So ganz unbeschwert ging es an diesem Sonntagvormittag im Schaudepot der Kunsthalle Rostock nicht zu. Marcus Bosch, Chefdirigent der Norddeutschen Philharmonie, hatte zu „Musik am Herd“ geladen – eine bei Freunden von Kunsthalle, Volkstheater und Philharmonie beliebten Veranstaltungsreihe. Die Idee: Dirigent Marcus Bosch kommt mit einem bekannten Rostocker ins Gespräch, es wird gemeinsam etwas vor Publikum gekocht, zwischendurch gibt es musikalische Unterbrechungen von Boschs Schülern.

An diesem Sonntag war es anders. Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) war zu Gast, wollte eigentlich beim Zubereiten des Risottos locker mit Bosch plaudern. Gleich zu Beginn kündigte er allerdings an: „Lange kann ich nicht bleiben.“ Vor dem Rostocker Rathaus gab es eine Demo zum Krieg in der Ukraine, Rostock erwartete die ersten Flüchtlinge. Madsen wollte dabei sein.

Krisenpolitik zwischen Frühlingszwiebeln und Birnenscheiben

„Wir haben einen Krisenstab eingerichtet und Räumlichkeiten organisiert. Die Flüchtlinge können zunächst in Hostels und kleinen Hotels unterkommen. Wir haben ein Budget dafür eingerichtet und sind gut gewappnet“, sagte Madsen im Schaudepot der Kunsthalle.

Ein paar Minuten haben sie dann aber doch noch geschnippelt und geplaudert. Madsen sei eher leidenschaftlicher Esser als leidenschaftlicher Koch, verriet er, während er Frühlingszwiebeln und Birne für das Risotto schnitt.

Orchester tritt mit ukrainischem Dirigenten auf

Dirigier-Student Eduardo Browne-Salinas spielte zudem in der Pause ein Stück auf der Geige, ließ sich von Bosch am Flügel begleiten. Danach stellte Bosch ihn als „Komponisten, Geiger, Dirigent und Veganer vor“. Allgemeine Erheiterung. Dass Bosch stolz auf seine jungen Musiker ist, stellte er gleich klar: „Es sind viele tolle junge Menschen in meiner Klasse, aus vielen verschiedenen Nationen. In der Musik, im Orchester ist Solidarität zwischen Ukrainern und Russen ganz alltäglich“, sagte Bosch und traf damit bei vielen einen Nerv, baute so eine Brücke zwischen den Kriegsmeldungen aus der Ukraine und der eigentlich leichten Veranstaltung im Schaudepot. Am Nachmittag beim Konzert der Norddeutschen Philharmonie in der Hohen Düne übernahm zudem ein Dirigier-Student aus der Ukraine den Taktstock.

Dirigierstudent Fernando Browne-Salinas, Rostocks OB Claus Ruhe Madsen und Chefdirigent Marcus Bosch kochen und plaudern bei "Musik am Herd" im Schaudepot der Kunsthalle Rostock. Quelle: Dietmar Lilienthal

Um die ernsten Themen sind die Drei nicht herumgekommen. Dirigent Bosch fragte Madsen gleich zu Beginn, wie er die aktuelle Situation für Rostock einschätze. „Wir haben zwei furchtbare Corona-Jahre hinter uns, auf die wir zurückblicken. Einige Unternehmen in der Stadt sind zur Zeit auch in einer schwierigen Situation. Nun haben uns die letzten Tage gezeigt, dass wir dachten, dass wir in einer zivilisierten Welt leben, es aber nicht so ist. Der Krieg in der Ukraine ist auch für uns eine große Herausforderung“, fasste Madsen zusammen. Und weiter: „Wir sind ein offenes Rostock mit offenen Armen. Flüchtlinge aus der Ukraine sind bei uns willkommen.“

Die nächste Veranstaltung zu „Musik am Herd“ findet am 4. April mit Kultus- und Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) statt. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft. „Es kann aber sein, dass wir uns vergrößern können, wenn die Corona-Zahlen dies bis dahin zulassen“, erklärte Volkstheater-Sprecherin Ute Fischer-Graf. Karten für die Veranstaltung gibt es aber nur in der Kunsthalle.

