz zu Gast. Dort will er sein Öffnungskonzept für die Hansestadt vorstellen.

Rostock bietet ab Freitag kostenlose Corona-Tests an den Schulen an. Dafür hat die Stadt einen Kooperationsvertrag mit dem Biotech-Unternehmen Centogene abgeschlossen. Das Pilotprojekt geht über das hinaus, was Bund und Land beschlossen haben. Während die „nur“ Lehrer und Erzieher testen, schließt Rostock auch die Kinder mit ein.

Der OB von Rostock ist derzeit für Talkshows gefragt, weil Rostock mit einer stabilen niedrigen Inzidenz ( Stand 4. März: 21,0) bislang gut durch die Corona-Krise gekommen ist. Neben Madsen sind auch Olaf Scholz, Bundesfinanzminister (SPD) und Vizekanzler, Kristina Dunz, Hauptstadt-Redakteurin vom „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ und der Molekularbiologe Kai Kupferschmidt bei Marcus Lanz zu Gast. Sie alle sprechen über die Beschlüsse und Reaktionen des Bund-Länder-Gipfels am Mittwoch.

